義工達人：豈止賣旗探老人院 從興趣出發 義務工作無界限

義工定義闊——林紹裘（圖右）擅長以社工身分推動義務工作發展。梁萬福（圖左）和馬傑偉（圖中）也不遑多讓，前者從大學時期起撰寫老年醫學文章至今，馬傑偉則在退休後為不少朋友作無償的心理輔導。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】當年的戰後嬰兒潮，轉眼變成白髮大軍。這批有學歷有見識的退休人口，如何度過數十年退休日子？「我不想做公園阿伯，坐完上午，下午都要回家吧？又去不了多少天老人中心。」66歲的林紹裘退休，離開官場，重投年輕時熱中的義工行列。

賣旗？探訪老人院？都不是。他分享自己數十年累積的工作經驗，無償地為NGO講課、推動義工服務，又為母校校友事務奔走，希望打破公眾對義務工作的盲點。

初心 由始至終想幫人

疫情孵化了不少創作意念，林紹裘幾年前已想寫的書，正是其一。3個月內，他寫了近7萬字，將數十年來推動義務工作的經驗，整合為這本《義工路上的我見我思我聞》。中學開始的義工生涯，以至職場上累積的義工管理學問，他依然記憶猶新，「做義工就像學踏單車和游泳，一旦學懂技能，就不會忘記」。

他做義工，不外乎4個字：樂於助人。從中學開始，林紹裘就是組織班會活動、參與社區的狂熱分子，中學畢業後到青年中心的義工訓練班，他一試就對義務工作着迷。這顆初心，至今如一，「你想幫人第一日想幫，最後一日都想幫」。那個火紅年代，「雷鋒精神」、「為人民服務」等用語鋪天蓋地，一腔熱血的林紹裘考上當年的香港浸會學院主修社會工作，讀書、兼職之餘，亦兼辦活動和服務系會。

「為何爸爸今晚在家？」

1970年代後期，香港福利事業起飛，社工系畢業生不乏工作機會。林紹裘從牛頭角的社會服務中心做起，推動街坊參與社區事務，將義工概念帶到社區。後來加入社會福利署，一做34年，共15個崗位。

戰後嬰兒潮世代，有機會接受正統教育，工作也特別投入。林紹裘投身職場後拚命工作，暫停了做義工；但可能上天注定他一生要與義工結緣，在社署工作一段時間後，調職至義務工作統籌課。那6年，工作量特別繁重，每年重頭戲是數千人參與的義工嘉許禮，平時亦需四出交流奔波、為義務工作宣傳，以社工角色處理義工事宜。他還不忘「加班」，有段時間一周有三晚到美沙酮中心兼職做醫務社工，兒子看見爸爸在家，反而驚訝：「為何爸爸今晚在家？」

穿梭政府官場，忙得不可開交，他自言「忙碌工作綁了我20年，沒做過義工」。60歲到了公務員退休年齡，有不少NGO向這名政府退休官員招手，欲聘請他當全職。但為免調轉槍頭與社署舊同事打交道，角色尷尬，林紹裘一一婉拒；反而選擇回到「老本行」，不收分文的為NGO義務工作。他應邀到香港防癌會和錫安青少年綜合服務中心，分享其發展義務工作經驗，亦不忘為母校浸會大學的社工系校友會打理大小事務。

義工多形式 自發行善

做義工好，就像做運動對身體好，人所共知。如何鼓勵退休人士在吃喝玩樂之餘，加入義工行列？林紹裘認為公眾對義務工作還有一大盲點，「大家常以為探訪老人院才是義工，那是好structural（結構性）的義工，其實還有很多非正式的、個人自發的面向」。他想起一名舊同事，任職政府互助委員會主席，每天準時下班，就為了收集麵包店賣不完的麵包，分予弱勢社群，全屬自發。

找到心儀模式 永不「辭工」

另外，「找到落腳點十分重要」。他說那些年，不少老婦愛在醫院義務搓棉花球，一搓十幾年，「工作環境好，工作人員好，一班人邊傾偈邊搓，感覺良好，才會繼續參與」。要摸索自己喜歡服務的模式，尋找合意的服務環境，才能持續地投入義務工作。另一方面，社會上大大小小機構亦要致力培養合適土壤，讓義工落腳。

比起受薪工作，做義工的滿足感來得更純粹。難怪退休後，林紹裘不願只過神仙日子：「義工是一份不能辭職的工作，一做，就會繼續做下去。」

文：宋霖鈴

編輯：蔡曉彤

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