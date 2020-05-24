未來城市：接受沒有零感染現實 疫情分級制驚都有個譜

網頁最新更新的地圖是5月13日，已見疫情向全球擴散，深色地區代表過去14天新增確診個案的數字比淺色地區高，而黑點則是累積死亡個案。下圖粉紅色深淺則是累積確診個案多寡，最上是俄羅斯，下面左至右為美國、英國、西班牙、意大利。（擷自spatioepi.com）

中大公共衛生地圖網一直跟進新冠病毒疫情發展製作地圖，圖為1月24日，在中國內地部分，灰色代表感染數字是零，最多累積確診個案的地方是紅色，即個案數目為101-600；另紫色部分是已有確診個案的地區，見到當時除中國及周邊地區外，疫情只擴展到美國。（擷自spatioepi.com）

關於保持社交距離，李瑞山醫生認為限聚令「本身好難再做落去」，「不要看得它太過惡毒，難做是因為公眾活動難下定義，除非符合某些準則，或經過申請等，當然有很多政治因素，比較複雜」。他認為就特定場所規定人數、桌椅距離等做法比較能持續。

【明報專訊】2020年不知不覺過去了一半，14日又14日，人人在盼待有一天除罩相見，疫情過去，病毒消失。

我們訪問了衛生署前顧問醫生、中大何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山，總結這一年防疫上半場香港的表現，來到下半場，放眼世界，不論疫情是否受控，各地都陸續籌備解封，李醫生告訴大家，該面對現實，別再緊抱14日、28日沒新個案的指標不放，放寬措施不得不做，政府應盡快訂立分級制，作為防疫政策調整鬆緊的準則。

被忽略的關鍵：老人院

「第一是夠驚。」李醫生認為從感染率及死亡率來看，「香港真的做得很好」，當中有一些關鍵原因，一月已驚到全民戴口罩是其一，「驚慌是對的，特別有疫症發生時，不夠驚便做不了什麼，我還記得一月過年時跟阿媽去飲茶，酒樓已沒什麼人」。他強調外科口罩不是防毒面罩戴了就絕對安全，但戴罩率高，突顯香港整個社會有足夠危機感，「睇返轉頭，什麼才是對病毒傳播最重要，一定是想辦法阻隔，distancing（保持社交距離）很重要」。

他分析還有另一個香港「唔覺意」做得很好的因素，在老人院。長者屬於感染病毒的高危組別，「醫院不准探病，連帶另一件事發生，便是老人院禁探訪，其實好慘，因為有些老人家行得走得，原本日日出街，突然一月就不能外出，喊住過日子，但回想起來是幫了香港，因為病毒要有人把它帶到不同地方，老人院是長者與年輕人接觸之處，年紀輕的人又會與更多人交往，病毒就會傳開去」。

仲數14日、28日？「有少少不合時宜」

疫情發展初期，我們盼待14日沒新增個案便是雨過天青，卻從此落入走不出的循環，「我面對現實好耐了，這種說法過了2月講已經沒甚意義」。李醫生解釋在公共衛生角度，「14日、28日那些方案不是這樣用的」，「那是用在common source outbreak，如一開始時在武漢發現第一例，海鮮市場有爆發迹象，從10個病例到100個、1000個，但未有迹象傳去其他地方，就數潛伏期，數到14日、28日都沒有個案，事情便完了，這是公共衛生向來的做法，在香港用得最多是食物中毒，但不是用來應付擴散到四周的疫症，現在對於在全世界周圍傳的病毒，數14日、28日是沒有意義的。」

下個階段：研究一步步放寬

零感染是終極目標，但半年過去，全世界都意識到，病毒不會一夕消失，「未來兩年三年，甚至幾年，都要想個辦法去看待這個疫症，我會說以情况來看，只要沒有集結性的大型群組爆發，所有新個案掌握到情况，若是全屬外來個案就更好，已是到達一個層次，我不敢說成功，有專家或會說太輕敵，唔係咁解，而是一級一級，會否可訂一些中間的目標？」

看中大公共衛生地圖網SpatioEpi製作不同月份的疫情地圖，由起初在中國爆發，慢慢轉移到歐美的疫潮，至近來橫掃到拉美的巴西等國家，以及在東南亞連新加坡亦不能倖免，李醫生認為各國情况之中，美國已錯失早期控制疫情的時機，嚴重地區需全民戴口罩、人與人保持距離才可減少病毒傳播；然而對於新加坡，他倒不擔心，因為只要一個地方「知道自己在做什麼」，情况便能受控。5月21日，新加坡衛生部通報境內新增448確診個案，13人是新加坡公民或永久居民，其餘都是住在宿舍的外籍移工。他指出當地社會對國民及外勞待遇有別，萬計外勞居住於環境欠佳的宿舍，但以防疫角度而言，政府公布的數字亦顯示他們掌握新增個案情况。在非外籍移工個案中，仍見衛生部會分辨有多少是篩檢發現、多少是家庭群聚，或感染源未查明。「到今日我仍覺得它（防疫表現）ok，見到這麼多人感染，死亡率仍很低」，21日當天，該國公布確診病例29,812宗，共22人死，死亡率0.07%。死亡率在比利時最高，達16.3%，其次法國、英國、意大利、荷蘭、瑞典、西班牙，感染個案中的死亡率都超過一成。

不過來到這一步，不論是中國內地、美國、新加坡，甚至俄羅斯在每日新增破萬病例的嚴峻局面之下，亦相繼研究解封措施，「我們幸福一點，還可以看有幾多個案、控制得好不好，有些地方已不可以了，要看什麼時候開始鬆綁，不然整個社會經濟亂晒大龍，當然有醫療工作者、專家會說有命先講（經濟），但無法維生一樣出事，繼續下去，像美國失業率達百分之十幾，再下去社會便會亂，同樣難以解決」。

要分級制 不能只望零感染

當世界各地紛紛醞釀解封，李醫生認為香港也要面對現實，「下半年會很不同，很多地方會穩定下來，不是說感染率低，而是人會周圍郁」。以下兩個方向，他提供了一些意見，「以往講14日、28日，這個指標不好，應有準則令話事人（防疫工作決策者）放心將疫症傳播危機分作不同等級，根據等級配合相應措施，就比較合理，猶如對香港疫症有個成績表，否則冇得搞。」他提出這些準則可以包括外來個案相對本地傳播的百分比、是否有大型群組感染、有多少無法追蹤源頭的個案、感染個案數字等，「難聽少少講，若是過幾個禮拜突然多十幾個像梨木樹的案例，到時是嚴重咗還是冇咁嚴重？現時沒有清晰指標，要放膽給出來，醫管局有簡單級數應對疫情，社會也應該設這樣的級數」。

而根據級數可決定的政策，可考慮納入公眾設施如圖書館、泳池，以及一些場所如酒吧是否開放；學校是否需要停課；戴口罩的場合等，「在哪一級要任何時間戴，哪一級是某些情况戴，讓市民可以依循，並不是說一跨到另一級就會死人的標準，而是可以給人一個期待，第五級是很危險，什麼時候到第三級，運動場所就會重開，好過每日在想要不要延長14日，對大家都沒有好處」。他認為面對以年計的疫情，不能只望着零感染的目標，抱all or none的心態，「我唔係好明點解冇標準，已幾個月了」。但分級制會否需定訂許多細節，很難做到？「你不覺得政府就是要做這些嗎？絕對做得到，一點難度都沒有」，甚至不應等別的地方做了才跟從，做得好的話，也能讓他國可以參考。

通關閉關安排 健康碼可行？

內地實行的健康碼，李醫生認為以他處理愛滋病的經驗看，「是很反對health certificate，因為一定有很多問題，但作為短期措施無可厚非」，做法的壞處是，「將人分作兩類，你想像不到會產生什麼後果，會不會間接鼓勵人更掉以輕心？或接近病者讓自己受感染，抗體測出陽性就可以周圍去？另外測RNA只能確定當刻有沒有感染，行出去的路途感染了也有可能」。他評健康碼做法不理想，但可考慮短期內因應香港與周邊地區如內地、澳門、台灣的人需要往來，而互相協定同意這個做法。「一些人如商人可拿個許可就獲豁免（檢疫、隔離安排），我覺得這才不科學，林鄭上去開會又唔見要14日（隔離）？這種沒章法的事應該減少不要做，要出行去哪個地方就要持一個健康碼。」但檢測陰性後取得健康碼，可能會成漏網之魚，之後才發現是陽性？「任何事都沒有完美，沒有百分之一百，不要因為細的百分比就不做。這是給市民適應的方法，當人人都好驚、好緊張，不論開放方式如何，都會引起一些恐慌，如何不恐慌，就要做一些短期措施，這不失為可考慮的方法，讓大家有個安全感。」

為了重啟旅遊業，冰島宣布最遲6月中重開邊境，計劃為經Keflavik國際機場入境的旅客提供免費新冠病毒檢測，香港又是否可以效法？「Point of care test是可行的，如醫生看糖尿病人，要他篤手指驗血糖那種。如果三個月前問我，我會說好煩㗎，取完樣本又要運去化驗室，現在則有鼻液、口水測試，當然準確度有問題，做得好一小時也可以有結果，做法還未很流行，但未來兩個月應發展得很快。」他判斷，「可以做得到，但不是這一刻，如果有好的測試就得，半小時做到、準確度更高，作為中短期措施也可以」。

各有做法 唔通靠世衛咩

「說要放寬，絕不是回到未有疫症前那種日常，那是不可能的，我覺得我們已返唔到轉頭。」李醫生補充，疫症也給我們一個機會改善一些生活環境既有的問題，如酒樓桌椅放得太密，就不分長短期，從衛生層面出發，都應減低密度。「每個社會都要為自己設計一個有某程度social distance的地方，減低傳播機會，未來四、五年都要這樣做。」資訊流通亦是關鍵，他認為各地解封各有做法，香港設定好自己的一套，「我們去外國就跟他們的（規定），在香港就跟香港的，唔通靠世衛？唔會㗎嘛」。他笑言因過去處理愛滋病工作，「幾十年前已唔聽世衛講，我們都知那是很官僚的地方，以前去世衛的區域辦事處要著整齊恤衫。我們設指引什麼的，都不會等世衛來做，都說等佢做，死晒啦啲人，梗係唔會等佢啦」。

【長期抗疫篇】

文 // 曾曉玲

圖 // 法新社、路透社、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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