疫境變陣開咪 街頭直銷員talk show打心理戰

【明報專訊】在花園街，或許能找到全港最精彩的talk show，朝十晚七，年終無休，任聽唔嬲。頭戴無線咪的街頭直銷員，邊講邊示範，不論是「廚刀切毛巾」、「安全被夾連扣5張厚被」，還是「萬能膠水補鞋底」，都引來不少街坊圍觀。表演不但吸睛，更能令街坊大破慳囊。成功之道除了靠直銷員的三寸不爛之舌，當中也是一門心理博弈學問。

哪怕疫情來襲，亦無阻直銷員開咪，戴個防疫帽及口罩後，繼續做好呢場show。

在花園街與弼街交界，Amy頭戴無線咪，配以一頂防疫帽，鼓其如簧之舌落力嗌咪推銷手中家品——標榜易乾不發霉的家用地拖。可惜天不作美，連場細雨下，街坊匆匆路過，無暇停留，最終全日開咪只做了數百元生意，「但我未放棄的……老闆也說，現時掙的錢，最重要是能補回租金及人工成本」，Amy說。

購物送漂白水 減試用環節

疫情無常，天氣也無常，街頭直銷員唯有變陣出招。除了特設「購物送漂白水」優惠，亦減少顧客試用產品的環節，減低傳播病毒的風險。

平日靠把口搵食，自然要做好防疫措施，Amy最初推銷產品時，必佩戴口罩，未幾發現「戴住口罩嗌咪好辛苦，不能順暢換氣，整塊臉濕透，要不停換口罩」。之後臉部及雙眼皮膚泛紅起疹，她便改以附有膠片的防疫帽來代替口罩，卻即遭街坊投訴。在一街之隔，有街坊指罵：「你不戴口罩，我如何上前購物？」面對這情况，她先解釋不戴口罩的原因，然後建議街坊如欲購物，可以走到一旁，有助手代收錢。

生意淡月入1萬 比高峰期少3萬

疫情下，生意淡薄，直銷員都要努力「追數」。近期月入平均約1萬元的Amy表示，疫情來襲前，這行都有風光一面，銷貨也不時「爆數」。所謂「爆數」，意指把貨品接手推銷期間，一周平均有2至3天，全日生意額達1萬元或以上。去年12月，她親嘗「爆數」滋味，月薪連佣金高達4萬元。哪怕假期較一般上班族少，她仍然樂此不疲，「工作帶給我一份滿足感，我曾經試過連續56天上班都不覺一回事」。滿足感，不僅來自可觀收入，亦因能發揮口才，與顧客互動，得到認同。

入行8年的Amy表示，直銷員推銷工作主要分兩大部分：一、示範，教顧客如何使用產品，展示產品的優點；二、說話推銷，放大貨品的優點，婉轉提醒顧客需留意貨品的弱處。她強調，若要打造一個成功的直銷show，必得在示範產品上花點心思。有次Amy推銷椅套時，備來3款椅子，包括有椅背的膠摺椅、大班椅及木椅；示範椅套時，即時逐一套在3款椅子上，讓顧客對不同效果一目了然。談到此處，她即席向記者示範推銷過程，「嗱，換個綠色椅套，間屋即時生氣勃勃；換個湖水藍款式，間屋頓時幾溫馨」。 當時一名圍觀街坊眼看她手勢利落快速，打趣道銷售手法如像玩魔術，這時Amy急轉腦筋，邀請街坊示範把椅套放在椅子上，打賭其動作若比她快，能即時獲贈一個椅套。最後街坊贏得椅套嗎？她笑道：「無喎，無可能比我快。」

出價講時機 忌直盯同一顧客

Amy指出，跟顧客互動，從而營造直銷攤檔的歡樂氣氛，較容易吸引街坊駐足觀看。再進一步，便要勾起街坊的購物慾，使他們花費購物，直銷員便需施展博弈之術，打一場心理戰。而心理戰的關鍵在於何時出價，例如她向街坊示範如何使用地拖後，不會立即直接說出售價，「今日不止賣地拖，你問價錢多少？嗱，百貨公司要這個價位，但今天不用200元，百幾元都不用。不如你再聽下去，聽聽贈品萬用剪刀有多好用，之後才看看有無興趣入手」。這一招不但能吸引顧客繼續駐足聆聽，亦能勾起他們的好奇心，吸引顧客在心中盤算：「吓，百幾蚊都唔使就可以入手？」

博弈，需洞悉人心。Amy直言不少港人對直銷攤檔存疑，擔心貨不對辦，又怕被直銷員死纏爛打游說購物，「即使他想買，都會站得老遠，讓你不能看見他。當他感到沒有壓力，便會愈行愈近，開始詢問貨品資訊」。掌握港人的消費心理後，她銷售產品時，從不直盯着同一顧客，以免造成壓力。

染有一頭鮮艷紅髮的Amy笑言，不少行家不喜歡被人認得自己相貌，主要是怕顧客發現貨不對辦時，前來找他們麻煩，但自己從沒擔憂這事，也未曾打算改染髮色，既因對自己出售的貨品有信心，亦因「我站得出來，都想人們能認得我」。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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