Amy Winehouse經典polo恤新設計

【明報專訊】已故英國騷靈天后Amy Winehouse的動人歌聲，相信在很多人心中仍記憶猶新。她的音樂才華橫溢，打扮上亦有自己的獨特風格，除了標誌的窩蜂髮型、誇張濃厚的貓眼妝容外，同時喜愛復古的造型裝扮。私底下Amy Winehouse更是英倫服裝品牌Fred Perry的忠實粉絲。2010年她曾與品牌合作，設計一系列以粉紅和黑色為主調的服飾，成為時尚界一時熱話。相隔10年後的今天，Fred Perry聯同以Amy為名的慈善機構Amy Winehouse Foundation合作，利用天后當年的原創設計為靈感，推出全新時尚運動服裝系列。

系列中的Pique黑色襯衫連衣裙，保留品牌原有的直身剪裁，兩邊衣袖印上Amy最愛的豹紋裝飾，非常搶眼；運動外套同樣採用黑色，衣領、袖口和腰帶處均有紅線點綴，袖子同樣添加豹紋印花，背面繡有Fred Perry標誌的月桂冠圖案；另一件polo恤則以紅色豹紋圖案為主調，拼上簡約沉實的黑色線條，型格十足。每件單品胸口上均貼有兩顆紅色愛心，是取自Amy手臂上最為人熟悉的紋身圖案。系列只限於指定Fred Perry專門店發售。

查詢：Fred Perry 2506 1270

文：Angel Hong