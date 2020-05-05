解構陀飛輪 「小旋風」抗地心吸力

【明報專訊】說到陀飛輪，香港人可能都聽過陳奕迅主唱的《陀飛輪》，但大家又是否知道鐘表內的「陀飛輪」是什麼，有什麼功用？為何一枚陀飛輪腕表的售價可高達數十萬港元？歌詞中「勞力是無止境」、「伯爵那地位和蕭邦的雋永」，提到勞力士、伯爵、蕭邦3個瑞士腕表品牌，當中之一其實並無推出過陀飛輪，你又知道是哪一個嗎？

若你是資深表迷，應該知道哪些品牌有陀飛輪，哪些沒有；但一般人可能並不明白腕表的機械原理，所以首先跟大家解釋「陀飛輪」究竟是什麼。瑞士高級製表基金會亞洲區主席陳楷遜（Carson）介紹機械腕表的基本原理：腕表內控制「走時」速度的是「擒縱系統」，擒縱系統內的擺輪游絲和擒縱輪、擒縱叉結合，可以控制機芯每秒釋出相同的能量，令指針能準確走時（可參閱昔日科學版文章〈拆解機械表〉，網址：bit.ly/3aOwoyO）。

為直掛懷表而設 減走時誤差

然而，人們後來發現有外力影響鐘表的準確度。Carson解釋：「在腕表流行之前，大家用的是懷表，懷表很多時也以垂直方式掛在身上。受地心吸力影響，當旋轉物體向下旋時，會被地心吸力吸下去，令懷表的走時有誤差。陀飛輪就是加在擒縱系統的一個額外裝置，令旋轉速率向上和向下時會互補，減低影響。」大家可以把陀飛輪想像成一個不停自轉的框架，當擒縱系統放在這個框架上，系統內每一面都有可能受到地心吸力的影響，各種方向的影響因此互相抵消。陀飛輪由法國製表師Abraham-Louis Breguet在1795年發明，並在1801年獲得專利。

包含約百零件 貴在工藝

Carson不諱言，由於陀飛輪本身是為經常垂直擺放的懷表而設，需在機芯垂直時才能發揮作用，但現時我們佩戴腕表機芯多是平放，而且手部動作多，陀飛輪的意義在現代已經轉變。「我個人看法，是現時50%或以上的陀飛輪腕表，其實都是工藝的欣賞高於功能的欣賞。試想像發明陀飛輪的Abraham-Louis Breguet，當時如何發現機芯不精準，每日有幾十秒誤差？這也是件好神奇的事，以前無電腦，要用一段很長時間才可以查察一枚表的精準度。今日腕表上的功能有沒有意義呢？我可以概括地說：任何功能都無意義，好像計時、兩地時間、月相、萬年曆，基本上手提電話都做得到。我們借着腕表講解這些功能背後的美學和歷史，才比較重要。」

各品牌變奏設計 勞力士無湊興

在Breguet發明基本的陀飛輪之後，不同製表師為陀飛輪改良設計，變化多端：例如德國製表師Alfred Helwig在1920年代發明的飛行陀飛輪（Flying Tourbillon），只由底部固定陀飛輪組件，取消橋板，讓陀飛輪像懸浮一樣；Omega亦有其首創的中置陀飛輪；另外也有傾斜、雙軸、三軸球體，甚至同一枚腕表上有多個陀飛輪的設計。

然而廣為人知的勞力士，卻始終沒有推出陀飛輪，為什麼？原來勞力士在20世紀初面世時，以蠔式防水表殼和自動上鏈機芯為主打，但並未有自製機芯（當時能製作陀飛輪機芯的表匠為數甚少），自然沒有陀飛輪；1950年代後，品牌走專業可靠的運動表路線，故此並不需要陀飛輪；再來到近代，要令腕表走時更精準已不止陀飛輪一種方法，例如不受磁力影響的超輕巧矽游絲。傳統陀飛輪裝置包含百多個零件，對鐘表工藝要求相當高，製作成本相當昂貴，現時一般陀飛輪腕表定價約70萬至80萬港元起跳（撇除定價10多萬元的TAG Heuer Carrera Heuer 02T，以及1萬元以下也有交易的中國陀飛輪），這定價並非勞力士的產品發展方向，這也是品牌沒有特別研發陀飛輪的原因。

■陀飛輪運作原理

◆陀飛輪結構

陀飛輪是一組旋轉支架，固定在秒軸上，旋轉支架中裝有擺輪、游絲、擒縱輪及擒縱叉。當發條動力通過三輪（過渡輪）傳遞到秒軸上時，就帶動旋轉支架轉動，秒輪片套在秒軸上，並固定在夾板位置，與擒縱齒軸契合。當旋轉支架被秒軸帶動時，擒縱輪就會圍着軸心轉動。

◆擺輪vs.陀飛輪

如果對腕表結構不太認識，可能會誤將一般腕表的擺輪當成陀飛輪。最簡單的分辨方法，是留意陀飛輪和擺輪的轉動方向和規律。

◆轉動方向

擒縱叉的左右移動帶動擺輪轉動，故擺輪會順時針和逆時針兩個方向交替轉動（黑色箭嘴）。擒縱系統跟陀飛輪框架則會跟隨秒軸轉動（綠色箭嘴），令本身在自轉的擒縱輪（紅色箭嘴）看起來就像圍着陀飛輪中心公轉一樣。

■專家意見

◆陳楷遜（瑞士高級製表基金會亞洲區主席）

文：Tung Cheung

編輯：梁小玲