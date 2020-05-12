蝸居檢閱 豪宅危樓命生成

觸角感應環境——蝸牛擁有兩對觸角，位於頭頂的一對較長，另一對較短的則生於較低位置，蝸牛就是靠觸角感應外界環境。大部分蝸牛的長觸角頂端上長有眼睛（圖），輔助感應光暗，但感觀主導仍是靠觸角，觸角上還有10萬個嗅覺接收器用來判別味道。（宋亦希提供）

【明報專訊】一直羨慕蝸牛，牠們出生便擁有自己的獨立單位——外殼，毋須為逾萬元一呎的「窮人恩物」而煩惱，優哉游哉享受慢活，懶理風吹雨打慢慢走，不似香港人奔波勞碌爭上樓。牠們的「蝸居」各具特色，值得「登堂入室參觀」，而蝸牛行動雖慢，但身體構造卻有不少令人意想不到之處。

蝸牛的殼，是與生俱來的安樂窩，能保護蝸牛身體、遮風擋雨。一直有留意香港蝸牛的生態作家馬屎介紹，不同的蝸牛有不同的「私人單位」，「蝸牛的殼大部分都是在背上，但樹棲蝸牛卻會用皮膚包着自己的殼，假扮成鼻涕蟲（蛞蝓）的模樣，藉以保護既薄也脆弱的殼；同時，樹棲蝸牛也會透過分泌一些黏液來保護自己，人類用手觸摸會覺得『黐𥹉𥹉』，因而不想觸碰」。非洲大蝸牛及山蝸牛則擁有「大單位」，牠們本身體積較大，而且外殼都是堅硬而保護力強，「非洲大蝸牛屬較大的品種，可以達手掌般大；山蝸牛則獨特地於身體底部擁有蓋掩，身體縮入外殼時會以此完全封閉，提供額外保護」。同型巴蝸牛及灰巴蝸牛體積只有如指甲般細小，只居於「蚊型單位」。慘嗎？不算！還有居於近似「危樓」的品種，「鱉甲蛞蝓雖被稱為蛞蝓，但牠們其實是蝸牛的一種，牠們的外殼已經退化，猶如一片薄片，身體都無法縮入殼內」。

藏身泥土 「跟車」遷居市區

香港專為研究蝸牛的詳細調查不多，1994年一份香港大學的碩士論文內記錄香港有58品種蝸牛，當中10種為香港特有。上文提及的都是香港較常見的蝸牛品種，牠們居於郊野公園及農村，亦有部分在城市出沒，以枯葉為食糧，棲身泥中或樹葉底。步履緩慢的蝸牛為何會居於城市？牠們如何由鄉郊遷往城市、把自己由「鄉郊樓」升值為「市區樓」？馬屎表示，城市中見到的品種多是非洲大蝸牛，牠們經園藝公司運送植物時帶到市區。「園藝公司用較多農藥，以保持植物健康生長，此舉會殺死泥土中大部分蝸牛，只有生命力較強的非洲大蝸牛能抵受得到。另外，蝸牛的卵會混於泥土中，不知不覺被帶到城市後才孵出來。」

誤踩蝸牛 輕傷可送花叢療養

或者大家都有經驗，在行街或郊遊時，腳下突然傳出「咔嚓」一聲，蝸牛就被踩扁，牠們的「蝸居」一下子就粉身碎骨。蝸牛的外殼是其身體的一部分，會隨着成長而變大，不可以中途脫殼或換殼，馬屎指出：「蝸牛的外殼若嚴重破裂，會令牠們皮膚及身體組織外露而流失水分致死。不過，如果只是輕微破損，就會好似人類的指甲及骨頭般，可慢慢再生長和癒合。」他建議大家若誤踩蝸牛，而其外殼沒有嚴重破裂時，可把牠們移到就近的花叢堆，有瓦遮頭的地方，讓牠們有機會慢慢復元。

蝸牛的身體特徵亦有不少獨特之處，包括牠們是雌雄同體，繁殖速度極快。慢活蝸牛在繁殖方面卻走得很快，馬屎表示雌雄同體的蝸牛交配後，雙方都會產卵，「以非洲大蝸牛為例，一年生產約5至6次，一次平均產下200個卵」。非洲大蝸牛在飼養環境下，壽命約5至6年，最長更可達10年。

牙齒可達2萬隻 長約0.001毫米

蝸牛除了擁有讓人羨慕的外殼，還有成千上萬隻牙齒。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希表示，蝸牛平均有上千隻牙齒，有部分甚至達2萬多隻，「牠們的牙齒十分微小，只得約0.001毫米長。人類能輕易用牙齒把食物咬成細片，而蝸牛則靠牙齒刨出枯葉表面的有機物作為食糧」。

蝸牛擁有兩對觸角，位於頭頂的一對較長，另一對較短的則生於較低位置，蝸牛就是靠觸角感應外界環境。大部分蝸牛的長觸角頂端上長有眼睛，但山蝸牛的眼睛是長在觸角底部。不論眼睛生長在哪個位置，蝸牛的視力都是較弱，眼睛都只有輔助作用來感應光暗，感觀主導仍是靠觸角，觸角上還有10萬個嗅覺接收器用來判別味道。

蝸牛行臉美容？小心寄生蟲

蝸牛神奇之處還要數牠們的分泌液，有指過濾萃取分泌液的精華物有修補皮膚作用，韓國的蝸牛面膜便大行其道，日本更有公司提供蝸牛美容療法，直接讓蝸牛在臉上行走，聲稱有助修復遭紫外線損傷的肌膚。宋亦希不建議市民直接把蝸牛放到臉上，「蝸牛身上有不少寄生蟲，牠們日常在泥土上爬行，有可能帶有其他細菌，放在臉上存在感染風險」。

馬屎補充，未聽過有人因用手接觸蝸牛而不適，只有報道提及有人進食蝸牛後出現問題，基於衛生考慮，接觸過蝸牛後應洗手，他同時提醒不應把蝸牛當玩具，「有人純為貪玩，拈起蝸牛『篤』牠們的觸角來看看牠們身體如何縮回外殼；想認識蝸牛更好的做法是與熟悉生態的人一起觀察，了解蝸牛的生活習性、牠們在大自然的功能，當中會學習到更多生態知識」。

文：雙喆

編輯：林曉慧

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