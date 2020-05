next

【明報專訊】本港疫情雖有緩和,但大家依然未能正式脫下口罩過活。隨着天氣逐漸炎熱,對於平日要上妝的女士而言,不但焗住皮膚無得唞氣,溶妝的風險更是大大提升。Make Up For Ever近日推出的Matte Velvet Skin柔霧空氣粉餅和柔霧定妝噴霧,便一次過解決這兩個問題。

柔霧空氣粉餅去年面世,其獨特細緻的柔焦效果曾受不少美容界網絡紅人力推。今年全新改良配方中,更加入彈性拼圖複合物,據稱能讓粉底更加緊貼面部,質感平滑不卡粉,恍如第二層肌膚般透薄自然;而且還有12小時持妝的抗水抗汗功能,即使脫下口罩也不怕瑕疵浮現。隨盒附送的雙效海綿,黑色乳膠一面有助平滑毛孔,建立高遮瑕度的妝感,白色天鵝絨質地的一面則可作定妝或補妝用,十分方便。

至於今年才正式推出的柔霧定妝噴霧,蘊含超微細無色柔光啞緻礦物粉末和蘆薈及保濕因子,據稱能平衡臉上油脂分泌,減少油光,而且質感清爽舒適,定妝同時能保持肌膚水潤飽滿,特別適合現時悶熱及潮濕的天氣使用。

文:Angel Hong