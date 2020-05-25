三人談：義工創意 衝擊官僚制度

埋首寫書——過去3個月疫情肆虐，林紹裘在家埋首寫書，整理他推行義務工作的經驗，內容會結合實務經驗與學術概念，「希望大家能透過此書更全面地看義務工作，看得更遠、更闊，才可推動義工發展，營造社會的大氛圍」。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】林紹裘、梁萬福和馬傑偉都在戰後嬰兒潮出生，受過高等教育，有能力有見識。退休後，即使環遊世界也有終結的一天，他們仍然想用自己力量貢獻社會，做義工，是三人不約而同的選擇。

義工路上，梁萬福駕輕就熟，林紹裘是重拾舊歡，馬傑偉開始時有點崎嶇，最終柳暗花明。

◆梁：梁萬福

◆馬：馬傑偉

◆林：林紹裘

願意擠時間 人人都能參與

梁：1977年，那時在讀醫，《松柏之聲》找我寫老人健康文章，開始了做義工。1984年起在電台開咪（講老人健康），一講就20年，人們都以為這個梁萬福醫生很老吧？後來應邀到各非政府組織、社署、老人中心講座，即使只有10個老人參加我也照去，喜歡幫人嘛。由大學一路做，接觸到好多不同看法的人，令我視野開闊了，不是向尖，而是向橫。

馬：以往的大學評核有3部分：研究、教學、還有一個範疇是公共服務，我做好多，例如當不同機構的顧問，到中學講talk，但我從來沒當作做義工。

林：做義工，其實要做總會抽到時間。常說是否寧願一個超人完成全世界的事？我不認同，應該人人做些。

復修文物搶手 學修遮再開班授徒

馬：五六十歲的人腦袋仍靈活，我身邊好多同齡朋友想做義工，是一種時代上的需求。有朋友負責到博物館保存文物，要跟師傅學習復修，一星期幫手一次，我們多想「黐埋去」！坦白說，探訪老人院不對我胃口，而這類文化、導賞服務好吸引。不過，這些義工位置很搶手，無位。

林：所以說，做義工，找到落腳點好重要。

馬：突然想起來，這幾年我有新興趣，看好多心理學、治療學的學說，我沒想過要做治療師，卻經常見不同朋友，陪他們傾吓偈，傾10次，每次幾小時，不是正統治療，但能處理大家的心理問題。學以致用，好滿足，也不會收錢，大家關係好純粹。（梁：你有成長嗎？）當然有！和老婆少了吵架。

林：那是專才型的義工。其實符合幾個簡單定義已是義工：不收酬勞、奉獻自己、服務他人。我認識有人學修理雨傘，學成後幫人修理，開班授徒。（不同種類的義工）其實都並存，沒有衝突，你愛吃街邊牛腩粉，他愛大酒樓而已。

脫離約束 講乜都得

馬：義工不是政府主導，亦非商業關係，是發揮社會中個人的力量。當中有種時代需要，六七暴動後，為了讓年輕人有歸屬感，疏導年輕人精力，所以有好多年輕人結社。現在好多像我們這樣的退休人口，可勝任無償工作。

梁：是無形的生產力，他會為他的貢獻自豪。

馬：不止是生產力，好的生活、人與人的關係更緊密，未必能用生產力的語言去表達。社會更有趣，生活更豐富，怎可能用香港慣常的工具理性去思考？

林：受薪員工太多約束，但義工具有創意思維，講乜都得，難聽點說，是毋須負責任。組織應該多考慮接受他們的新意見，但制度和官僚是否有這麼多空間呢？坦白說義工是在衝擊這些（固有制度）。另一角度，從陌生到相熟，義工們構成一個網絡，是穩定社會的因素之一。