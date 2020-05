一筆一畫有章有法 沉浸書法 修心減壓

next

【明報專訊】電子化的年代,溝通全靠電腦和手機,執筆忘字,司空見慣。但見字如見面,字裏行間盡見其個人修養,練習書法除了能寫出端正美觀的字體,也可令人刮目相看,留下好印象。而不論是西洋還是中文書法,均是一種藝術,有其美感所在。所以有不少人願意重拾筆尖的溫度,花時間和精力全心練習書法,在一筆一畫中修心養性、減壓放鬆。

書法的英文calligraphy源自希臘文字καλλιγραφία,calli和graphy分別有「美麗」和「書寫」的意思,可見書法並非單純書寫字體的方法,也是一種藝術形式。而在西洋書法的體系中,一般有古典和現代之分;而古典西洋書法中,較為人認識的字體有羅馬體(Roman)、歌德體(Gothic)、斜體(Italic)和銅版體(Copperplate)。

古典西洋書法 角度筆畫規範多

拉丁字母的創立是西洋書法的開端,根據David Harris著的The Art of Calligraphy及Anne Trubek寫的The History and Uncertain Future of Handwriting,腓尼基字母(Phoenician alphabet)大約在公元前1200年出現,並在公元前8世紀演變成希臘字母(Greek alphabet),再演變成伊特拉斯坎字母(Etruscan alphabet),羅馬人參照後繼而發展出羅馬字母,即拉丁字母,當時只有21個字母,而且只有大寫形式,後來發展出26個字母和小寫。隨着拉丁字母系統的完善,各種書寫體如羅馬體、歌德體、斜體和銅版體等也相繼出現。

習古典西洋書法逾30年的書法家Patrick Leung表示,古典西洋書法有其規範所在,要求細緻,例如H字母,羅馬體要求字的闊度和高度比例為3:4;寫斜體時會要求某些筆畫的書寫角度保持40至45度,字形也要向右傾75度等。看Patrick寫書法有如行雲流水般流暢,其實一點也不容易。問到初學者最常見的練習誤區,他指一是因為平時書寫習慣多用鉛筆、啫喱筆等工具,筆畫不會隨着書寫角度有粗幼變化,但用「平頭筆」寫羅馬體或斜體時,如果不能維持統一的書寫角度,寫出來的筆畫就會粗幼不一。其次是初學者通常比較心急,他強調耐性很重要,常叮囑學生寫慢點,因為慢下來才能掌握筆畫的變化。

跟隨Patrick學習書法的學生Ashely和Vivian均表示,練習的過程要心無旁騖寫好每一個筆畫,能讓自己忘卻煩惱,達到減壓放鬆的效果。至於當初為何學習西洋書法,任職文員的Vivian表示,自己業餘喜歡畫水彩畫,當初是想將西洋書法應用在畫中,遂在2015年開始跟Patrick學習Italic。而任職公關的Ashely則指自己是在2018年12月開始學書法,當時想在公餘找些興趣班;加上當時自覺寫字不好看,於是選擇了學西洋書法。Vivian和Ashely異口同聲指學書法要付出很多時間和心血,但當中不斷進步的成功感也驅使她們繼續學下去。

現代西洋書法 自由着重感覺

古典西洋書法字體講求規範,現代西洋書法則比較自由,書寫工具主要是沾水筆(dip pen)和軟毛筆(brush pen)。自學現代西洋書法成為導師的Kitty Tsoi認為,跟古典書法相比,現代書法沒有特定比例或斜度上的規範,字體變化來自書寫者想要表達的感覺。

Kitty從2016年開始自學現代西洋書法,當時她因在YouTube看到別人寫英文書法時覺得很紓壓,遂萌生學習的念頭。「當時香港沒有相關課程,我從外國網站訂購工具,跟着網上影片和作品臨摹。」她當時基本上每天花1小時練習,「當習慣了練字,便如上了癮般,一定要每天都練習才心安」,後來她還報讀外國書法家的網上課程,並參閱西洋書法教學書繼續深造。Kitty對西洋書法的熱愛與日俱增,去年更辭去data analyst的工作,全職教授現代西洋書法,以及經營西洋書法文具網店。

欲速則不達 先練筆畫粗幼

提到初學者有哪些要注意的地方,Kitty覺得主要在於心態和技巧。不少學生太急於想寫好完整英文單字,但欲速則不達,應先練好筆畫。初學者通常較難控制筆畫粗幼度,改善方法離不開多練習,訓練肌肉記憶。另外,幼線粗線之間的轉變亦不夠流暢,未能表現出漸變效果,所以要注意提筆壓筆。Kitty解釋,每一個筆畫都需起筆壓筆,以n字為例,提筆向上寫的筆畫較幼,壓筆向下的筆畫較粗,如果一筆過,就會失去粗幼變化。

查詢:Western Calligraphy HK westerncalligraphy.com;Handwrite House handwritehouse.com

文:李榆佳

編輯:林曉慧

電郵:feature@mingpao.com