貓界網絡讀劇 共憶社會運動

【明報專訊】有危便有機，城市停擺，劇院關閉，演出要繼續，也得另覓方法。

網上直播演出也不是新鮮事，當社交距離成新規條，互聯網便成了聯繫彼此的安全通道。這次換上貓兒做主角，與你談談香港過去一年的種種經歷。原來貓兒也在關心社會，只是不讓主人們知道。

文：林喜兒

《七個愚笨奴才》的策劃陳偉基（Felix），於4月已辦過一次網上劇場，帶來甄拔濤編劇及導演的《如何向外星人介紹瘟疫下的香港人感情生活》。這次形式一樣，利用網上會議通訊軟件演出，「就是踢人入會，進入一個網上私人會議空間，一格格的。當時感覺這樣面對面好像有點尷尬，想到如果大家抱着一隻貓上鏡又會是怎樣」。

抱貓上鏡 隨時群貓亂跳

Felix與另一參與讀劇演出的演員曾棱尉都是養貓一族。「我們想到在疫症蔓延時，其實貓也受苦。牠們也關心世界，因為擔心主人能否到街上買罐罐（貓罐頭）給牠們，所以家中的貓一路以來也關心香港發生的事。以貓做主題，其實是用另一種形式去談社會事件；其實劇場這種藝術形式，正是用一種有距離、迂迴的方式去說一件事，不是批評或提供答案，而是呈現某一種情况，讓觀眾去對應自己的生活。」

在上次的網上劇場，觀眾可選擇不開啟鏡頭，這次參與則須抱着貓上鏡，而演出也會放到YouTube，觀眾可付款觀看，所得款項扣除演出開支後，將給予各出鏡的「貓主子」最少一個罐罐。Felix說希望大家都有付出。「演員會抱着貓讀劇，我們也想到要讓貓乖乖坐在鏡頭前也是很大考驗，所以如何控制也是流程之一，隨時會出現群貓亂跳的場面。」

讀劇演出改編自英國劇作家Caryl Churchill的劇作《七個猶太小孩》，以貓與貓討論人類的角度。「貓咪們在討論，說不要告訴主人外面發生什麼事。其實貓的討論內容是過去一年香港發生的事，我們不是針對更不是消費社會運動，只是我有一個很強的信念，就是這些事情發生了，你參與了多少，有多少強烈感覺……香港市民不能釋懷，不開心的情緒一直被壓抑着。而劇場正是一個地方，通過演出，讓演員和觀眾抒發感情。」Felix說劇場不是說一句香港加油，或只是重現事件，最重要是分享和釋放情緒。

社運改變港人藝術追求

經歷去年的反修例運動，今年又遇上疫症爆發，現今的劇場還有什麼作用？在英國進修的Felix去年回港，直覺香港的劇場正在轉變。「在我離開前，總覺香港的劇場跟社會沒多大關係，觀眾要花很多氣力進入劇場世界。然而社會運動的爆發，不止帶來政治上的影響，還改變了我們的生活——政治立場強化，看事物的方式也不同。例如從前香港人看戰爭片，看到示威場面，只會着重那些特技是否逼真；如今卻會看內在的精神，人與人之間的關係，這是對生活對藝術有要求的表現。大家會思考自己在看什麼，而不是隨意扭開電視管她播什麼便看什麼。而不能否認的是，不理政治立場如何，大家也用不同形式去關心社會，不論是正面還是負面。而關心社會也就是對身邊事物有感覺的表現。」

Felix認為要人參與藝術，首先需要這班人對身邊事物有感覺，才會把社會的關心轉化成藝術的追求，或是尋找更加貼近生活的藝術創作，他們又覺得自己值得擁有具質素的娛樂，否則生活就只是吃飯和睡覺。「這也是令我們劇場人想創作更多不同形式藝術的原因，希望更貼近時代，與觀眾有更好的溝通。」

七個愚笨奴才

日期：5月16日（明日）

時間：晚上8:30（香港時間）

詳情：粵語演出，約15至20分鐘，之後將設貓界討論會

登入：演出前3小時將發出登入Webex系統／YouTube link資訊，晚上8:00將開放給觀眾入內測試

收費： A類貓觀眾免費觀看但貓兒需要全程見樣（90名，額滿即止）

B類觀摩觀眾，最低付費30港元／120新台幣／3英鎊；歡迎額外捐款，所得款項將扣除演出開支後，希望能夠給予各出鏡的貓主子最少一個罐罐，以表謝意

網址：bit.ly/3dClLju

查詢：felixchan@reframetheatre.com

編輯/李東阳

電郵/culture@mingpao.com