一張飯桌 兩人皺紋 寫實捕捉叔．叔暮年戀

【明報專訊】「一定要拍到他們的皺紋！」《叔．叔》導演楊曜愷說。作品於新鮮出爐的金像獎贏得最佳男主角、最佳女配角兩項獎項。電影改編本港口述歷史書籍，圍繞兩個衣櫃裏的老人夕暮之年相遇相愛。作品更把港產片絕無僅有的老人情慾，以風格化鏡頭呈現大銀幕。不猥褻、不獵奇，所訴說的也是上一代為家庭打拼卻受困之局面，讓人一睹真實不過的社會故事。

文：劉彤茵

走在香港藝術中心後台走廊，一向熟路的舞台劇演員袁富華也驚訝：「咁隱蔽都畀你搵到。」《叔．叔》兩個男主角就位，太保不消幾秒入戲，跟袁富華眉來眼去，再一下「壁咚」（手按在牆上，把對方逼到牆身），攝影師忙於按下快門。作品曝光率多，導演2016年開始計劃時倒有苦自己知，連續吃幾十場閉門羹，終邀得港台兩邊走的太保擔綱，而當時剛剛拍完《翠絲》的袁富華也答應演出。楊曜愷說：「當初即使找不到演員，也不會改去台灣或外國拍，因為這是屬於香港的故事，我就是想由拍港產片出發。」

作品始於導演接觸到學者江紹祺著作《男男正傳：香港年長男同志口述史》，決意改編成電影，「所以作品個方向有點似紀錄片，想很真實地呈現他們的故事」。楊曜愷主要於外國發展，曾執導《我愛斷袖衫》、《紐約斷背衫》等作，2015年決定搬回香港，籌備作品。這是一場老人戀愛故事。正如導演所說，港產片中「老人」與「戀愛」兩詞放在一起，由新相識至墮入愛河，其實不常見。故事講述70歲的士司機柏（太保飾） ，一直隱藏同性戀傾向，靠捱養活一家，兒孫滿堂終於退休。有天，他邂逅65歲的單親爸爸海（袁富華飾），萌生戀愛感情，側寫傳統家庭、宗教至社會規範。

老來出櫃代價大？

「有一位長者分享，年輕時隻身由大陸游水來到香港，什麼都沒有，到有家庭，有屋住，喂，『我仲求啲咩呢』？這一句好觸動我，其實是不少人的寫照。」袁富華說。為讓演員更了解故事背景，導演安排他們跟「晚同軒」組織的年長同性戀者會面，分享照片及聊天，以及閱讀有關故事。袁富華認為，作品真實刻劃上一輩的生活及價值觀：「再下一步，他們很多有養兒防老的概念，如果現在把性傾向說出來，不就激走個老婆，激走個仔？」電影中，海一早清楚性向，跟太太關係不佳而分開，與虔誠信教的兒子永（盧鎮業飾）隔閡甚深，在家得隱藏自己的性傾向。

「現在不時呼籲人要出櫃，要做番你自己，當然這有它的重要性。不過就會令我想像，上一輩的人為何如此難出櫃呢？」楊曜愷說，出不出櫃是個人選擇，有些老年個案認為出櫃「完全沒好處」而寧願隱藏，有些個案則「天天想着出櫃」。作品非關於老來出櫃，反而退後一步，嘗試捕捉此等出櫃「代價」，反映該代人處境：「他們成輩子已經付出了如此多，子女孝順功德圓滿吧，其實都是『成功』故事了。如果突然之間出櫃，不就把整世人付出的東西反轉了，拋棄晒？」

創作資料故事 助立體呈現人物

「這到底是一個關於家庭的故事。你可以看到很真實的，日日都吃飯，但他們之間又有不同事情發生。」勇奪金像獎最佳男主角的太保說。家庭與個人意願之間，往往有難以說清的羈絆。作品亦作出一個有趣安排——吃飯，上演多場聚餐戲分，皆因「一張吃飯桌上可以閱讀到很多」。太保與導演不約而同說及一場吃蟹的戲。故事講及柏與枕邊人清（區嘉雯飾）結婚45年，某天她買了一些大閘蟹回來，柏卻準備背着家人跟海約會。清好像洞悉什麼，卻欲言又止。太保分享演出心得：「那一場我不用特登演到好鬼祟，因為人物根本是很『大男人』的，一家之主決定如此就如此。」

老夫老妻眼神自然流露，獲得金像獎評選肯定，原來導演的功課應記一功。楊曜愷為每個角色創作了一份資料故事，講述他們背景關係及往事，讓演員投入當中。其中一個「前傳」故事，描述清喜歡吃蟹，但跟柏成家後仍然清貧，沒錢買蟹。至有天到親戚家吃飯，兒子因為沒見過蟹而被嘲弄，令清很不高興。幾天後，柏買了一些蟹回來，令老婆感到他是重視一家及關心自己的。楊曜愷說：「這些故事觀眾看戲是不知道的，但或者會令人物立體好多。你可以見到，以前的人也是如此，好多時都是不太認識就結婚，有時更好像商業拍檔，去經營一個家，去捱世界。所以那未必是戀愛，但會有感情啊，而同志面對的亦更複雜。」

鏡頭捕捉同志聯誼生活

同性戀於昔日更為禁忌，《叔．叔》亦描繪圈子內的面貌，包括公園、桑拿至平權組織等。於台灣生活多年，曾參演《悲情城市》 （1989）、《運轉手之戀》（2000）的太保表示：「好多時同性戀人相識，都是在公園，例如在台灣二二八（和平）公園，以前他們會在此遊蕩。這些都是很真實的，以前可能他們自己群組才知。」受到社會禁忌籠罩，昔日亦未有手機應用程式等，同性戀者漸漸形成一些隱密空間，並在圈內找尋對象。作品則以本港招待男同性戀者的桑拿取景，楊曜愷指出，團隊視察3間後選定一間來拍攝，那場鏡頭主要捕捉主角表情，而非獵奇地窺看四周：「除了私廂，還有用餐、看電視的地方，對他們來說是聯誼共聚之地。他們一起吃飯，唱吓大戲，其實是很溫暖的感覺。」

大特寫親密戲 展示壓抑的禁忌

「親密畫面不是最重點，但一定要有。」太保說。導演接觸過的演員，就算肯拍同性戀題材，亦不願親吻及拍攝親密行為，太保坦言最初亦想像不到導演將如何處理。兩角親密行為的一場戲分，楊曜愷特意採用大特寫、細膩燈光設計等，拍攝皮膚及軀體，效果贏得不少讚歎。作品於銀幕上展示此個「禁忌」，正正反映人物一直為履行傳宗接代的職責，須抑壓自身欲望及取向。海及柏在公園相遇，柏本由「吃快餐」心態，解決欲望就算，直至二人開始分享往時辛酸點滴，建立感情及精神上的聯繫，「不只有性，也是愛」。有關長者的性之討論貧乏，優先試映後有觀眾提出作品蘊含的「性權」議題；另亦見批評指出當中爭取同志老人院的議題，植入得過於生硬。

「那場（親密畫面）很重要，我們很少見到媒體或作品有上了年紀的人的肉體，多數是年輕俊男美女。我們就要拍到他們的皺紋、稍鬆弛的肉。同時不想用醜化的角度去看，希望拍到一個natural（自然）的，自然的身體就是如此。」楊曜愷進一步解釋，這事實上是一部同志電影，但不想此個類別會令非同性戀者觀眾卻步，他們可以開放目光看不同作品。他亦認為戲中有許多普遍且共同的處境：「所有人都會老，是否叫老人『冷啊』多穿件衫就夠，那情感上的支援呢？是否再過20年老了，我們就完全沒感受？當然不是，但社會好少去關懷，作品想告訴大家長者仍有desire（欲望），會失望、會失戀、想人讚他們靚，甚或可如主角裸身演出，被人影，而不是shame（羞恥），不是醜的。」

因應疫情變化及限聚令放寬，《叔．叔》終宣布於本月28日上映。今年金像獎沒有紅地氈，亦沒有盛大典禮，但創作者的投入不變。重看一次剪輯多部入圍作品的金像獎預告片，當中有句對白：「可能我沒法陪你一輩子，但起碼，我可以陪你走過這段隧道。」因為作品，我們走入自己內心，也通往別人的世界。就是這條隧道，經此一疫，更顯珍貴。

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編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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