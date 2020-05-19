馮治本創建平台 推動在宅醫療 拖篋醫生 登門治理身心

在宅醫療著作——台灣醫生余尚儒著有《在宅醫療——從CURE到CARE》，他相信即使有障礙，病人仍然有在家生活到最後的權利，期盼台灣早日建構完善的在宅醫療照顧體制。（網上圖片）

台灣啟蒙老師——為了解「在宅醫療」，馮治本去過日本及台灣考察，圖為他參加台灣在宅醫療學會舉辦的國際研討會。他說：「這是《在宅醫療》一書作者余尚儒醫生（中）——我的啟蒙老師。」（受訪者提供）

熱愛羽毛球——Wilson（前排中）說自己由中學時開始，就很迷打羽毛球，只要有空就去打。他也曾參加香港醫學會的羽毛球比賽並獲獎。（受訪者提供）

【明報專訊】大多數醫生接受訪問，都會娓娓道來一些感人萬分、夢想當醫生的故事。但長者醫療社企DoctorNow NEEDS（老友所醫）上門及視像診症平台創辦人及負責人之一馮治本，卻說他當上醫生沒有親人或自己大病的動人故事，有的只是好奇和熱愛理科，感到醫生工作有滿足感。因着服務長者院舍的平台，他開始反思生命，自己老來是否也如此插着喉管在院舍度過？於是他希望推廣「在宅醫療」，病人可在家終老，自己可做回大夫上門看症的本分。

這天下午近黃昏，前來接受訪問的醫生馮治本（Wilson），說剛在3時有在宅醫療個案，他帶着醫生篋一起來，跟電影中出診的大夫很不同。在電影裏，1950、60年代出診的大夫，總是一身西裝拿着一個皮包，皮包中間一律有兩隻手挽，從那裏打開可找到聽筒和探熱針。但Wilson的出診大夫look很不一樣，他說今天早上也在長者院舍看診，這位大夫拖着拉杆行李箱，箱上又放一個大袋，給人的感覺似出差公幹。不過，打開這個箱子和大包，發現內有乾坤。他說：「若我到長者院舍看診，就只帶大袋，若在宅醫療就要拉同這個行李箱。」

他打開箱和袋，就是一個流動小診所，除了基本的量血壓、篤手指量血糖工具、基本的止痛止嘔藥等，還有採樣本、吊鹽水工具等。「現時大約跟20多個長者院舍服務，每周兩天上門診症，這都是和NGO合作。因為這部分已逐漸穩定，我去年開始又發展在宅醫療！」

港在宅醫療落後 赴日台考察

「去了幾年長者院舍，我有一些反思，見到不少長者情况都很差，插了喉管，沒法和人溝通，一有事院舍會call我們上門。我在想，自己將來老了也會病，有些情况也無可避免，DoctorNow Needs應怎樣走下去？於是我去了日本和台灣，考察人家的在宅醫療，香港無理由這些方面落後於人。」不要說在宅醫療，就算是視像看診等遠程醫療，香港似乎也是比其他地方落伍。

他從口袋裏取出一本書，問記者有否看過，書名是《在宅醫療——從CURE到CARE》，原來台灣在2016年已推出「居家醫療照護整合計劃」，將居家醫療列入全民健康保險的給付項目。他續說：「這是台灣醫師余尚儒寫的書，他是我的啟蒙老師，這本書影響了我，日本的在宅醫療已做了20年，台灣數年前開始做，而香港呢？則幾乎是零。」新冠肺炎疫情下，香港的遠程醫療才見起色，例如可在連鎖藥房免覆診取藥，醫委會也發出遠程醫療指引， 但這仍與「在宅醫療」是兩回事——病人可以在家裏接受大夫和一個醫護團隊的醫療。

當上醫生，又從醫院跳出來開創新醫療平台，這是Wilson過去沒想過的。那他喜歡當醫生嗎？「喜歡！我當上醫生之後很愛當醫生，我愛睇症。」但他未念醫科之前卻沒想過懸壺濟世的夢，只是因為一個有趣的故事，才讓他當上了醫生。「那時，我在加拿大讀大學，快念完生物化學學士。有天父親在香港和朋友打麻將，麻將友說自己兒子入了港大讀醫科，便和我爸爸說：『叫你個仔返香港啦？』」之後，這個熱心麻將友比「移民局」更關心年輕人回流，竟跑去港大醫學院取了報名表，叫Wilson爸爸寄給兒子：「爸爸寄來加拿大給我，我後來返香港面試，以為醫科學額應是留給本地學生，一定不會收我，於是我就回加拿大。」可令他意外的是，未幾他就接到港大收他入學的通知。

Wilson在公立醫院工作7年，當過急症室醫生，又做過內科部門，人家說公院難捱，他卻說做得很開心。「在公院工作，學到醫療技術固然重要，但學習醫生的做人處世也很重要。我在內科工作時，可以接觸很多科，很有趣，例如如何插好喉管，又派我去負責做超聲波，或者是做老人外展服務時，坐上架車和護士一起出發去油麻地的日間護理中心，都是很好玩的！2003年SARS時，我也是當前線。」

從病人角度出發 不做硬邦邦醫生

現今不少醫生都說病人不投訴已偷笑，還說學習做人處世？他卻反過來幫病人說話：「人家病了很不開心，你當醫生還要刺激人，說話硬邦邦……有醫生會說人與人之間的信任是否沒有了，我覺得醫生要有技巧取得平衡，若是冷冰冰的醫療，會令病人感到很難受。我覺得香港人仍然很重人情味。」

他說開展了在宅醫療後，最開心就是上門時，對方一打開門就很歡迎醫生到來，這給他做古代大夫的感覺：「今年我做了3個在家離世的個案，這些病人和家人選擇『在家走』，那種親情令我很感動。」其中一個令他又難過又欣慰的個案，是一名30多歲的女病人，她去年才剖腹生子，當時已患癌症，「她知道自己會離開人世，但也想生下小孩。病人這麼年輕就走，大家會感到很可惜，但當看到她選擇了在家離世，我看到他們一家人都在，BB尚在籃中睡覺，我很感動」。

病人在家走 體驗親情可貴

在宅醫療是一個比較人性化的醫療服務，除了安寧病人，亦有其他病人採用，「例如最近我們（醫療團隊）上門看了一個發燒的肺炎病人，因為私家醫院擔心是新冠肺炎，都不敢收，其實他是患了其他肺炎。其他在宅醫療也包括不想去醫院的抑鬱症病人等」。

那什麼時候用遠程醫療或在宅醫療呢？「主要是一些行動不方便、出門求診困難的患者。很多時，病人往往沒有其他選擇，便送入急症室。當然，近期疫情關係，長者更不想外出看病。」香港的遠程醫療發展正急起直追，除了DoctorNow NEEDS， 還有其他團隊提供服務，為長者安排覆診時間、急症室輪候及配對醫生等。現代在宅醫療，已不是只由一個大夫拿着包上門診症，背後是一整個醫護團隊——醫生、護士、物理治療師、各個照顧者的合作。醫生只佔一個部分，平台正是聯繫。

然而，Ｗilson也坦白說，雖然自己很想在香港推廣在宅醫療，但在宅醫療對病人來說，還是要講緣分，他有個案，最後是送回醫院。「我們一半以上病人是長者和癌症末期病人，要知道，在宅醫療的概念，不是醫好他。都近百歲了，如何醫好？癌病末期了，如何醫好？整個概念是關心和照顧 （care），成件事包住的是care。」正如他給記者看的書一樣，在宅醫療正是從cure到care。

這醫療模式講究的care，在效率高、凡事快手快腳較少理會人性感受和美感的大都會香港來說，可能就是最缺乏的。

■給香港的話

「年少的我，相信佛教大乘『普渡眾生為己任』，但人大了，就明白人世間很難出現普渡眾生的人！現在的我反而喜歡小乘，就是做好自己的本分，好似一顆機器裏的螺絲，每個人若能做好職責，社會就會好，若你比本分做得更好，社會就更好。」

■Profile

馮治本（Wilson）

香港大學醫科畢業後，在公立醫院工作7年，曾任職急症室、內科部門及老人外展服務（長者院舍）。2016年和醫護朋友一起創立社企「DoctorNow NEEDS（老友所醫）」遠程醫療平台，主要與NGO合作，到院舍為長者應診、透過流動應用程式作視像診症及速遞送藥等。去年該平台開始「在宅醫療」，透過與社福機構合作將服務擴展至院舍以外的長者或有需要的病人。他熱愛打羽毛球，也熱愛街跑，邊跑邊看小街建築及店舖變化。

文：朱一心

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com