日系冷氣機 納米離子殺菌除異味

【明報專訊】步入夏天，氣溫開始上升，冷氣機的關注度亦隨之而增加，如果剛好家中的冷氣出現問題，此時正是更換一部具有空氣淨化功能的冷氣機的好時機。最近有日本生產商推出全新系列的分體式冷氣機，內置納米離子空氣淨化技術，聲稱既能抑制細菌及病毒生長，也能去除室內異味。

測試：抑制99.99%病毒細菌

Panasonic旗下具nanoe-G納米離子空氣淨化系統的分體式冷氣機，一直標榜具抑制細菌及病毒生長；而最新推出的Smaller系列，更升級為nanoeX納米離子技術。根據廠方解釋，nanoe-G及nanoeX均能發放納米離子，但後者每秒可釋放4.8萬億粒，遠勝nanoe-G的每秒3萬億粒。而根據日本FCG總合研究所及北里環境科學中心測試結果，nanoe-G對PM2.5懸浮粒子的去除率及病毒細菌的抑制率達99%，nanoeX則能針對病毒細菌的抑制率提高至99.99%，當中包括金黃葡萄球菌、H1N1甲型流感、大腸桿菌等。另外，nanoeX納米離子在空氣中有更長的壽命及更強滲透力，更能滲入家俬及衣物纖維。

不少家電都支援手機遙控功能，今次新機中的E、LE-WKA及LS-WKA系列亦支援安裝Wi-Fi配接器，用家可在手機下載及安裝Panasonic Comfort Cloud應用程式，App內除了有一般遙控器開關、溫度調節等功能，亦可在回家前透過網絡先開啟家中的冷氣機，或遙距幫助家中長者或寵物調節溫度；更重要是App內會記錄冷氣機每小時的溫度及用電量，從而找出最適合自己的省電設定。

售價：$4580起

查詢：2833 0955