自煮流行 凍肉看門口 大冰格雪櫃吃香

大冰格雪櫃——疫情下，不少人都會買很多凍肉以備不時之需，為免掃貨回家後才發現雪櫃無位放置，一個大冰格的雪櫃便不可缺少。（miya227@iStockphoto）

【明報專訊】自疫情開始，不少人為減少出街，已養成購買凍肉、急凍食品的習慣。惟大量「入貨」後，驚覺家中雪櫃的冰格不夠用。部分人或會多買一個冰櫃以解決問題，但對於空間不大的家庭，或許換一個冰格容量更大的雪櫃會更實際。究竟現時市面有什麼選擇？

名廚聯手設計 自動調溫免變肉乾

香港最常見的家用雪櫃類型，相信是上下雙門款式。若家中放置雪櫃的位置並無高度限制，想換個大冰格款式，上下雙門款式選擇其實有不少。以Samsung SpaceMax為例，總淨容量為328L，其中冰格已佔110L，相比不少冰格只佔雪櫃容量四分之一的上下雙門雪櫃來說，這款的冰格比例就大得多。雪櫃外形由多位世界名廚聯手設計，當中包括米芝蓮三星法國餐廳主廚Michel Troisgros，力求更迎合用家需要。

為了盡量令食材保持新鮮，廠方加入Twin Cooling Plus雙循環製冷技術，能自動調節冷藏格及冰格維持最佳的溫度及濕度。廠方聲稱，這個技術可減低凍肉放置過久變乾的風險之外，也可減輕不同食材氣味混雜的問題。此外，冰格設有Power Freeze極速冷凍功能，只需按下按鈕便會快速噴射冷風，即使從外購買回家的凍品有輕微融化迹象，這項功能都能快速回復冷凍凝固的狀態。

■Samsung SpaceMax雙門雪櫃規格

型號：RB33R8899SR/SH

淨容量：328L（冷藏格218L、冰格110L）

體積：1927×590×595mm

售價：$11,390

查詢：3698 4698

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com