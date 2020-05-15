工作坊：陶泥製土鈴 搖一搖喚醒初心

【明報專訊】日本的神社門外一般掛着一個搖鈴，有的是銅製，有的是鐵製，參觀者在許願前拉繩搖響鈴鐺，向神明致意，其清澈的聲響也有洗淨心靈的作用。

Touch Ceramics創辦人、香港中文大學藝術文學碩士王森（Enders）特別以日式搖鈴為題，開設「如初。日式土鈴工作坊」，教授大眾以陶泥製作直徑約5吋的土鈴，除了推廣本地陶藝發展，也希望藉此喚醒大家的初心。以往設計陶藝課程時，他都會把作品背後的歷史同時教授予學生，直至近日疫情來襲，他便思考如何讓陶瓷在困境中帶出正面作用。「雖然搖鈴來自日本神社，但我不想放入太多宗教意味，除了讓大家在製作陶土時得到內心的平靜外，希望大家可以把自己的夢想與願望藏在鈴中，而在搖鈴的表面也可刻上對未來的展望，例如我便寫上很多陶瓷藝術家的名字，希望本地陶藝發展得更好。這份作品還真的搖得響，燒好後綁上繩結，除當作擺設，也可以在艱難或迷失時搖動它，喚醒自己的初心，好好迎接眼前的挑戰。」

保留土黃原色、粗糙表面

是次工作坊亦刪減了上油的步驟，完成後直接以1260℃高溫燒製，以呈現陶泥的土黃原色，甚至保留沙粒的粗糙表面，學生在約兩星期後可取得成品。Enders說，原色不但代表初心，也寓意人生如某些陶藝作品一樣不一定要完美才叫好，「意義在於器物背後的故事，而非器物本體」。

如初。日式土鈴工作坊

日期：5月31日、6月7日（周日）

時間：上午10:00至下午1:00或下午2:30至5:30

費用：$980

地點：中環荷李活道10號大館第3座203室Touch Ceramics

查詢：2562 9000

網上報名及付款：bit.ly/3dH7Usl