本地再現家庭群組感染 評估家居環境風險 鎖定黑點掃「毒」

慎拆包裹——網購愈來愈流行，但包裹在運送過程有可能被污染，夏耀華建議應集中在雜物較少及容易清潔的地方拆包裝。（李佩雯攝）

【明報專訊】連續逾3星期的本地零感染紀錄失守，再現家庭群組個案，大家除了出門繼續做好防疫措施，家居衛生也不能鬆懈。病毒或細菌無孔不入，怎樣才可以減低家居環境的衛生風險？有專家認為，可以參考原為公司或機構設立的「衛生控制管理體系」，根據風險評估制訂預防措施，只要確保有效執行，能減低疾病傳播，打造一個衛生又安心的家居環境。

香港通用檢測認證有限公司（SGS）認證及企業優化服務TAPA亞太地區區域經理夏耀華表示，如果食肆只是加強餐桌及座椅清潔，但忽略廁所衛生，或沒恒常消毒門柄、餐牌等經常被人接觸的物件，細菌或病毒傳播風險仍然不小。其實，不止食肆，不同類型的公共場所，如商店、商場、酒店、會所，甚至學校、診所、商業和住宅樓宇，如能制訂周密及全面的衛生控制措施，配合適當管理，確保措施有效及持續執行，能提升遏制病毒或細菌傳播的效果。

依家人生活習慣制訂措施

夏耀華說：「公司、機構或商店，可按顧客及員工的活動情况，例如從他們經過的地方、接觸的物件或設施等評估風險，劃定衛生控制區域，考慮潛在威脅出現的可能及嚴重度，藉此制訂預防措施及衛生政策；加上定期評估措施是否足夠和適當，適時調整，風險可以降低。」

以大廈電梯大堂為例，因經常聚集等候人士，若患者沒戴口罩下咳嗽、打噴嚏，便有傳染他人風險；升降機按鈕、大門門柄因常被接觸，容易傳播病毒，而確定以上風險後，大廈管理公司應制訂一系列預防措施，「除了要定時清潔升降機按鈕及人群經常接觸的位置，亦要定期消毒電梯大堂，增加拖地次數，以至張貼告示提醒進人大廈人士要戴口罩等」。夏耀華強調預防措施不能一成不變，要根據環境變化、傳播方式改變、訪客人數多寡等因素而調整。

除了按人群活動而採取預防措施，外來物品帶來的風險也不能忽視，他舉例：「有些酒店會將使用過的毛巾、牀單、被袋等物品送到洗衣公司清洗，洗衣公司清洗後包好送回酒店，包裝袋在運輸過程有可能受污染，所以應安排最少兩名員工跟進『收件』，一人負責處理這些包裝袋，另一人則處理乾淨的毛巾和被單，減低交叉感染風險。」

衛生控制管理概念和風險評估方法，原來也適用於家居。夏耀華認為，可根據家庭成員在家中的活動情况來評估風險，並針對經常接觸的物件或位置的表面，以及外出回來的人、物品和動物等三方面採取預防措施，防止細菌或病毒由外面帶進家中。

按物品用料調整清潔次數

經常被人接觸的物件或位置表面，容易傳播細菌或病毒。可根據個人及家人生活習慣，鎖定一些「熱點」並加強清潔。以防遺漏，可詳細列出清單，例如餐桌、門柄、燈掣、電腦鍵盤、遙控器、平板電腦、手機屏幕、雪櫃門柄、吸塵機把手、馬桶蓋、冲水掣、水龍頭等，每次根據這張「清潔表」定時清潔。

新冠病毒在不同物料表面的存活時間不同，美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）和疾病控制及預防中心（CDC）發現，新冠病毒在塑膠表面存活時間高達72小時、不鏽鋼48小時、紙板不足24小時、銅不足4小時。市民可按家居用品物料及風險程度，調整清潔次數。

不同清潔劑 宜用不同色抹布

具體執行某些清潔工作時，夏耀華建議採用「顏色系統」以資識別，例如門外地氈，每次清洗後換上不同顏色地氈，方便確認是否更換了。此外，清潔家庭用品或會用上不同清潔劑，他建議使用不同顏色抹布區分，「如果抹布清洗不乾淨，含清潔劑殘餘物，混合漂白水或會引起化學作用，或產生有毒氣體」。

而眾多家居清潔劑之中，漂白水是大熱用品之一，其主要成分次氯酸鈉（sodium hypochlorite）能使微生物蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒；加上它價錢相對廉宜，功效快速，絕對是清潔好幫手。然而香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑提醒：「漂白水不能與其他清潔劑一併使用，尤其是酸性清潔劑（如潔廁劑），兩者混合後會產生有毒氯氣。漂白水稀釋後亦要在24小時內使用，因次氯酸鈉會隨時間分解，時間愈長，消毒效能愈低。」

出入診所醫院 背包眼鏡須消毒

另外，以百貨公司和餐廳為例，員工衣服有可能帶有病毒而污染更衣室，夏耀華建議更衣室應設置消毒地氈、提供消毒劑讓員工噴灑衣服及儲物櫃，加強員工衛生意識。而套用在家居中，情况類近。家人外出回來，衣服或隨身物品亦有可能附着細菌或病毒，因此入屋前應先脫鞋，門外放置沾有消毒液的地氈，或往鞋底噴酒精。入屋後應立即洗手和洗臉，消毒或清洗衣服，最好盡快洗澡。夏耀華強調，「風險評估意識很重要。倘若家人到過高風險地方，如診所、醫院或人流多地方，背包、眼鏡等隨身物品也應消毒」。

廁所拆包裹 處理外賣前後洗手

「外來物品包括郵件、網購物品，或從商店買來的物品包裝等，也有可能沾到細菌或病毒。」夏耀華建議集中在雜物較少的地方拆包裝，例如廁所或露台，以便事後清潔環境。至於網上訂購外賣食物，外賣袋亦有可能受到污染，宜先清潔雙手，再拆除外賣包裝，進食前應再次洗手，夏提醒：「如果外賣食物供一家人享用，有多個包裝袋，建議由同一人負責拆除。」

遛狗後 只清潔四肢不夠

入屋的蚊蟲、蟑螂、老鼠，都有可能帶細菌，所以日常要做好害蟲防治措施，保持家居衛生，垃圾桶選擇有蓋款式，減少蚊蟲孳生機率。外來動物，也包括外出後回家的寵物，不少飼主擔心遛狗後，狗把細菌或病毒帶回家中，毛國界動物醫院獸醫馬啟豪認為：「若疫情未完全受控，應盡量減少帶狗外出。如要外出，也應避免前往人多或狗多的地方。由於細菌及病毒或會藏於狗身上一些難以抹擦之處，因此只替狗抹身或清潔四肢並不足夠，理想做法是使用能殺死微生物的狗專用清潔液洗澡。疫情過後，狗外出回家時，主人亦可使用這類清潔液清潔狗四肢和口鼻，然後再用清水洗淨。」

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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