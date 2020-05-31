未來城市：「居英權第二代」分享心路歷程 Hello UK，真係咁簡單？

【明報專訊】facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」版主Ben與妻女移民英國4年，老婆曾在吵架時對他說「唔係你，我就唔使嚟呢度」，「現在她會說好彩嚟咗呢度」。

他移民原不為政治，是為嚴重抑鬱而「逃生」，現在為當初安排自己移英的移民顧問公司工作，但所經營的專頁最大特色，倒不是移民資訊，而是整理分析國際新聞，像這陣子「BNO平權」又引起話題，他看淡英國會不設任何要求讓持BNO港人留英。

因為他是「居英權第二代」，在英國讀中學、大學，1996年畢業返港，覺得香港是搵錢寶地，居英權是逃生門，不必急於兌現。到終於決定要走，發現也不是一條直路，他所跨過的關卡，也許能給今天想像移民英國生活的香港人有多點認知。

持居英權可輕鬆說再見？

港英政府在1990年代推出居英權計劃，名額5萬個，讓一部分港人獲得英國公民身分，與BNO如旅遊通行證的性質不同，如Ben的說法，「（有居英權）單身的話搭飛機就可以（移民英國）了」。他的母親當年因公務員身分取得居英權，他作為子女亦能得到資格，可是當Ben的女兒不在英國出生，他決定與妻子、女兒舉家移民時，可就不算易事。「要申請當一家團聚，這個制度是讓英國人申請家人來團聚的概念，居英權則比較特別，因為你班友分分鐘成世都未去過英國，所以在金錢上有兩個要求，一是你在英國有份工，月薪達一定要求，但在港擁有居英權者哪有英國收入？於是還有另一個條款，是3年收入的現金證明。」以他與配偶及一名子女來計，年薪要求是2.24萬英鎊，而現金證明則要有7.2萬英鎊（約69萬港元）。另外為了證明夫妻不是假結婚，他連旅行的登機證、合照都呈上，確保不會「被抽秤」。

Ben現時的國籍身分，中國、英國各有不同解讀。網上傳言，即使手持一本BNO護照，亦不能退出中國國籍。翻查入境處資料，根據人大對中國國籍法的解釋，中方不會承認因居英權獲得的英國公民身分，與持有BNO的「中國公民」（即具有中國血統的香港居民，在香港或內地出生）一樣，在香港或內地都不會享有英國的領事保護權利。而即使中國公民取得其他外國護照，亦要申報退出中國國籍獲批才不算擁有中國公民身分。至於「中國血統」又如何界定？我們向入境處查詢，答覆為「關於何謂「中國血統」，《中華人民共和國國籍法》及「解釋」本身沒有界定。入境處在處理每宗申請時，均會按其個別情況作出考慮，當中包括申請人的祖籍、相貌、姓名、有否中國人的近親屬等等因素進行判斷，故不能一概而論。如有需要，入境處會尋求法律意見」。

入境處澄清棄中國國籍傳言

還有一個傳言，說申請退出中國國籍，白人易成功，如果是黃皮膚的「華裔樣」，就sorry了。其實手續有兩種，一是申請退出中國國籍，是供即將取得外國國籍的人申請，在該國不允許雙重國籍，需先做這個退出手續才批准入籍的時候適用。另一種是申報國籍變更，是當已擁有他國國籍，可提交證明申請。入境處答覆查詢時澄清，處理這兩種申請會按《中華人民共和國國籍法》的相關規定和申請資格作考慮，「考慮因素絕不涉及申請人的種族或膚色」。

那麼如果持BNO、因居英權計劃得到英國公民身分者或已入籍台灣的「中國公民」，能否申請變更國籍？入境處職員在電話回覆指以上三種基於中國國籍法，「睇唔到係一個國籍」。至於居英權二代能否變更中國國籍，「可交番（申請）來睇」，要視乎每個個案審批。2019年國籍變更申請達289宗，比前一年（170宗）增加70%；當中獲批的數字是287宗，餘下兩宗個案「因申請人沒有提交所需資料而未能繼續處理」；而退出中國國籍個案則有207宗，所有申請均獲批准，比2018年多19宗。

給想移民的香港人忠告

不過Ben說對此沒有深究，「我本人決定不回香港。」他對想移民的香港人忠告是，「真的不要打算去外國搵返香港」，「每個地方都有好處壞處，你走得就要有心態調節，接受新的環境、新的生活，如果心不甘情不願，只為仔女而自己根本不想，係一世都會唔開心，跟唐人街阿伯冇分別，老了就揸中國旗說自己是中國人，會去尋根」。

「Goodbye HK, Hello UK」的香港代表Billy說很多人的確是為仔女搞移民，而英國的移民政策愈收愈緊，香港人申請移民就像「追樓價」，決定愈遲做，門檻只會愈高，如過往企業家移民簽證（T1E）要求20萬英鎊資產證明，現時這個計劃取消，取而代之是創新者移民簽證（Innovator Visa），資產證明是5萬英鎊，需認可機構審批生意是否有前瞻性、對市場有用等，若加入當地生意投資，生意伙伴希望投入的資金亦通常不止5萬英鎊。香港人一邊留下要追樓價，一邊想走就追「移民價」，豈不好慘？Billy總結，「買到樓的人才移得起民」。

英國怎樣看待移民？

身在英國的Ben眼見不少香港人盼待英國會給予BNO更多權利，他解釋更多前因後果。目前爭取持BNO護照者應享有居留權及重啟BNO計劃的「香港法案」（Hong Kong Bill 2019-21），在英國下議院通過首讀，9月11日將進行二讀。成事機會是否很高？Ben認為必須理解立法路漫長，「歷史上好少有議案過不到首讀，除非好離譜，下一步就是二讀、三讀，中間有公開諮詢、政府亦要加意見，內政大臣不是傻的，你覺得英國政府會否似單程證般處理？我只是提出這樣的疑問」。

工作簽證行計分制 低技術者難留下

據他在當地及對英國媒體報道、民眾反應的觀察，認為普遍而言，「英國人就好簡單，覺得政府有道德責任，另一方面是實際些，覺得東歐人要得，點解唔要香港人？」英國脫歐一役，想跟歐洲劃清界線，似乎給人不歡迎移民的印象，然而他說經歷今年的疫情，現在英國移民政策方向是矛盾的。「疫情發生之後，英國日日拍手掌，感謝醫護及堅持返工送貨，或在超級市場上班的職員，那些很多都是歐洲人，但唔好彩是內政大臣推新移民法，要求工作簽證要計分制，將來歐盟的人無技術唔該走先，整件事便引起民憤。」他續解釋，長者看護人數不足，而這些勞動者多是東歐人，「政府就說會設特別制度，低技術的不能移民，簽約兩年就走，類似香港的工人姐姐大量輸入，那不是很沒道義地當東歐人是『condom』？但沒辦法，因為選舉贏得太盡，要還票」。

將時間線拉長一點看BNO問題，也許能理解更多。「為何英國這幾年特別着重british national的定義問題，本來與香港人無關，（英國人的）道德責任醒覺是來自加勒比海人。」回到二戰後的世界，英國政府在1948至1971年間，為了重建國家，從加勒比海及其他英聯邦屬地將人運到英國，首批乘「帝國疾風」號（Empire Windrush）抵英的人稱為「疾風世代」，他們得到無限期居留許可，但沒得到當局發出證明文件。「Theresa May做了多年內政大臣，常常跑大數要減移民，因為脫歐前國民討厭移民、難民、東歐人，直至她當上首相，便搞這班人的第二代，要他們證明自己是英國人，不然就遞解出境。」後來政府被踢爆曾銷毁一批1950至60年代移民抵英文件，令這些人失去證明自己身分的憑據，成為非法移民。事件在英國引起軒然大波，文翠珊道歉，時任內政大臣盧綺婷下台。這是兩年前的風波，翌年香港爆發反修例運動、聯署爭取「BNO平權」、法案送進英國議會、全球爆發疫情，一直走到今天。

收緊居留簽證要求 避免濫用

英國外相開聲說考慮增加BNO持有者權利，懸而未答的問題，是BNO持有者在逗留英國期間可搵工求學的事，若是實行，實際上會否設什麼要求或條件？Ben早前撰文討論「香港法案」時，提及英國移民政策收緊的背景下，如擁有居英權的香港人申請移民當地尚且要過幾關，難以相信政府會不設任何審查讓BNO持有人移英的可能。英國本月再公布收緊Innovator簽證要求，他的同事Billy說為免申請人濫用制度，「現在當局要看到申請者有真實參與投資計劃，證明是始創人等」，亦即更嚴厲地打假。

去或留，Ben認為還看個人取捨，「我最初住的地方，去任何見到人的地方至少半小時，習慣食飯落樓下茶餐廳的家人都會不慣，至於什麼交朋結友熱熱鬧鬧，亦沒了這回事。放開成長的地方，本來儲了一世人的人際關係，到新環境自然難習慣，但如果無限擴大延續，一世都不會快樂」。不論去留，「走唔甩的話，面對國安法來到，心態、生活、習慣都要調整；移民一樣，到別的國家換了身分，你要欣賞它的好處，接受不好處，作為公民去盡量改變，走兩邊的路，結局都一樣」。他說移民前是「港豬」，到英國生活後亦努力了解這裏的一切。

BNO的各樣可能，他無意抹殺，「同不同意我講沒所謂，只是想大家知個世界發生什麼事，多看多想」，不要任由情緒解讀事情。香港人熱議移民，做移民生意的他說「金錢上唯有講多謝」，「我反而關心走不到的人如何處理這件事，大家曾說be water，現在要be負能量嗎？我不是銷售正能量，但客觀事實出現了，你又不打算走或走不到的話，是否也要面對，想想不同方法？」Ben嘆如此落力寫post覆留言，「我知係冇咩用，陪下大家咁解啫」，但他相信「香港人，得嘅」。

另一選擇：移民台灣

移民台灣又是否另一個故事？寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪亦言近日查詢量大增，估計比平常多5倍，「meeting room都full到插針插唔入」，當中很多是計劃移民台灣，不過當地的移民門檻同樣愈定愈高，「以前600萬新台幣開間公司就可以，不管賺蝕，如何經營、經營什麼，但也許是因為多了香港人移民過去，很多拿到身分就結束生意，有見及此台灣早前亦收緊資格，開公司一定要維持3年、聘請兩個台灣人、一定要有實體店」。她補充移民像追樓價的另一個相似之處，是這次台灣提高門檻，這個改動很快就被消化，「比我們預期快，通常有移民政策改動，正常市場要適應起碼半年，今次不用半年，只個零兩個月」，香港人就回過神來，申請回復踴躍。她亦收到風，台灣投資移民將進一步收緊，需經營與申請人專業相關的生意，我們向台灣移民署查詢是否屬實，以及今年內會否再收緊港澳移民申請，該署沒直接回應，只重申總統蔡英文的立場，對於「香港人道救援方案」，該署「將全力配合政策執行」。

【人口離散篇】

文 // 曾曉玲

圖 // 資料圖片

編輯 // 王翠麗

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