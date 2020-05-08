沙發薯：走進奇幻電視世界

【明報專訊】動畫至今仍然常被誤解，老一輩覺得動畫是給小朋友年輕人看的，年輕一點的則可能認定動畫是像South Park、Archer或Rick And Morty等爆笑不正經類型。很多時大家都忘了，其實動畫亦可以很有人性好wholesome，同時亦很有創意，像2010年推出至今仍甚具人氣的Adventure Time，便是一套這樣的作品：以天馬行空的想像包裝，討論很多人性主題。同樣做法，亦出現在Adventure Time創作人Pendleton Ward的最新作品The Midnight Gospel。

The Midnight Gospel每集講述「太空廣播人spacecast」Clancy利用模擬器在不同星球訪問各種奇人異事。每集的內容主線就是主角與嘉賓的對話，同時畫面上卻出現風馬牛不相及的瘋狂故事。對話內容與畫面發生的故事僅在氣氛及意識上有關聯。如果沒有做任何資料蒐集，一定會以為這僅是套很「癲」很迷幻（trippy）的動畫，以為當中的對話是刻意安排。實情是，所有內容都是真實的訪問，都是來自另一創作人Duncan Trussell的podcast﹕The Duncan Trussell Family Hour中的實際對話。

由魔法到佛學 有血有肉的動畫

事緣Pendleton Ward是這podcast的聽眾，主動聯絡；原來Duncan亦十分喜歡Adventure Time，兩人一拍即合，成為好友，開始有將這個podcast變成動畫的念頭。整個過程長達數年，他們特意選取對他們生命有特別意思的對話，所以我們聽到一系列有關生存、死亡、靈魂、宗教等充滿哲理、智慧與歷練的對話內容。雖然它們不是什麼嶄新思想，但這些嘉賓的經歷，由魔法到佛學，由藥物到寫作，全都有血有肉，滿載了愛，屬少有地能令你百感交集兼反思的電視。劇集最後的發展更是意想不到，你會發現，一切訪問一切探險，原來都是了解自己的一個過程。難怪劇中有這個弔詭場口，主角問：「你是不是一個意象？」

令人摸不着頭腦的元素，不單存在動畫，現實生活亦有不少意想不到的奇妙地方，像英國ITV的最新紀錄片The Village帶大家認識的鄉鎮Portmeirion便是一個不折不扣、十分怪異的地方。Portmeirion位於威爾斯西北，外觀不像任何威爾斯或其他英國小鎮，卻似迪士尼樂園那種刻意模仿歐陸色彩的人造樂園。事實上，這個小鎮與主題樂園相差不遠，因為這是建築師Clough Williams-Ellis的獨特計劃。

這個建築師向地中海風格取經，在1925至1975年間將小鎮改造成一個偽意大利風格的旅遊度假勝地。現在這地方由慈善團體擁有及管理，有整隊工作人員經營，提供酒店等設施給遊客逗留觀光。小鎮別名「The Village」，全因這是1967年經典cult劇The Prisoner的拍攝場景，亦是這地方成名原因。

集科幻、懸疑、特工元素的The Prisoner至今仍被視為神劇，全因這劇背景實在太過離奇。故事講述主角辭掉秘密特工，怎知辭工後即被綁架，一起身發現自己在這個奇怪小鎮。鎮上的人無名，用數字來稱呼對方，雖然他們全都不能離開小鎮，但扮作歌舞昇平。整個劇集就是圍繞主角6號（Number Six）如何設法找尋真相，逃離這個小鎮。而當中最經典的，就是那個像泡泡一般的殺人武器，會將嘗試逃走的村民即時電死。

疫情在香港暫緩，現實又再降臨——又是時候集齊迷幻的電視劇，隨時準備發夢。

文：陳Damon（chandamon.com）