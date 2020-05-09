疫境母親節 生死兩相依

【明報專訊】明日就是母親節，不如觀察一下身邊的媽媽，今年她們的臉上是否少了笑容，多了顧慮？為人母親甚艱難，疫情期間更艱難。撲口罩、打掃、煮飯，這些家庭責任，媽媽一一扛起。要秤量母愛，難比登天。兩位媽媽，一個剛扛上一生的責任，另一個剛卸下為人母親的重擔，兩闋關於母親的始終樂章在疫情下奏起，有快樂有痛心有哀鳴有希望，母親一曲，無論如何演繹，總是動人。

初為人母 醫院「孤身作戰」120小時

呱呱落地的一刻，隼一的哭聲劃破長空，那是2020年3月初公立醫院裏的一幕。

震耳欲聾的哭聲，卻傳不到媽媽的耳中。隼一的媽媽April因緊急剖腹生產而麻醉藥未退，仍然沉沉昏睡。醒來後，卻想不到原來等待着她的，是人生中最無助難忘的5天。因疫情關係，丈夫阿迪不能陪伴左右，在婦產科病房中，她一人「孤身作戰」，經歷了120小時的產子育兒耐力賽。

傷口痛兼忙湊仔 焦慮爆表

由年頭鬧口罩荒開始，本來已叫首次懷胎的April心慌意亂。挺着大肚，她不敢外出買口罩，唯有轉攻網上，調好鬧鐘準時搶購，還是頻頻落空。繼而，公立醫院在1月尾宣布暫停丈夫陪產，她的焦慮指數再飈升：「以前會幻想老公陪產，共同迎接兒子出生，再拍張一家三口溫馨照，都落空了。」

事事失去預算，April被不安和無助籠罩，導致濕疹大爆發，除了臉、手腳，她形容自己「成身爛晒」，但由於懷孕，醫生不開類固醇。苦無對策的她，連貴價護膚品也往身上塗，依然徒勞無功。

3月9日中午，她羊水破掉，臍帶外露，意味嬰兒有可能窒息，孕婦需緊急開刀。她和丈夫帶齊口罩和搓手液，衝入醫院。躺上手術牀的那一刻，她仍戴着口罩，再張開眼，已經恍如隔世，看見軟綿綿的新生兒躺在牀尾。初為人母固然開心興奮，但喜悅很快被疼痛和勞累所取代：「一醒就要餵奶，還要自己抱B、餵奶、換片、洗奶樽，傷口很痛，止痛的嗎啡我都用光了。」

丈夫不在身邊，兒子哭個不停，April每3小時便要重複一次以上程序。徹夜難眠，心力交瘁，加上不可離開病房，她終日只能和護士及「阿姐」（醫院服務助理）相對，「阿姐會說，你做人阿媽唔可以咩都唔識，佢喊你就要湊㗎啦。有時碰巧BB要食奶，我又要吃飯，阿姐就講『你好食喇，唔食我收』」。冷言冷語令April更鬱悶，每天盯緊時鐘，倒數何時回家：「我好辛苦，間中會哭，好想回家，好想見我老公。」看着分針跳動，她心裏暗叫自己撐下去。

丈夫復工無期 「驚」「喜」參半

留院至第5天，終於能出院。由於疫情關係，丈夫不能走進病房接送，因此她只好強忍傷口痛楚，自己一個人邊抱着兒子，邊拿走一袋袋隨身物品，直至看見丈夫出現那一刻，她感動不已：「終於得救，有人來陪我了。」疫情帶來的另一個「驚喜」，從事機場接送的丈夫，從3月起放無薪假。驚，因為航空業停擺，丈夫復工無期，April說：「本來BB計劃由提早退休的老爺接手照顧，現在趕緊叫他別辭職，以免人人沒工開。」喜，是夫妻意外享受到一同照顧兒子的時光，訪問時全程抱着兒子哄睡的阿迪說：「一個人湊會好崩潰，就像她（妻子）在醫院時一般，現在大家輪流，她可偷時間睡覺。」

無悔動盪中誕下新生命

那叫苦連天的醫院日子終歸過去，首次做媽媽的April難掩心中興奮與好奇。「見到他都很開心，很神奇，咦我真的生了他出來，好得意，他軟腍腍的，不知像個什麼物體，我又不太懂得照顧他，幸好頭幾天他都好乖，唔會亂喊，通常真係要食奶，食完奶就瞓，只係夜晚嘈啲，有時唔知佢想點。」

在父親懷內睡得安好的寧馨兒，不知人間何世。如果命運能選擇，可會選擇不在這時代生育？April搖搖頭，「生命是一種承傳，一種學習，生在什麼時代不由你選，課題都是如何學習面對世界」。她預想到，兒子未來的路不會易走，經濟、政治、環境，每方面都困難重重，她只願兒子堅持自我，保留個性。

文：宋霖鈴

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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