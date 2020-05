next

【明報專訊】世界最強的網上影展來了!因應全球疫情康城影展早前公布延期,亦不會按原有模式舉行。不過,世界各地多個電影節,包括康城影展、柏林國際影展、美國辛丹斯電影節、盧卡諾影展等,一同參與We Are One: A Global Film Festival共10天的網上影展。在YouTube頻道免費播放超過20部作品,包括劇情片、紀錄片、短片、音樂及講座等節目。

We Are One: A Global Film Festival

日期:5月29日至6月7日

網址:www.youtube.com/WeAreOne