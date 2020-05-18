陰雨天 人濕滯 頭昏胃脹關節痛

【明報專訊】■醫食因緣

天氣回暖，踏入潮濕多雨的日子，環境濕度上升容易令身體出現濕阻、濕困。年長者由於氣血不足和身體機能退化，對環境變化的適應力較差，遇上陰雨天更容易不適。中醫養生可以通過調整飲食及生活習慣，紓緩因潮濕天氣帶來的健康問題。

長者在潮濕環境常出現筋骨關節痠痛、腫脹、乏力，也會感到頭昏腦脹、眼矇、精神疲憊、食慾不振、胃氣脹、身體浮腫重墜、大便溏爛等問題，這些都是身體感受濕邪，出現濕阻、濕困的反應。

脾胃虛弱遇雨天 內外夾攻

根據中醫理論，濕為陰邪，屬性趨下，性質黏膩重滯，容易阻遏氣機。濕邪阻滯蒙蔽清竅，可引起頭重、視物昏花、精神委靡不振等徵狀。濕留筋骨關節，可引起四肢痠懶沉重，身體浮腫。濕困脾胃，妨礙正常飲食及水液運化，使氣機升降失常，經絡阻滯不通，可表現為胸悶脘痞、腹脹、小便混濁、大便黏爛不爽、面垢增多、濕疹滲液流水等。由於濕邪的性質黏滯，病程往往較長而且反覆發作，而且濕邪為病大多纏綿難癒，不易治理。

隨年齡增長，正氣逐漸衰弱，不僅身體適應環境變化的能力會下降，而且因為新陳代謝減慢，臟腑機能逐步衰退，特別是脾胃的運化能力減弱，都容易招致濕阻。許多人以為只有陰雨潮濕的日子才會有濕，其實不然。當脾胃運化飲食和水液能力欠佳，令飲食水液無法正常代謝，也可產生「內濕」，同樣引起各種不適。如果脾胃虛弱、陽氣不足的大前提下，再加上潮濕天氣，外濕、內濕兩面夾攻，對身體的不良影響便會大為增加。

舌邊滿齒印 脷苔厚如豆腐渣

受濕邪侵襲的人，除了出現上述不適徵狀，也有可能表現為舌象上的異常。正常人的舌象是「淡紅舌、薄白苔」，體內有濕的人，其舌象常見舌體腫脹，甚至因舌體胖大以致舌邊滿佈牙齒印，舌面上感覺濕潤水滑，舌苔明顯增厚而質地腐膩，嚴重時可有如豆腐渣樣，皆反映內有濕濁。

中醫化解濕邪的辦法，主要是通過「發汗」和「利小便」兩個途徑，前者是通過開泄皮膚腠理，提升身體機能，使濕邪透過發散的方式由體表而出，後者是採用利尿的方法，把濕邪通過小便排泄離開身體。鑑於長者的體質特點，無論是以發汗或利小便的方式驅逐濕邪，都需要兼顧健脾補氣、溫陽扶正。有祛濕功效的中藥種類很多，可分為芳香化濕（如藿香、佩蘭）、健脾燥濕（如蒼朮、白朮）、利水滲濕（如茯苓、薏苡仁）等，臨牀選用時需要根據病機，揀選適合的藥物和適當的配搭組合。

一喝水即水腫 反映脾胃氣虛

由於濕證的出現與脾胃運化功能息息相關，除本身體質脾虛，或年紀大消化能力下降以外，暴飲暴食，嗜食寒涼生冷、肥膩、多油、甘甜、容易產氣的難消化食物，都容易損傷脾胃，脾胃一虛便容易生濕。要防止濕邪肆虐，飲食方面便要多加注意定時定量用餐，勿吃過飽，保持二便暢通。此外，像凍飲、雪糕、涼茶等一類生冷食物，以及肥肉、南瓜、番薯、芒果、火龍果等難消化食物，也不宜進食過多，宜多進食蔬果等容易消化的食物，煮食時建議「少油」。

有些長者平日很喜歡食糖果、果仁等零食，應當要有節制，否則會妨礙消化及助濕生痰。要保持脾胃功能健旺，氣魄充足，排泄順暢，飲水本身並不會造成濕阻，但長者應該要注意不宜一次過大量飲水，宜分多次，每次小量的喝水。如果老年人只要一喝水便會水腫，反映脾胃氣虛、陽氣不足，要注意溫陽和健脾。

愈坐愈睏 持續「動起來」

日常起居生活方面，香港春夏潮濕多雨，要盡量減少天氣潮濕對身體造成的影響，一方面可從改善家居環境入手，另一方面則可從提升身體機能方面下工夫。長者新陳代謝普遍比年輕時下降，缺乏運動、生活欠缺動力、久坐久臥，都會造成氣虛、陽虛，讓濕邪乘虛而入。不少長者常感「愈坐愈冷、愈坐愈睏」，就是這個道理。為減少濕阻、濕困，應養成每天運動習慣，活動四肢，培養有益身心的興趣，為日常生活增添活力。藉着持續讓身心「動起來」，即使晚年仍能維持一定的新陳代謝，增強體適能，減少身體受潮濕環境影響。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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