虛擬暢遊首爾「異托邦」

【明報專訊】香港人熱愛韓國潮流文化,因此首爾成為港人外遊的熱門城市之一,但哪管如何熱愛,在新冠病毒疫情下,入境韓國須到指定設施隔離14天,哪有不擱置外遊計劃之理?大家只好留港在家,煲煲韓劇以慰相思之苦。但與其要等《永遠的君主》新一集,倒不如考慮一趟虛擬的美術館之旅,攝取來自韓國文化的另一種養分。

重新定義藝術空間

其實韓國的軟實力又豈止流行文化,當代藝術的發展也相當蓬勃。Gucci正於首爾大林美術館舉辦No Space, Just A Place藝術展,對上一次舉辦類似活動已是2018年在上海的The Artist is Present藝術展。品牌今次特意借No Space, Just A Place藝術展來推廣首爾的豐富文化底蘊及當代藝術。展覽取材自首爾獨立及另類藝術空間的歷史,另外亦呈現Gucci創作總監Alessandro Michele眼中的異托邦,就「另類空間」重新定義。

首爾的獨立及另類藝術空間,一向都是些地舖、閣樓、倉庫及其他被主流社會棄置的空間。這些空間推廣的作品經常牽涉到政治議題,多着墨於具爭議的藝術,忽略商業考慮。1990年代末,首爾的另類藝術空間應運而生,愈來愈多項目衝擊到當時的藝術生態。No Space, Just A Place藝術展旨在令人留意這種推動改革的場所,探索其「另類特性」,藉此思考自主權、對抗權威、預視將來等嶄新議題。是次藝術展邀請多個獨立藝術單位於樓高3層的大林美術館展出,包括Audio Visual Pavilion、Boan1942、d/p、Hapjungjigu、OF、Post Territory Ujeongguk、space illi、Space One、Tastehouse及White Noise。每個項目的主題均參考「另類空間作為烏托邦」的概念。

虛擬觀展 另類「接觸」展品

No Space, Just A Place本身既是實體展覧,同時亦製作了一個虛擬美術館之旅(A)。可能因為品牌財力雄厚,虛擬美術館之旅的製作可說是非常認真及user friendly,既有英語及韓語語音導賞(B),介紹每個展區,每件作品側亦有小牌顯示作品資訊,作品若為影片,則可於標牌上播放(C)。而最出色的部分,是展場地面上的坐標,一按即可輕易到達作品跟前,或前往美術館的不同層數和房間(D),體驗可能比親身前往有過之而無不及,在疫情當下帶來另類參觀感受。

網址:nospacejustaplace.gucci.com/en.html#360tour

文:John Wan