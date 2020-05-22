《夜香‧鴛鴦‧深水埗》 港味電影 小心輕放

【明報專訊】「說這裏的故事，愈小心輕放愈好。」導演Kate Reilly與梁銘佳說。由2014年開始構思，夫妻檔首次合力執導獨立電影《夜香．鴛鴦．深水埗》，作品由4段本土故事組成，觸及外傭與老人、玩具店兄弟、一對曖昧男女，甚至夾雜去年區議會選舉一個年輕候選人的紀實追拍。貌似各不相干，在同一天空下，自然流露港人的溫暖小故事。

跟前二人你一言我一語，默契十足。較多人認識梁銘佳，是因為其電影攝影工作，包括張艾嘉作品《念念》、安諾釵舒域察歌邦作品《入黑之時》及即將上映的新作《叔．叔》，他亦曾執導多部短片，主要於亞洲各地與美國奔波。跟Kate Reilly的故事，要講回2002年他到紐約修讀哥倫比亞大學電影系，女方多次為其作品擔任演員。Kate Reilly認為梁銘佳擅長創作簡潔故事，不用太多解釋及背景。她憶述二人其中一部短片只花上50元美金製作，故事講述一個面帶愁容的女子在天台發呆，一個男子上來後不小心關上門，讓他們受困，便開始聊天。女子從未告知何事傷心，到正想開口之際，有人把門打開，此場相遇亦完了。這與現實的走向迥異，他們創作上合作無間，更成為佳人一對。

「真的不好意思，我的廣東話仍在努力中。」Kate Reilly有點哭笑不得地說。

「睇餸食飯」 保持自主度

兩人第一次合作執導《夜香．鴛鴦．深水埗》，起源是2014年雨傘運動後。他們欲梳理社會龐大的鬱結，並成功申請到藝發局的資助金，以製作短片。為此Kate Reilly隨梁銘佳「回流」，正式定居香港。他們合力編寫劇本，原本是一部「完整」故事的電影，圍繞某個具老中青人物的家庭。然而事態比創作來得快速及多變，資金亦相當緊絀。他們嘗試找額外的資金，但為保持故事自主度，不想有太多商業或外在考慮，最後決定抽出原有故事的角色，分開數個獨立章節來說。梁銘佳補上一句「睇餸食飯吧」，語帶無奈。

如果要以一個詞形容《夜香．鴛鴦．深水埗》，大概是「港味」。過去幾年，記者曾跟不少媒體行家討論「港味」一詞，受到保育及社會運動影響，本土意識日漸增強，關於身分文化的關注及活動計劃愈來愈大眾化、年輕化，報道及產物隨之增加，實際地說「港味」的內容不時吸引到點擊率。不過，這亦令文化工作者一再思考，什麼才是「港」。去年內地導演白雪作品《過春天》，有人認為是「旁觀者清」，卻亦有人狠批「糖衣毒藥」或香港只是背景板的愛情故事。在港取景不一定富港味，港產片亦不一定要回應政治運動，似乎《夜香．鴛鴦．深水埗》由傘後出發，不是立意拍什麼大敘事，而是創作者親身在此感受的一些瞬間，他們看準的是在這裏的人——有移民、外傭、學生，簡單誠實。正正因為用上現行幾個章節形式，作品能更專注地凝視本土小人物的點點時刻。

人情味，無疑是貫穿作品的要素。電影前三章為虛構故事，首個章節〈出城記〉圍繞一個住在元朗的婆婆和印傭，婆婆請印傭帶她出中環參加同鄉會。在港同鄉會除聯誼，不少亦含政治動員元素。本片更在意為何婆婆想出席同鄉會，或是想有一些具親切感的同伴。可是，兒子其實不准她四圍走，印傭便想到一個幽默妙計，助對方心願達成，讓人發笑。本港不乏外傭及被照顧者的故事，Kate Reilly卻提出一個有趣觀點，點出人的共同之處。她認為不少老人家曾由大陸移民至此，跟外傭的異鄉人處境相似，「他們自自然是同盟」：「我生於由移民組成的美國，常常會想社會對待我的祖父母，跟對待新的移民，為何如此不同？來到香港後，我見到很多外傭跟老人家感情好好，不時互相陪伴，對我來說，他們都經歷過漂泊，應該有很多共同的感受，那是很溫暖的。」

玩具店 戲裏戲外人情味

從片名可見，場域亦是重要一環，他們也對準刻劃社區。電影首個完成的章節為〈玩具故事〉，講述深水埗一家家族經營的玩具店即將轉手，已經成家的貨車司機哥哥（林耀聲飾）回來，跟弟弟（顧定軒飾）收拾東西。取景的店子有幾十年歷史，面積大、樓高兩層，不是一般文具店。梁銘佳說得起勁：「這間玩具店真的陪我成長，我幼稚園就在轉角呢。」他們開口詢問可否借出場地拍攝時，老闆爽快答應，由於怕晚上太嘈，決定在日間租予拍攝團隊。梁銘佳續道，戲內戲外亦散發人情味：「拍攝當日仍要開門做生意，他們卻在門口為我們截住客人，說此個鏡頭快開始，10分鐘左右才入去買東西吧，太可愛太友善吧！」

「我們嘗試抓緊一些經得起時間考驗的東西，包括人物之間的情感，這些東西是很普世的，但不是在香港，我又寫不出如此的故事。」Kate Reilly說。兄弟二人各有心結，但一同緬懷童年時光，並想找回幼時瞞着媽媽收藏的冼拿模型。Kate Reilly表示，弟兄姊妹總不免比較，故事的弟弟坐擁較多資源可以升讀大學，但因仍「一事無成」而內疚，她坦言自己亦有胞兄，故能連繫其中。人物關係非惡劣，但帶有疏離，對話交流因而小心翼翼，作品望以小見大折射出社會結構，包括經濟、性別、家庭期望等。

一碟腸粉 吃出跨不過的隔閡

「起步時想的是，真希望這如一部『新年電影』，可以面向愈闊的觀眾群愈好。所以我們花上很多精力決定，畀你看多少『政治』、收起多少。但政治，一定是隱藏其中的。」梁銘佳說。說及最為掙扎的章節，二人說是由王宗堯及Kate Reilly親身上陣的〈鴛鴦〉。故事講述中學男教師當上半個導遊，向外籍女教師介紹地道美食，鴛鴦、流沙西多士、豬腸粉，學期結束時為即將到北京工作的一方餞別，感情曖曖昧昧。全片交織二人一起吃美食，其中一個層次是講述食物蘊含的典故及殖民歷史，以及香港社會實况。生活跟政治，始終是無可分割的。

「即使他們不斷交流，因為文化背景、語言，可見到女方其實不太明白他的世界，及他面對的事情，社會事件引伸的情緒及創傷等。」Kate Reilly說。所有男女慢慢發展感情，都想了解對方世界多一點。對土生土長的男教師來說，豬腸粉永遠是豬腸粉，但女方可能只記得它是「米做的條狀物體」，這種兩個世界的隔閡，其實是比喻至家庭、文化、政治層面的失之交臂。吃口腸粉都覺得沉重？以美食行先，〈鴛鴦〉卻帶出一種社會疲勞。對於社運引發的情緒，不少人亦感到有如主角般難以名狀。故事發展下去，慢慢觸碰至兩次大型抗爭，由傘後走到「反修例運動」當下去向未明的困境，梁銘佳表示：「我們希望國際間的人也較易理解局面。最大的掙扎是到底我要不要把現實的畫面，剪進作品，很多人已經非常勞累，有些人可能認為太明顯，有些人認為不足夠。」

結尾及未來「留給年輕人」

「這幾年有很多人在說有關老香港的故事，無可否認，前三章作品都是比較關於香港的懷舊（nostalgic）情懷。人物不免都會向後望，有什麼美好的東西。最後一節，是向前的時候。」Kate Reilly解釋。最後一節〈It's not gonna be fun〉，紀實追拍去年參選區議會的90後素人林倩同。她曾經往澳洲修讀藍帶廚藝學校課程，拍攝時在太子某間店舖當咖啡師，鏡頭下她與一般年輕女子無異，喜歡貓、富士山精品手信。眼見深水埗區由民建聯代表連任多年，決意參選挑戰，避免對方自動當選。即使她不愛打交道、不願忙碌，最後仍擔起參選的重擔。梁銘佳續指，最後章節反映新一代的多元多變，跟以前讀書、畢業、打工的路途不同，故事結尾及未來「也留給年輕人」：「年輕人很敢走自己的路，我常常認為他們做事比我們叻，更少廢話。上一代可能會不明白或者感到很受威脅。但是，時代改就是變了吧。」

「港人經歷了喘不過去的大半年，我們希望盡量溫柔。觀眾或者可以不太悲痛地，去感受一下香港，可以安安靜靜的心情，細看自己文化。」Kate Reilly再三流露這份小心輕放。從異鄉到港味，她害羞地憶述，因為接觸到許鞍華、張婉婷等香港女導演，及踏足香港，才令她由演戲萌生執導的意欲及勇氣。當中，她最喜歡《秋天的童話》（1987年）對平凡人物的描述。人有溫柔的能力，不過世界過於殘酷。二人希望作品呈現細密感情，令人多點關心身體人，即是一同在這裏生活的人。作品去年在香港亞洲電影節首映，近日兩場在香港藝術中心的放映亦火速售罄，現仍在安排日後場次，導演希望有機會上正場。

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文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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