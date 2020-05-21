知多啲：別名有段古 吃花後打爛碗

野生——沈鼎榮說馬纓丹常出現於荒地，這些外來物種多於經人為破壞的空間成長，情况如完好的砌圖取走其中兩塊，打開了缺口，外來物種便有空間入侵及生長。（雙喆攝）

【明報專訊】馬纓丹的別名可說多不勝數，除了上文提及的，還有山大丹、臭冷風、五龍蘭、臭金鳳、五雷丹、頭暈花等等，在福建有人稱其為瘋人花，在台灣有人稱為弄破碗花。

誤吃花後 胡言亂語

馬纓丹有毒，誤服有可能頭暈不適，因此被稱為頭暈花，這個比較容易理解，為何得到瘋人花的外號？網上流傳內地一名女士誤食3朵馬纓丹後胡言亂語，完全失控，甚至撕扯自己的衣服。後來她服用馬纓丹煲製的湯藥又得以解毒。至於台灣有人稱其為弄破碗花，據稱是因為摘過馬纓丹的人，回家吃飯時必定手震，無法把飯碗拿穩，最終打爛飯碗，因而得此稱號。

台灣小學生集體過敏

這些別名來由已無法考究，但可以肯定這些名字都因其有毒性而起。2012年台灣便發生過13名學生因馬纓丹引起過敏反應而送院的個案。事件發生於新北市一間小學，自然與科技課教師在三年級課堂上提及馬纓丹有毒，2名學生之後在校園走廊花圃摘走幾株馬纓丹，並用枝條接觸其他同學手部及頸部，之後陸續有人皮膚痕癢不適，部分人更呼吸窘迫，最後不適的學生要送院，幸好經清洗及藥膏治理後無大礙。

不想頭暈、發瘋及打爛飯碗，最好都不要胡亂接觸或採摘馬纓丹。