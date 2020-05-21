外表艷麗一身臭 馬纓丹 魔鬼天使混合體

路旁常見——馬纓丹傳播力強，花的成長速度快，十分粗生，即使在較乾旱地方仍能生長，於香港城市的馬路旁也會經常看到其蹤影。馬纓丹為入侵品種，但沈鼎榮指其於香港霸佔空間的情况並不算十分嚴重，暫時毋須大規模清除。（雙喆攝）

變身中藥——馬纓丹的中藥學名為五色梅，但香港售賣及應用並不多。中醫李翠妍說馬纓丹有毒，而野外採集及準備藥湯的過程會接觸到其根、葉，有可能中毒或出現皮膚炎，故不建議自行採摘或栽種作製藥用途。（網上圖片）

變色馬纓丹——香港最常見的馬纓丹，中央為黃色（左圖），當花朵愈為成熟，便會由黃色逐漸轉為紫色（下圓圖）。原有的花朵未凋謝，新的花朵已經長出，一年四季都在花開花落。（受訪者提供）

【明報專訊】「馬小姐」天生麗質，明艷動人，經常惹來狂蜂浪蝶。但實情她性格低調，不在乎甚少人知道她的名字，默默守在路旁；加上她天生氣味濃烈，你若要勉強親近她，後果自負，一不小心惹怒了她，更可能一身蟻。表裏不一的她，卻可貢獻自己濟世為懷，醫治有需要病人。她是天使的化身，還是地獄來的使者？

馬小姐是誰？她就是香港最常見野花之一的馬纓丹（Lantana camara）。馬纓丹多生長於地盤荒地、馬路旁邊，花朵顏色鮮艷，香港城市人一定見過，但僅匆匆一瞥，很快便遺忘她的存在。即使沒太多人留意，但馬纓丹發揮其強勁生命力，花開花落，全年保持鮮明艷麗。

香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮表示，原生於美洲的馬纓丹因外觀吸引，被帶至歐洲及其他地方栽種，有紀錄指於1645年由荷蘭傳至台灣，並輾轉散播到亞洲其他地方及香港。馬纓丹常出現於荒地或馬路旁，沈鼎榮解釋，這些外來物種多於經人為破壞的空間成長，情况猶如完好的砌圖取走了其中兩塊，打開了缺口，外來物種才有空間入侵及生長。

花朵一星期壽命 全年開花

馬纓丹擁有十多個別名，包括五色梅、七色梅、如意草、五彩花、臭草、五色繡球、豬屎花及變色草等等，單看這些別名，大概也想像得到她的特質，七彩多色，而且會發出濃烈氣味。經過多年來人工栽種及變種後，馬纓丹現時有超過650個品種，花朵的顏色有橙色、紅色、黃色、白色及紫色等。花朵還會變色，所以有變色草之稱，而變色的同時，其實她在向外界發出信息。沈鼎榮說：「香港最常見的馬纓丹是花中央呈黃色、外圍為紫色的品種，一般新長出來的花是黃色，較成熟的會變為紫色，有科學家推論，馬纓丹想藉顏色發放信息予昆蟲，讓昆蟲知道黃色會較多花蜜，紫色花朵可能已經授粉，提示昆蟲不用再花力氣，從而讓昆蟲替其傳播花粉更有效率。」在香港，每朵馬纓丹的壽命約有一星期，但因生長速度快，舊的未完全凋謝，新的花朵已接力生長，全年都會開花。

散發臭味 防止莖葉被吃

斑斕多變的色彩背後，「馬小姐」卻真情流露，肆無忌憚地發放臭味，原本優雅迷人的形象，突然降低幾級，變為粗野的豬屎花。原來馬纓丹的莖及葉藏有化學物質，會發放一種味道，走到其附近可嗅到，如果捽揉其葉子，味道會更濃烈。但沈鼎榮說臭味背後，原來有隱衷，「她想藉這股刺鼻氣味，減少動物及部分昆蟲走近破壞或吃其莖及葉。」這味道會否同時趕走原來有助傳播花粉的蜜蜂及蝴蝶？「花及果都沒有異味，而且每種昆蟲對味道的接受程度不同，亦與人類感官不一樣，這味道不會影響蜜蜂及蝴蝶採花蜜。」

中毒可致嘔吐頭暈

馬小姐「外」會散發臭味，「內」也暗藏殺機，強行親近，隨時中毒收場。註冊中醫李翠妍表示：「馬纓丹全株均具有毒性，是世界十大有毒雜草之一。」中毒者有可能頭暈、嘔吐、腹痛、腹瀉，又或引起呼吸窘迫和肝功能損害，孕婦中毒後有可能引起妊娠期肝內膽汁淤積。根據醫院管理局的資料，2015年一名年長男子間歇飲用在郊野採摘馬纓丹製成的藥湯，一個月後，出現肝酵素異常，停服藥湯後肝酵素才回復正常。沈鼎榮補充，若不是吞食，一般接觸都不易中毒，所以毋須過分擔心，「除非接觸過它的汁液，然後搓眼，或者接觸到傷口，否則中毒的風險不太大」。如接觸後身體不適，應盡快用清水清洗曾接觸馬纓丹的身體部位，嚴重應立即到急症室求助。

藥用五色梅 清熱解毒

馬小姐又臭又毒，不過對社會也有貢獻。馬纓丹可作為草藥，中藥名叫五色梅，可鮮用或曬乾用，李翠妍說：「馬纓丹味苦、性寒，有清熱、瀉火、解毒等作用，可用於治療感冒發熱、傷暑頭痛、胃火牙痛、咽喉炎、風濕痹痛等。」馬纓丹的枝和葉有清熱解毒、祛風止癢的作用，現代研究也指其有抗炎、抗菌、鎮痛等功效。但她補充：「由於它具有毒性，而清熱解毒的草藥也有很多其他選擇，基於用藥安全考慮，我在臨牀上一般較少使用。」香港一般藥房也甚少售賣五色梅。李翠妍補充，普通人別自行採摘回家製藥，「以免誤認草藥而誤服，又或出現接觸性皮炎」。

馬纓丹長得鮮艷，又只是路邊野花，那麼可否採摘回家種植？沈鼎榮表示：「我們一般不鼓勵採摘，因可能會引起其他人跟隨，一窩蜂採摘會構成生態問題。」他建議如有興趣，可到園圃公司購買種子回家種植。

文：雙喆

編輯：蔡曉彤

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