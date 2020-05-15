煮日式時令料理解「鄉愁」 鬧市隱世小店 學製天麩羅

suijiba其中一個與其他烹飪班的不同之處，是採用「low tech」用具。「因為普遍人家中未必有那些美輪美奐的新款廚具，所以我只用最基本、最傳統簡單的用具，告訴大家這樣都可做出美味的食品。」Virginia說。（蘇智鑫攝）

日本人於春天時特別喜愛製作天麩羅，因為3、4月份是野菜生長最盛的時候。Virginia也會採用香港的時令食材，如這次選用5月當造的艾草作為食材之一，這款香港人較少吃得到的蔬菜，原來日本人經常食用。（蘇智鑫攝）

在天麩羅課程中，Virginia（左）教授以粉漿下油後的升降情况來評估油溫，她說：「要了解天麩羅是什麼，才可掌握製作重點。每一課我也要依照不同食材，選用本地可選購的產品，不斷嘗試才開課。」（蘇智鑫攝）

學煮天麩羅：5月份的單品課程主題是天麩羅，一般人以為很難學，其實只要能夠控制到粉漿的黏稠程度和油溫，便會很容易炸出不油不膩的炸物。料理教室suijiba想把這些家常料理的竅門教給學生，讓更多人能夠嘗到這份自家料理的幸福感。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】香港人特別喜愛日本，愛她的美食和對專業的堅持。疫情下，相信大家仍有一段時間未能「返鄉下」，不如把原本用作外遊的時間，跟曾在倫敦藍帶國際學院學藝，且十分熱愛日本文化的Virginia學做幾款日式家庭料理，即使「思鄉情切」，也大可自己在家動手做，一解「鄉愁」。

文：顏燕雯

模特兒：Florence

不少人旅遊時也試過因為嚮往某老字號或食材，跑到老遠又僻靜的小區，目的只為到店舖購得心頭好。這個情况，當然極少在香港這個彈丸之地發生，但近來記者就在牛頭角一條車房林立的小街內，發現一間從裝潢以至陳設都走日式文青風的小店兼料理教室suijiba，感覺像極南青山裏的隱世小店。教室除了接待專程上門學做日式料理的學生，地面還設有零售店，專賣由店主兼導師Virginia親自在日本蒐購回來的各式物品。

樓下售陶瓷杯碟 樓上設料理教室

Virginia說，選址於非購物區、非工廈內，而是鬧市中帶點寧靜的地舖，是因為想找個人流較少但交通尚算方便的地方來做教室，她的概念是要把店舖化身成一間展現各種日本文化的綜合式場地。suijiba共有兩層，地面那層是商店，擺放了她從日本蒐羅的陶瓷杯碟、小擺設，全部均可出售；還有她與日本店家洽商購入的當地食材，以及其自家製作的調味料；閣樓層是她的日式家常料理教室，有齊各式實用廚具，在那裏定期開辦小班教學的烹飪課程。早前，她舉辦了流水麵工作坊，全場砌起高高低低的竹筒，學生邊玩邊吃，不亦樂乎。

Virginia自小愛吃，長大後覺得外出用膳即使花費不菲，也未必吃到自己想吃的東西，所以大學時代便開始從烹飪節目和食譜中自學。她很羨慕一些blogger可以做出賣相和味道俱全的菜式，可是自己煮了十年八載，即使煮出來的菜式朋友都大讚味道好，但看着別人的美食照片，總覺得自己跟他們仍有一段距離，「我從事廣告工作，壓力不小，加上當時工作上遇到樽頸位，於是便決定辭職，申請工作假期到倫敦修讀藍帶課程（藍帶國際學院）」。

日本星級餐廳打工 鑽研當地文化

獲批兩年的工作假期簽證，Virginia用9個月完成了藍帶課程，上課期間她在餐廳做兼職，畢業後的一年多，繼續在當地的米芝蓮餐廳工作，可謂大開眼界，「餐廳對每一件事的要求都很高，如果你說做廣告的壓力很大，在米芝蓮餐廳工作，壓力比做廣告的大十倍。但我在那裏學會了很多，如看到大廚把亞洲菜元素加入法國菜之中，發現原來料理的世界，是如此博大精深」。其後Virginia到日本旅遊，在福岡一個鄉村地方認識了一名餐廳老闆，回港後雙方一直保持聯絡，誰料他因為要開辦新餐廳而邀請Virginia到日本工作。就這樣，Virginia又花了一年在福岡鄉郊生活，不用工作的日子，她便跟日本朋友學習當地的飲食文化。從日本人身上，她認識了日本的食材、煮法，領略到日本的味道是怎樣一回事，回港後決定開創屬於自己的店。

開店初衷 讓人享受煮和吃

「我不是想當名廚，也不是想開餐廳，我只是想多點人懂得煮食，以及享受煮好後與朋友家人一起吃的感覺。」Virginia說。她的課程設計是以簡單實用為主，就連教室的廚具，她都不會挑選花巧新穎的款式，寧願用最平實版本，希望大家學完後，回家真的可以再煮出來，並不是玩一次便忘記得一乾二淨。「希望大家真的會學箇中技巧，認識到和食的味道，這才是最重要。只要從根本去認識、去了解，那麼他們回家後，便可以變奏成自己『家』的料理，不用拘泥於食譜上的一言一語，這亦是家常料理的真諦。」

每當提到日本料理，我們都會想到壽司、拉麵、定食，但Virginia教授的題材相當多元化。「這個年代，大家可輕易吃到不同國家的料理，日本人都會煮西餐，只是他們的煮法有些不同。日本食材其實不一定很昂貴，只是來港銷售時，很多因素令價格提升很多。我在日本時，會用一些農地新鮮採摘的野菜做食材，也一樣很美味，材料根本就非常便宜。對於坊間一些只要放上稍為日式的食材如三文魚，而做出一些不倫不類的料理，便稱為『日式料理』，我感到非常煩厭，亦為消費者所付出的時間與金錢感到不平。」她更在課堂中大量選用本地食材，除了合時令，也着重大家能容易買得到。她強調本地食材一樣有好的質素。

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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