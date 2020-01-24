每秒15張連拍 0.02秒對焦 APS-C無反6.5級防震王

高速雙卡槽：X-T4與上代X-T3同樣備有雙記憶卡槽設計，而X-T4的雙卡槽更支援UHS-II高速規格，無論是拍片還是影相，都能提供更快的抄寫速度。（勞耀全攝）

追得更快：新機優化自動對焦的演算法，將對焦速度縮減至0.02秒，用家可在設定選擇左眼或右眼優先對焦，在連拍時提高對焦的準確率。（勞耀全攝）

【明報專訊】攝影愛好者對於一部相機的要求，除了拍攝質素高、防手震能力強，連拍及對焦能力亦十分重要，因此過往專業級單反相機的開發，都是以這些功能為中心。不過，這些功能並非單反相機的專利，最近有日系相機生產商便推出了具有高達6.5級防手震、每秒15張連拍的高階無反相機。新機變輕，卻有更出色的連拍及防手震能力，方便攝友出街拍攝不同題材的相片。

全新快門設計 追焦連拍快而準

說到現今數碼相機，雖然有不少高速的電子快門連拍功能，但由於物理上的限制，拍攝的質素始終不及機械快門的好，因此不少相機生產商仍然為提高機械快門連拍速度而努力。最近推出的Fujifilm X-T4，便採用了全新開發的「焦平面快門」，除了比上一代X-T3耐用，由15萬次提升至30萬次之外，另一優點是能夠提供最多每秒15張的高速連拍，在現時APS-C無反相機中可說數一數二。而為了配合追焦連拍的需要，相機的對焦速度亦更快，可在0.02秒完成對焦，而追蹤自動對焦功能也提升，能更快更準地追蹤畫面中的臉及眼連續對焦，拍攝坐不定的小朋友便更加適合。

吸不同角度震動 手持1秒夜攝無鬆郁朦

除了提升相機的連拍及自動對焦能力，新機加入改良後的IBIS機身防震系統，其實這個防震系統在X-H1已使用，當時設計是在快門上方（2組）及下方（3組）加入共5組彈簧吸收震動，而X-T4的設計為了配合機身體積，把防震系統體積縮細30%，並將彈簧位置改動為上方（2組）、下方（1組）、左方（1組）及右方（1組），雖然同樣是5組彈簧，卻能更有效吸收來自不同角度的震動。根據廠方資料，只要配合指定鏡頭，最高的防震級數可達6.5級；換句話說，如果用家的安全快門是1/60秒，就算使用1秒快門速度手持拍攝，相片亦不會鬆郁朦，對於拍攝夜景有極大幫助。

電量升級 拍片影相界面分家

上代X-T3支援外置電池手柄，可放入2顆電池供電，新機也不例外，但今次電池作出改良以提升電量。在普通模式及單電池下，上一代電池能拍攝390張相片，但新機則可拍攝500張。如配合電池手柄使用，則由上代的1100張增至1450張。而X-T4的電池手柄除了可加強相機電量，還設有3.5mm耳機插槽，可用作拍片時監聽收音音質，相比起機身需使用USB Type-C轉3.5mm接頭才能接駁耳機，更加方便。

至於系統方面，廠方一改過往拍片及影相界面混合設定的缺點，特別在機頂右方的快門速度轉盤下，加入拍片模式及影相模式設定；同時將影片與相片的設定界面及快速選單（Q Menu）分開，以免功能混淆。廠方也為新機加入全新菲林模擬模式ETERNA Bleach Bypass，能提供低飽和度和高對比度色彩，拍攝出獨特的色調。

■Fujifilm X-T4規格

感光元件：2610萬像素（23.5x15.6mm）X-Trans CMOS 4

快門：1/32,000秒（電子）、1/8000秒（機械）至15分鐘，B快門

感光度：ISO 80（擴展）、ISO 100（擴展）、ISO 125（擴展）、ISO 160至12,800、ISO 25,600（擴展）、ISO 51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：0.5吋369萬像素電子觀景器、3吋162萬像素左揭式旋轉觸控屏幕、4K＠59.94p拍片、18種菲林模擬模式、Wi-Fi、藍牙

體積：134.6×92.8×37.9至63.8mm

重量：607g

售價：$13,999（淨機身）$2599（電池手柄）

查詢：2406 3225

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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