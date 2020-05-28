員工之言：在家工作也要建立規範

【明報專訊】「如果兩個月前問我（選擇在辦公室還是遙距工作），我可能會選擇前者，但現在我會選擇遙距工作。」於9GAG任職operations manager的80後員工CC說。他笑言自己在同事中算年長，年輕同事崇尚自由，喜歡靈活安排時間表，比他更歡迎遙距工作政策，而他經過適應期，亦樂見公司繼續這種工作模式。

同事視訊會面 不感「孤身作戰」

這裏的員工一向慣以即時通訊軟件交流，透過雲端傳送文件，從實體到虛擬，工作上的交接可謂無縫接合。最需要適應的一環，CC認為是生活上的紀律：「以前生活有routine，梳洗、換衫、搭車返工、食午餐、放工回家。但起初WFH時，懶於梳洗，吃飯不定時，後來發現不太靠譜，應該要將以往的規範，化作新的規範。」後來他每天都會穿戴整齊工作，準時於一時多吃午飯，以這些程序定下每天工作的坐標。調整後，他甚至每周能騰出兩三個中午，做半小時心肺運動，洗個澡再辦公，整體生活比從前健康。

以往員工朝夕相對，今天大家猶如「孤身作戰」，會否感到孤獨、疏離？CC本來也有類似擔憂，但他發現沒有辦公室，大家反而會額外聚會，見面時聊天也更專注。「其實在辦公室專注工作時，又有幾多時間和大家聊天呢？」而他的小隊亦會每星期視訊會面一至兩次，全公司則每個月視訊一次，管理層亦將工作目標解釋得更明確，確保大家工作步伐一致。