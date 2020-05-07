任髹任繪 自製獨一無二夏威夷小結他

輕巧便攜——Ingrid（右）認為小結他輕巧，最適合旅行時攜帶。她和Carter（左）便曾經在澳洲的沙灘上，拿着小結他合奏動人樂曲。（黃志東攝）

學上弦線——上弦線是最複雜的步驟，大家可跟隨教學影片逐步去做。Carter說新的弦線會比較鬆，但只要多加彈奏，一兩星期後弦線便會變得較「實淨」。（黃志東攝）

顏料任調——手工包中有6色顏料，當中已包括三原色和白色，可隨意調校出想要的色彩，為自己的小結他設計出獨特的風格。（黃志東攝）

【明報專訊】相對手風琴，夏威夷小結他可說是較大眾化。有機構就在疫情下推出小結他手工包，同樣毋須親手開料鋸木，都可以DIY木製小結他，與愛人、朋友一同jam歌。

由小夫妻Ingrid和Carter創辦的森林動物園，主力開辦親子木工班。雖然在疫情下，為了大小朋友健康着想只好暫停課程，但二人沒有停下來，趁機把工藝化成手工包，希望大家在家中繼續做木工，其中一款便是木製夏威夷小結他。

Ingrid和Carter，一個來自香港，一個來自台灣；女的擅長繪畫，男的擅長木工。雖然擅長的事情不同，但二人仍有不少共同興趣，其中一個就是音樂。他們都懂得彈奏小結他，到外地旅行時，都會把小結他帶在身邊，邊走邊彈。「小結他除了易學，攜帶又方便，隨時都可以拿起來自彈自唱。」Carter說，網上有不少教彈小結他的短片，加上製作並不複雜，所以說到DIY樂器，他認為小結他是不二之選。

預製共鳴箱 確保音色

由於小結他的琴身——葫蘆形的共鳴箱會影響彈奏的音色，為免有差池，他們找來工廠刨製木材，手工包已配備好一個已完成的共鳴箱，也減少了客人要自己刨木、裝嵌和打磨的時間。省卻了自製共鳴箱的煩惱後，Carter認為最複雜的步驟只餘下上弦線和調音，所以他們特別製作了網上教學短片，讓客人邊看邊做；亦建議大家加購調音器，這樣便能夠輕易調整4條弦線的音準。

附6色水粉彩 易上色快乾

其實上弦線前，大家還要做一個非常重要的工序，就是為自己獨一無二的小結他髹上顏色。手工包內附有6色水粉彩，擅長設計和繪畫的Ingrid說，水粉彩毋須加水便可直接上色，容易推開又快乾，以6種基底顏色便可調校出不同色調。除了按指引組裝，大家在上色時可盡情發揮創意，為自己的小結他設計出獨特的風格，甚至只寫上名字，保留木原色，便可做出一個精緻的小結他。

■小結他手工包

價錢：$338/包（運費到付）

查詢：森林動物園（WhatsApp 6485 6361）