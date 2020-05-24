綠色生活：若主題公園倒閉……尋屬於牠們的退休樂園

大象天奴是許多香港人的集體回憶，昔日荔園靠動物園給予遊人許多歡樂，今天海洋公園的動物，我們又能否還給牠們多點快樂？（資料圖片）

英國默林娛樂自2012年買下了上海長風海洋世界後，一直安排白鯨小白、小灰的退休生活，今年這對來自俄羅斯的姊妹將在冰島的開放水域保護區重過新生。（SEA LIFE Trust Beluga Whale Sanctuary提供）

【明報專訊】你還記得當年荔園執笠時，動物到哪去了嗎？

1997年後出生的年輕一輩，也許連荔園二字都聞所未聞，可是很多香港人腦海中還記得大象天奴。

動物園曾是荔園的招牌，後來海洋公園的出現進一步打擊這個九龍樂園的生意，1993年動物園關閉，就是它步入倒閉之路的一大標誌事件。

今天海洋公園陷入財困，一旦結業，園內動物何去何從？

疫情之下，其實世界各地都有動物園面對經營危機，香港有保育團體再度提出規劃海豚的退休生活，在希臘便有新設的海洋生物庇護所，香港又是否可建一個？

回看舊剪報，荔園動物園1997年結束營業前夕，老闆、員工、市民懷緬昔日時光，都會提到動物園帶給他們的難忘回憶。荔園1949年開業，有1980年代開始照顧園內的員工說，憶起那時園內有駱駝、黑熊、獅子、大象、馬騮，吸引許多遊客。大象天奴1989年因急性肺炎被人道毁滅，其實牠來自一個到港表演的馬戲團，被遺棄後由荔園收留，靠遊客拋蕉作食物，死後送往將軍澳堆填區，咁就一世，邱德根之子邱達偉受訪曾言，天奴之死令他感覺樂園老化，已到該結束的時候。1993年，園內百多隻動物被送往深圳野生動物園，4年後樂園倒閉，餘下十多隻山羊與雀鳥被安頓到石鼓洲戒毒所。

經營困難 不止海洋公園

23年後，香港人再度討論一個樂園還有沒有留住的價值。海洋公園董事局副主席劉鳴煒在專訪中說公園有7500隻動物，若是倒閉後果不堪設想。不過，呻經營困難的，不止香港的主題樂園：

德國：不排除向動物開刀

位處德國北部的新明斯特動物園（Neumünster Zoo），因疫下封城措施須停業，負責人Verena Kaspari估計春季損失的賣票收入及捐款料達17.5萬歐元（約148萬港元），園內共有700隻動物，Kaspari稱已列出「宰殺清單」，內有山羊及鹿等非瀕危物動，一入名單，或成園內其他動物的盤中飧，包括餵給3.6米高的德國最大北極熊Vitus，不過負責人表示那是最壞情况，動物園尚未走到這一步，「只是也得及早打算」。

加拿大：六成員工放無薪假

在加國東部魁北克省的生態博物館（Ecomuseum Zoo），因為疫情從3月16日起關閉，動物園是非牟利組織，照顧約400隻動物，主要收入來自入場費、禮品店、教育活動、提供保育顧問意見收取的費用、捐款等，現在零收入下每月支出達10萬加幣（約55萬港元），六成員工須放無薪假，剩下9人維持餵飼、清理動物居所等工作，園方稱希望經營下去，繼續讓人與動物有機會接觸，又形容遊客消失期間，有些動物更自在，有些卻習慣見到遊客，「例如狼總在期待與訪客互動」。

英國：192年老店恐倒閉

倫敦動物園（London Zoo）被稱為世上最古老的動物園，具192年歷史。Aquarium（水族館）這個字，就是由倫敦動物園1850年建立世上首個向公眾開放的水族館時，將aquatic（水生動物）和vivarium（飼養缸）縮寫而成。園內動物共20,200隻，每月支出達230萬鎊（約2180萬港元），自3月20日起停開，預計5月在沒有收入的情况下，即使要求280名員工放無薪假、其餘員工同意減薪兩成，儲備亦所剩無幾，申請銀行貸款不果，急需2500萬鎊救濟。

退休生活 牠牠牠各不同

香港的海豚保育組織早前召開記者會，促請海洋公園要制訂若是倒閉7500隻動物的安置方案，香港海豚保育學會發言人麥希汶就建議公園將海豚遷往海濱庇護所。荔園時代，社會鮮談動物福利，而在海洋公園經營困難當下，會否為動物想想出路，動物庇護所（animal sanctuary）又是不是可行選擇？麥希汶受訪時說明立場，「我們大前提是希望（若海洋公園倒閉）不要將海豚賣給其他水族館，比較好的情况是，海豚經評估後，健康的可去天然海灣庇護所；身體不是很好、不適合奔波的，能留在園區終老。我們最擔心是如果公園結業，有機會將海豚賣給內地水族館，很多香港市民未必知道，內地水族館情况很惡劣，如果要面臨這樣的情况，希望大家支持行庇護所這條路，即使做不到，海豚都能擁有繼續在香港的園區生活這個選項。」

娛樂人類半生，動物要是能退休，哪裏會是個天堂？看看一些動物庇護所怎麼做：

黑猩猩：小島聚居 照鏡潑漆耍樂

Save the Chimps在佛羅里達州劃出12個3畝（略大於1.5個足球場）小島，收容來自實驗室和動物園等地方的黑猩猩共240隻，是全球最大的黑猩猩退休樂園，每個島都有室內設施，每日三餐營養均衡，黑猩猩每天吃掉香蕉達1150根，庇護所收入來源之一，是接受「領養」捐款。與動物園娛樂人類之目的不同，動物庇護所講求「enrichment」，因為受照顧的動物畢竟與在野外自由自在生活有別，庇護所會想辦法令牠們在受限的環境中過得快樂，Save the Chimps既提供更大空間，讓黑猩猩在擺脫孤獨牢籠後可建立社交生活，也會給牠們一些樂子，有些黑猩猩喜歡照鏡、有些愛把大公仔放在背上、有些潑油漆最開心。

蝙蝠：庇護所施救 免淪生財工具

美國蝙蝠庇護所Bat World Sanctuary在2009年曾接收佛羅里達州一個倒閉動物園的50隻短尾果蝠，牠們園內生存環境非常惡劣，生果放在地上，亦切得不夠細件，逼得果蝠要飛落水果表面去咬，園方又任由果蝠繁殖，數量達400隻，倒閉時更想賣給寵物貿易商家，Bat World因資源所限，只得收下所有雌性，以防牠們被繼續用作繁殖。組織亦拯救陷困及被買賣的蝙蝠，網站更有實時影像讓公眾觀賞庇護所內蝙蝠的幸福生活（見https://batworld.org/bat-cams/）。

海豚：氣候水流船運 棲息地多考量

麥希汶提到，希臘的海洋生物庇護所Aegean Marine Life Sanctuary（AMLS）將在今年開始運作，嘗試做個可讓世界各地參考的模式，動物庇護所發展已久，不過各地的海洋生物庇護所仍是起步階段。AMLS從2010年開始在愛琴海尋覓合適地點，愛琴海是樽鼻海豚的自然棲息地，經過6年研究，考慮因素包括氣候、水流、潮汐及當地生態物種，還要看污染程度和船運交通，最後選址島嶼Lipsi Island的海灣Vroulia Bay，該處狹長的海灣猶如一個天然避難所，海况即使惡劣亦不受影響，既有淺水區域，亦有深至40米的部分，水域大小相若歐洲海豚水族館容納43條海豚的空間，AMLS則只收最多6位「住客」。

因為退休海豚慣於被人飼養，身體亦可能有各種毛病需要照料，庇護所的概念不是將海豚放回野外，而是提供更人道的生活環境，仍會設置網陣，AMLS就使用防菌的銅合金網。另外為培養海豚的覓食能力，他們與愛琴海另一島嶼的漁民合作，供活魚代替圈養海豚吃慣的死魚為糧食。庇護所會在一周某些特定時間開放，並且用「僅限受邀」形式容許大眾來訪，以不騷擾海豚為前提，亦會提供海豚的直播片段和聲音作教育用途。

海豚庇護所 香港合適選址難求

香港能否建一個海豚庇護所？「PETA亞洲善待動物組織」早前向海洋公園主席孔令成表示，願意資助200萬元建立海洋生物庇護所，麥希汶就補充，希臘庇護所花了約500萬港元設立，似乎在錢銀上非不可能任務。不過香港大學生物科學學院梁美儀教授認為，要在香港找到合適地方的可行性低，「因為香港水域太細，海豚的活動範圍可能有整個牛尾海那麼大，而每個海域又有多種用途，有不同持份者，漁民、駛船的人、玩樂的人，沒辦法只封給海豚用」。他亦想像，「現在海洋公園的水族設施在山上，就算在入口訓練池設置，亦離海岸很遠。設庇護所要將海域挖出來給牠們，同時要有隧道可入餵飼場所，其實非常困難」。

同為海洋公園董事局成員的梁教授提到，公園年初在立法會提議的新發展藍圖，已刪除海豚表演的部分，「剩下的海豚會用作科研及保育、教育工作，如用一些新科技偵測海豚健康情况，或做一些聲納了解牠們的不同信息，在野外也可透過研究結果做保育工作」。對於海豚的退休生活規劃，他以個人意見表示對不同選擇，是否停止繁殖、應否送走所有海豚，均持開放態度，視乎市民大多數意見。至於送到庇護所這選項，他提出一些考慮因素，「保護區會否定時打鐘餵飼？海豚習慣人餵，如何令牠有足夠食物生存？以及是否有訓練和其他配套？有些海洋牧場的方法是先找一個很大的網箱裝住海豚，每天打鐘牠們就會湊近進食，到牠們習慣每次打鐘游過來，便可放出籠外，在有閘的保護區生活，如果有這樣的配套是ok的」。

不如「移民」冰島海灣？

如果香港難建庇護所，送到遙遠的海洋又是否不可能？上海有個先例。英國默林娛樂旗下的上海長風海洋世界兩頭12歲白鯨小白和小灰，去年6月被放上擔架再入運輸箱，吊車將箱子從水族館吊入貨車送到機場，經過30小時的過程運到冰島，從此退出表演舞台展開新生活，經專家一年嚴密觀察健康狀况的適應期後，將在下月從護養設施搬到冰島南邊海灣Klettsvik Bay的3.2萬平方米新家SEA LIFE Trust Beluga Whale Sanctuary。這個庇護區正是由默林娛樂出資設立，小白、小灰是首兩位住客，專家持續密切觀察，若發展成功，對海洋公園的海豚來說，便有了活得更自由的希望。

文 // 曾曉玲

圖 // SEA LIFE Trust Beluga Whale Sanctuary提供、網上圖片、資料圖片

編輯 // 劉子斌

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