話你知：杜鵑花誤服失知覺 斷腸草3葉致命

斷腸草是香港4大毒草之一，為馬錢科植物，3片葉的毒性劑量足以致命。對人類是劇毒的植物，豬吃了卻無事。本地獨有品種「香港水玉杯」發現者馬錫成指出，豬吃了斷腸草不會毒發，還能治豬熱病。（馬錫成提供）

【明報專訊】台灣植物「咬人貓」、「咬人狗」，葉片長有帶化學物質的刺毛，不慎接觸亦會令皮膚紅腫疼痛。本港有毒植物最少逾百種，但沒有「咬人貓」和「咬人狗」，中毒人士主要因認錯植物，把植物煲湯、當食材或新鮮果實進食，或誤服受有毒成分污染的植物而出事。

臨牀毒理科專科醫生陳志強表示，夾竹桃中毒個案在港並不常見，但誤服杜鵑花中毒個案則不止一宗。曾有家長誤認紅杜鵑為大紅花，冲奶給不足兩個月大男嬰飲用，導致男嬰肌肉抽搐及一度失去知覺，亦有市民遠足期間採摘杜鵑花進食，及後出現暈眩、呼吸困難、心律下跌及血壓下降。

攀附受污染 植物無毒變有毒

即使採摘的植物無毒，也有可能因受附近植物毒素污染而變成有毒。上月便有市民在山上採摘無毒的攀附植物「無根藤」烹調湯水，飲用後出現頭暈、面部麻痹及視力模糊徵狀，其尿液樣本中發現含有毒的鈎吻總生物鹼。衛生防護中心表示，無根藤攀附在斷腸草上，可能會吸收當中的鈎吻總生物鹼。斷腸草（Graceful Jesamine）又稱鈎吻，是香港4大毒草之一，金庸武俠小說中，帶劇毒的「情花」生長在絕情谷中，情花之毒，唯「絕情丹」及「斷腸草」可解。馬錫成指現實中沒有情花，但確有斷腸草這種植物，野外常見，在12月開花，花色金黃，盛放時5塊花瓣組合起來像星形。斷腸草全株有毒，據資料記載，3片葉的毒性劑量足以致命。

陳志強提醒，「胡亂進食野生植物可大可小，遠足期間切勿手多多採摘植物」。如懷疑因進食野生植物引致中毒，應立即求醫，如有相關植物，應帶同前往供醫生辨識。