應用例子：光觸媒噴霧 無光也可維持效用

自潔門柄——自潔門柄結合了光觸媒塗層和背光技術，每次開關門時紫外光會在門柄內反射，激活塗層而消毒殺菌。（網上圖片）

吸光變色——方添明表示，噴霧吸收較強的光線（如紫外線、LED燈光等）變成藍色後使用，能提升潔淨力。即使噴霧仍呈透明狀態，形成塗層後，只要接觸光源亦能發揮作用。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在日本，許多廠家應用各自技術，把光催化劑製成粉末、溶液、凝膠、顆粒及薄膜等各種形態，開發出各種衛生防護產品，如抗菌瓷磚、防污建材、吸臭除菌盒等，在香港，也有不少港人自家研發光觸媒產品。

漂白水殺菌力強勁，但清潔過後，漂白水的氧化劑不會在表面長久停留，因此未能長效殺菌。最近推出市場的光觸媒噴霧，標榜噴灑於物體表面後，可形成持久消毒自潔塗層。

一般使用二氧化鈦的光觸媒產品，要吸收紫外線光才能發揮效能。新產品光觸媒噴霧Raze Original，標榜吸收任何種類光線也可產生作用，甚至聲稱在無光環境下仍可繼續保持效能8小時。Raze Technology共同創辦人之一方添明表示，「噴霧採用了的黑鎢礦作為光催化劑，加上納米分子精細，形狀不規則，因此能提高光的收集量，亦能儲存光的能量，所以能在任何光線下發揮作用，就算在沒有光的情况下，仍然能夠慢慢釋放電子，在一段時間內維持效用」。

殺菌時效可達3個月

該公司亦研發了一種激活底座，將整支噴霧放在底座上，並將底座插上USB線接駁電源，底座發出的LED光，會令原本透明的噴霧在5分鐘內變成藍色，代表它已被完全激活。方添明表示：「這時將它噴在各種物件表面，能提升潔淨力，短時間內殺掉絕大部分細菌，而毋須等光線長時間照射。」即使噴霧沒有被激活，噴於物件表面形成塗層後，只要被光照到，亦能發揮作用。

噴霧適用於布料、油漆、木材、皮革等多種表面，但不宜噴於玻璃、鏡面及食具上，亦不建議噴皮膚。視乎不同物料及物件使用情况，抗菌效能聲稱達1星期至3個月。

塗層口罩 UV殺菌

Bull.B Tech創辦人陳易希伙拍紡織製衣界港商，以光觸媒物料研發「100nm - 光觸媒殺菌重用式口罩」。口罩採用3層設計，分別為光觸媒塗層的運動布料，熔噴無紡布濾芯及其他布料。光觸媒塗層經紫外線照射後會釋放負離子，聲稱可將細菌或病毒分解成無害物質，中層濾芯達KN95口罩標準，每個濾芯可用約3至5天。除了口罩，陳易希與團隊亦推出UV殺菌口罩袋，據稱只要將口罩放入袋中，按下紫外光按鈕，光觸媒便產生催化反應，釋放負離子消滅及分解細菌。

自潔門柄 聰明消毒

公共場所的門柄、扶手經多人接觸，成為細菌溫牀。鈦研科技有限公司兩名創辦人黃深銘和李鍵邦，於2015年設計了一種聲稱可以自動消毒的門柄，此設計曾在日內瓦國際發明展中，擊敗過千項發明而奪得金獎。

門柄具自潔功能，原因是玻璃門柄上塗有一層光觸媒薄膜，隨着開關門時產生微弱電流，供電予門柄末端的紫外光LED燈，紫外光會在門柄內作出反射，繼而激活門柄上的光觸媒塗層消毒殺菌。