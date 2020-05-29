易學便攜 售價百元起 彈撥拇指琴 好玩奏名曲

掃和弦——用拇指內側掃和弦，圖中右手拇指掃的3個琴鍵為C和弦的C、E和G音（沒樂理底子的可理解為同時按Do-Me-So 3個音）。（蘇智鑫攝）

隨身攜帶——拇指琴體積細小易收藏，亦方便外攜彈奏。彈奏方法較其他樂器簡單，運用拇指撥彈金屬片「琴鍵」便可發聲，琴鍵愈長愈低音，愈短愈高音。圖中拇指琴為民族音樂學家Hugh Tracey創立的同名品牌出品，Hugh Tracey被視為現代kalimba的元祖。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】學樂器能陶冶性情，最近網上流行彈琴，有興趣買琴學習嗎？放心，說的不是傳統一大座的鋼琴，而是標榜只用拇指便能彈奏、易學易彈的拇指琴（kalimba），韓國著名歌手Sam Kim有玩，fb有相關群組，拇指琴音樂家AcousticTrench的IG有超過90K追隨者。這種輕巧的樂器，能發出如音樂盒般的清脆音色，簡單學習已可彈出著名樂曲，例如不少人喜愛的名曲《D大調卡農與吉格》（Canon in D）。今次找來樂器店分享選購拇指琴的秘訣，更有教室推出坊間少有的手指琴課程，甚至有工作室教大家親手做獨一無二的拇指琴。

源自非洲民族樂器

拇指琴（kalimba，又稱手指琴）是一種源自非洲民族樂器mbira的彈撥型體鳴樂器（idiophone），產地有歐美、澳洲、亞洲等。由於體積細小，琴身一般以木材製成共鳴箱，分箱形和板形，上面附有多條長短不一的舌狀金屬片「琴鍵」，最常見的是17個琴鍵，每副售價約百元起，屬於容易入手的樂器。

按數字譜可彈簡單樂曲

樂器店Home Sweet Home HK Music Store負責人Jackel分享，由於拇指琴體積細小，加上易彈易學，只需用雙手拿着琴身，用拇指指甲按壓和回彈，或者撥動琴鍵便可發聲，零經驗的新手只看數字譜，即可彈到生日快樂等簡單旋律，甚至是情歌、古曲音樂和流行曲，甚有成就感！他表示由於容易上手，因此早前疫情期間，大家宅在家中，也帶動了銷情，不少人買來在家消遣。他又說，拇指琴原是手工製作的木樂器，約2年前中國內地、台灣等地開始集中量產C大調為主的17鍵拇指琴，之後產量提高，出貨快，價錢更便宜一些，使一般人更易入手。

木材影響音色 檜木渾厚相思清脆

說了這麼久，是不是發現還未說音色呢？Jackel分享，製作木材影響音色，店內現有15種以上木材供選擇，最常見的虎紋台灣相思木和淺色的桃花芯木，聲音清脆，像音樂盒發出的聲音。較高質素的特殊木材，例如阿里山檜木，有股木香，音色渾厚優美。常用於製作結他背板的印尼玫瑰木，音色沉實，高音非常穩定。近年新興的全楠竹木沒有竹的清脆音色，反而穩重柔美。可按個人喜好的音色選擇合適木材的拇指琴。此外，拇指琴的琴身分木箱形和木板，由於木箱空心，能夠用拇指彈撥出音口發出共鳴音，演奏方法較木板豐富。

至於保養方面，由於香港天氣潮濕，琴身易發霉，在琴袋內要放置防潮包。而琴鍵若生鏽，可以專用的防鏽除鏽護弦油筆除鏽迹，如有損毁，亦可找樂器店維修和更換金屬片。他補充，這兩三年拇指琴愈來愈流行，發展情况跟以前的ukulele有點相似，不過要做到普及化，一聽到名字便知道是什麼樂器，還需一段時間推廣。

■Home Sweet Home HK Music Store

地址：旺角西洋菜南街5號好望角大廈10樓1008室

查詢：6482 2669

網址：www.homesweethomehk.com

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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