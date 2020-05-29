沙發薯：串流上的文藝日劇佳作

【明報專訊】有個煩惱，就是想找尋Netflix以外的選擇。別誤會，Netflix固然娛樂豐富，不乏優質節目，可惜同時trashy沒什麼養分的節目卻是大多數，像早前的真人騷Too Hot to Handle、 Love is Blind或剛有參賽者自殺的《雙層公寓》（Terrace House）等便是。想尋找代替品，最主要是因為任何壟斷市場、一台獨大的東西，長遠來說還是十分之不健康，政治如是，市場亦然，所以最好還是有選擇。

不過，Netflix有樣好，就是讓你可以放開眼界，看世界各地不同的電視劇。西班牙的大盜電視劇《紙房子》（Money Heist）成功搶得全球歡心，有過4400萬觀眾收看，成為平台上最多人收看的非英語劇。如果對西班牙無興趣，那不少香港人戲稱為「鄉下」的日本，自然就更易吸引眼球。

2015年進軍日本的Netflix早期只集中本身已在日本流行的節目，如《深夜食堂》及《雙層公寓》。Netflix至今在日本成績一般，有過400萬訂閱，在on demand串流服務的市場上僅佔17%。或者因為日本市場難攻入，除了本土競爭對手外，同時亦有在日本發展大好的Amazon作對手，所以日本的原創作品定位較小眾，不乏破格出色作品，像他們2016年的首部原創作品《火花Hibana》便是一道清泉。

「一部10小時的文藝電影」

改編自又吉直樹2015年的同名暢銷小說《火花》，電視劇一連10集，10集分別由5個不同導演執導，但創作主腦則是導演廣木隆一。當時的日本分部總監Greg Peters稱可視此劇為一部10小時的文藝電影。這形容不無道理，此劇沒有一貫日劇的星級陣容，沒有情愛或肥皂劇式的內容或佈局，在拍攝手法及音樂運用上亦直率脫俗。

當然，最重要還是故事亦十分吸引。劇集圍繞傳統日本棟篤笑（Manzai）組合Sparks的成名經過，並以成員德永太步與另一喜劇家神谷才藏的關係作主軸。德永視神谷為前輩老師，為他寫自傳；在他眼中神谷是他在藝術上追求的一切：不言敗，不妥協，不出賣自己相信的價值。德永對他着迷，是因為另一邊廂，他亦受現實所煎熬，受到Sparks另一成員給予壓力，想在商業上取得突破。成名還是忠於自我，是終極主題。

藝術創作，由古至今，就是這麼簡單。要社會大多數的大眾認同，還是想繼續做崇高的創作只滿足自己及小眾，是每一個創作人都有掙扎過的問題及困局。劇集借兩名主角的奇妙關係來捕捉這種難以破解的矛盾掙扎，看着二人因藝術而成好友，亦因藝術而令關係戲劇性地轉變，當中，好像看到那位創作人，他，或她，或自己的一些故事。

相隔幾年，日本Netflix再度推出小眾巨作《情罔森林》，cult片大師園子溫的新作。到今日相信很多人仍難忘《愛之剝脫》的震撼，歐美影評亦普遍視這電影為日本電影近年數一數二最出色的作品，所以一聽到園子溫新作便令人格外興奮。《情罔森林》在去年最初以電影形式播放，而剛在4月便推出「導演deep cut版」，變成7集的電視劇。

以日本的真實連續殺人案為藍本，此劇一如園子溫的慣常，瘋狂奇怪，血肉橫飛，題材有關性、父權、社會上的壓抑等等主題。你未必會喜歡此劇，但看完，你至少應會對人生到社會都有所反思。

文：陳Damon（chandamon.com）