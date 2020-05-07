復古髮型 蓬鬆凌亂美

【明報專訊】疫情暫時紓緩，但我們仍需戴上口罩。此時，女士可將妝容的焦點由臉上轉移到頭上。專業美髮品牌KMS今季為大家點出兩個髮型的關鍵詞：「fluffy捲」和「胎毛」，有趣名字的背後指曲髮鬈度細膩，又強調空氣質感，看起來蓬鬆凌亂並帶點「1970年代」復古味道的髮型。

「fluffy捲」塑造「胎毛」髮型

早前結束的各大時裝周上，Celine、Nicole Miller等品牌亦有類似的髮型。「fluffy捲」可配合低馬尾，把髮際線和兩旁髮絲拉出，塑造幼細鬈度，塑造「胎毛」般的髮型。這款髮型鬆散而豐盈，容易顯出頭髮的動感，同時又有瘦臉效果。

造型可先從打好根基開始，因為髮根位置需有輕柔感，可先用水潤感及有防斷髮功能的乳液噴在濕髮上，據稱有助改善頭髮表層及內部結構，強韌脆弱易斷或開叉的頭髮，讓吹髮過程變得更順暢，使髮絲回復強韌。 然後用上具豐盈頭髮的泡沫，急救扁塌髮型，提升豐盈感並增加頭髮彈性及提供支撐，配合風罩吹髮，以營造豐盈效果。最後於髮尾使用小量順服毛躁的護髮油，據稱能控制毛躁和抗潮濕，頭髮可速迅吸收，並撫平頭髮表面，同時可為曲髮締造髮束感。3個步驟，既可提升髮型，亦可增加扮靚的興致。

查詢：KMS 2529 1018

文：John Wan