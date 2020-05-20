香草入門：自種香草泡茶

迷迭香除用來調味，Joyce認為用來冲茶亦十分有趣。她喜歡把一小截迷迭香（圖）放保溫壺浸一天，起初強勁味道助提神，但愈浸愈甜，最後味道會變得像茶。不少人認為迷迭香難種，Joyce解釋指迷迭香來自乾燥的地中海，減少澆水有助其生長。效用：提神。（蘇智鑫攝）

香蜂草：不少香草帶有草青味，並非人人能接受，但香蜂草的味道猶如檸檬，相當容易入口。冲茶時，需要多放幾塊葉片才夠味，由於味道較單薄，Joyce建議大家可配搭薄荷或甜菊一同冲泡。效用：紓緩神經、安眠。（蘇智鑫攝）

芳香萬壽菊：屬菊花的一種，其花葉具淡淡甜甜的果香味，食用或觀賞俱佳。泡花果茶時，Joyce建議可搭配幾片芳香萬壽菊，以代替糖或蜜糖，另一飲法是將葉片加進可樂，「因為芳香萬壽菊的甜味不太實在，需要一些實在的甜味作基礎」。另外一提，芳香萬壽菊雖然味甜，卻是驅蟲好幫手。效用：健肝、安眠。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】茶，除了以茶葉泡，還可以加入香草。走到展覽的地下中庭，都市種植者Joyce Ng頂着漁夫帽，在豔陽下修整展覽的委約作品「香草亭」。亭園中數十種香草，本來由她在別處田野種植，遷移至展覽場地後，由於種植盆不夠深，Joyce巧妙地根據不同香草品種所需的水分，去安排泥土的不同高度。如今草叢中甚至種出了一個小小菠蘿，她希望香草在展覽完結後都有好歸宿：「希望街坊不會浪費，繼續種，繼續冲茶用。」

愛種植的人，總幻想過家中香草林林總總，隨手摘下幾片，便能煮個意粉泡個茶。Joyce笑言現實是她常收到朋友投訴，買回來的香草起初明明欣欣向榮，一扦插到新盆子不久便枯死，她解釋：「買回來的香草通常都生長得十分澎湃，代表它在原先盆子的根已生滿，裏面大多攙了化學肥料。」她提醒大家要從泥中拆出根部，清走化學肥料及部分泥土，再安置到更大的種植盆，並混入有疏水作用的珍珠岩。待香草生長得穩定，方可剪來食用或泡茶。

比起茶葉般需以攝氏90多度沸水冲泡，Joyce建議泡香草茶只需攝氏70多度的水，太高溫會令香草變澀。她分享了3種適合冲茶的香草，當中不乏容易上手的品種，是新手入門的好選擇。

文：宋霖鈴