e新品：無線直髮神器 彈性面板呵護秀髮

【明報專訊】Dyson繼早前推出風筒及鬈髮器後，終於迎來不少愛美之人都會用到的Corrale直髮造型器。或許單看外表，與其他直髮器沒有大分別，但其實廠方加入不少新技術，其中變化最大的是加熱面板。一般直髮器的加熱面板都採用金屬或陶瓷製成，優點是傳熱快，但由於質地較硬，夾頭髮時會將髮絲平均分散在面板上，令面板與頭髮的接觸面更大，燙傷頭髮風險亦增加。Corrale則改用彎曲面板，當夾頭髮時，面板會因應髮束而彎曲，燙髮時是包裹髮束而非分散，因此只有髮束外層的頭髮受到高溫，內層頭髮溫度較低，既能燙直頭髮又能減低燙傷風險。

Corrale配備165℃、185℃及210℃ 3種溫度設置，可因應不同造型而調控。為了令面板在燙髮時溫度保持一致，機體內加入白金熱敏裝置，每秒偵測面板溫度達100次，以防過高或過低。而作為無線直髮器，電量亦是用家關注的一環；Corrale內置4粒鋰電池，充電70分鐘後便可使用約30分鐘；加上機體使用360度磁性充電線，充電十分方便。

廠方跟機附送一個收納袋，除了防止刮花機身，也有隔熱作用。至於經常去旅行的用家，或許會擔心直髮器內置電池的安全問題，毋須擔心，只要將印有飛機圖案的小機關拔出，直髮器便會完全斷電，安心出發。

售價：$3980

查詢：2926 2300

文：勞耀全