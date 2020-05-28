硬筆中文書法 先學歐體楷書打根基

練習4年——積塵於2016年因為迷上鋼筆而開始接觸中文硬筆書法，左圖為他早期自學的作品，經過近4年的練習，大有進步，右圖為近作。（受訪者提供）

注意空間——初學者練習要注意空間、橫線和直線，記者當日試寫（黑色字），雷超榮指字太小不夠飽滿，豎的筆畫不夠垂直，也欠缺頓筆收尖的效果。經過雷超榮（藍色字）指正，記者寫字改善了不少。（劉俊陶攝）

【明報專訊】談起中文書法，幾乎必跟毛筆掛鈎，但毛筆屬於軟筆，較難掌握力度，而文房四寶難以隨身攜帶，不如原子筆、啫喱筆、鋼筆等硬筆工具來得方便實用。不論是硬筆還是軟筆學書法，當中的章法規律基本相通，而用硬筆來學寫書法，比起毛筆更容易上手，同樣能訓練自己寫得一手好字，因此愈來愈多人加入學習硬筆書法的行列。

三部曲口訣：空間、橫線、直線

資深書法家及香港硬筆書法家協會主席雷超榮表示，練習硬筆書法第一步是選帖，「初學者一定是先學楷書」。他認為歐陽詢的楷書樸實工整，較容易掌握。書寫工具方面，他建議用0.7mm筆嘴的啫喱筆，因它能做到毛筆書法頓筆收尖的效果，「毛筆書法和硬筆書法的法門一樣，只是工具不同」。至於想改善字體，可依照他自創的三部曲口訣練習，即「空間、橫線、直線」，空間指「留天、留地、留左、留右」，字要寫在字格的中間；橫線要「由低至高」，而不是寫水平的橫線；最後是「直線要垂直」。

想寫得一手好字，雷超榮認為最重要是練得其法，練習前應先認真讀帖，了解每筆每畫後才下筆。另外，寫得不好的字，毋須重複練寫，因為類近的部首或筆畫會在其他字中出現，繼續練寫其他字就可以。至於練習時間則按自己需要，「寫字會上癮，我在教協開班時有老師說『如果自己哪天沒有練寫字便會睡不着覺』」。

培養耐性 給自己靜下來空間

「積塵」是一名中學中文科教師，經常在其社交平台專頁（寧心舍）分享硬筆書法作品。「古語有言『字如其人』。你的字會給人直觀的印象，也代表着你的認真，連字也寫得歪斜難讀，會讓別人缺乏信心。 」雖然察覺自己寫字不夠工整，但他一直因為教務繁重和進修而遲遲沒有改善行動。直至2016年因為加入鋼筆facebook群組，他漸漸迷上鋼筆，「看到群組中有不少人分享很美的鋼筆字作品，所以決心學習書法」。

在電子化年代的今天，積塵覺得學習書法仍有其必要，對於學生而言，練習書法可以培養耐性，從中也能學習背後的中華文化知識，二來可以調劑繁重的學習生活。而作為成人，積塵覺得練習書法可讓自己慢下來，放鬆減壓。「作為興趣，練字就是給自己有一個時間及空間靜下來。這世代，過得愈快愈急，適時慢下來，於己是好事。另外，字寫得美，確實會給人好印象。」

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