光+催化劑 分解有害物質 光觸媒抗污殺菌 病毒見光死

【明報專訊】說到消毒殺菌產品，很多人只想到漂白水、梘液、酒精，光觸媒？未必人人認識。

光觸媒，簡單來說就是「以光作媒」的一種技術，當某種特定的光催化劑接觸到光源，其產生的化學反應令細菌和病毒難於存活，而且效用持久。光觸媒技術已應用於不同產品中，譬如空氣清新機、瓷磚、門柄，近年甚至有港產光觸媒口罩及噴霧面世。到底其原理為何？

因疫情關係，近期多了打着防疫抗菌旗號的光觸媒產品推出市面。但光觸媒（Photocatalyst）其實並不是新發明，研究光催化技術多年的中大化學系教授余濟美表示，「早在1930年代，便有文獻記載光觸媒」。直到1970年代，日本科學家藤嶋昭（Akira Fujishima）發現二氧化鈦（TiO2）具備光化學特性，使光觸媒的應用漸漸普及。

到底何謂光觸媒？顧名思義是與光有關。余濟美表示，「光觸媒一詞來自日語漢字『光触媒』，意思是利用光作為『媒人』，當光接觸含光催化劑（例如二氧化鈦）物料時，附在物料表面的細菌、病毒、揮發性有機物（如甲醛）等會產生氧化還原反應，以達到除污、殺菌、抑菌、淨化空氣等功能」。此外，光觸媒塗層都屬超親水性，灰塵與髒污物不易黏附在塗層表面，有抗污能力。

以光觸媒空氣清新機為例，一般空氣清新機只能隔除空氣中的細菌，但未能將其殺死，而光觸媒空氣清新機內部置有光觸媒過濾器及紫外光燈組件，在過濾空氣時，同時能殺菌及分解臭味。

■專家意見

◆余濟美（香港中文大學化學系教授）

文：李佩雯

統籌：蔡永中

編輯：王翠麗