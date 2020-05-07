憑《幻愛》提名最佳女主角 蔡思韵 挑戰疑幻似真迷離

【明報專訊】對許多人來說，電影就如夢工場。26歲的香港演員蔡思韵（Cecilia），年紀輕輕已演繹過不同的角色，慢慢實現自己的演藝夢。最近電影行業因疫情關係幾近停頓，反而令她有機會好好梳理思緒、反思生活，她在鏡頭後的一面又是怎樣的？

1. 由《短暫的婚姻》到近期新作《返校》、《幻愛》，你飾演的角色各有分別，你可分享當中的過程嗎?

《短暫的婚姻》是我22歲時參與的作品，那時演技還很幼稚，演出時會很擔心。我在劇集中飾演比我真實年紀要成熟的媽媽角色，幸好遇到好編劇，給我很大信任去演這個角色。拍攝《返校》時也是如此，多得導演及監製的講解，令我更了解戲中老師角色的特質。拍攝《幻愛》時，導演特別安排我和精神病康復者坦誠對談，令我更明白如何演出角色。

2.《幻愛》給予你最大的得着?

有時人很容易迷失於感情當中，這套戲令我思考更多什麼是愛，亦提醒我要懂得自愛及大膽去愛。

3. 你認為飾演《幻愛》葉嵐一角，最具挑戰性的地方是什麼?

《幻愛》是很難演繹，感覺卻最深刻的電影。戲中的葉嵐，常游離於現實與幻覺之間，外在看似堅強，內心卻無比脆弱，恐懼愛情。角色講求不少內心戲，亦有一鏡到底的場面，所以拍攝時要有更好的精神狀態。

4.在未來的日子，有什麼角色是你很想嘗試的?

我想嘗試一些與自己性格截然不同的角色，例如性格比較硬朗的人物。我尤其喜歡法國導演洛比桑執導的《墮落花》（Nikita, 1990），由演員Anne Parillaud飾演的女殺手角色令我非常着迷，令我更想親身感受此類型角色。

5. 你認為台灣與香港電影行業最大的差別是什麼?

當然是語言上的表達，我在台灣讀書生活多年，習慣用國語溝通，也習慣其語調；香港人說話的速度則比前者快得多。故此拍攝《幻愛》時，我更需要時間慢慢習慣廣東話的對白。

6. 現在新冠肺炎肆虐，對你的工作及生活有何影響?

台灣那邊的拍攝工作取消了，但我會正面看待這件事，正正因過往的拍攝日程緊密，工作很忙碌，所以這段時間對我而言，可算是休息，趁機梳理自己的思緒，也令我更着眼當下，做自己喜歡的事情，例如煮飯。

7. 銀幕前的你形象及性格百變，真實的Cecilia又是怎樣的?

真實的我比較感性，我很想保持小朋友那份純真，以赤子之心看世界。

8. 最喜愛的服裝穿搭?

我很喜歡素色的服飾，沒有太多細節的吊帶裙及牛仔裙，我覺得簡約及舒服最為重要。

9. 衣櫥中必備的單品?

T恤。它既簡約又易於配搭，予人歷久常新之感。

10. 你如何定義美?

我認為美是一種自信，覺得自己美麗的人，有一種強大的磁場。

■Profile

蔡思韵（Cecilia）

香港演員、模特兒，畢業於台灣國立臺北藝術大學戲劇系。2017年因參演ViuTV電視劇《短暫的婚姻》而嶄露頭角，2019年參演台灣電影《返校》，以教師「殷翠涵」角色為人所知；憑《幻愛》主演的角色欣欣/葉嵐獲得第26屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，以及提名第39屆香港電影金像獎「最佳女主角」。

文：海鹽

化妝：WiLL WONG

髮型： Lupuschui@orient4

服裝：Marni（Joyce Hong Kong）

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編輯：陳淑安

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