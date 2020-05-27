e新品：電競手機追上5G步伐

【明報專訊】香港進入5G時代，對不少手遊電競玩家來說，當然期待新網絡能提供更好的打機感受，但除了網絡，更重要有部支援5G網絡的電競手機才能滿足機迷需要。最近黑鯊便推出了兩款支援5G網絡的電競手機Black Shark 3及Black Shark 3 Pro，除了設有Qualcomm Snapdragon 865處理器，亦用上Adreno 650圖像處理晶片，配合全新「三文治」式液冷散熱系統，比上代散熱能力提高50%，長時間打機也不怕手機過熱。此外，手機支援雙頻Wi-Fi 6與5G + Wi-Fi雙通道模式，可降低打機時遇到的延遲問題。

Black Shark 3與Black Shark 3 Pro最大分別，在於前者使用6.67吋AMOLED屏幕，內置8GB RAM和128GB ROM容量及4720mAh電池；而後者則使用7.1吋AMOLED屏幕，內置12GB RAM和256GB ROM及5000mAh電池。兩部手機均支援65W的Quick Charge 4.0+，只需15分鐘即可為手機充電50%，而38分鐘更可完全充電，經常打機的用家便不用花太長時間等待。

■售價：$4498（Black Shark 3）

$6888（Black Shark 3 Pro）

查詢：3106 3338

文：勞耀全