訓練貼士：3招練下肢肌力防跌

【明報專訊】為防止摔倒，長者應多做平衡力訓練，同時鍛煉肌肉，減低肌力不足而引致走路摔倒的風險。

當長者平衡力變弱，擔心摔倒，因而減少外出或走動；此舉卻加快肌肉流走，令平衡力更弱，形成惡性循環。蘇雅賢表示，日常生活中可選一至兩項活動當作功能性鍛煉，如在廚房洗碗時，兩腿交替轉移重心，訓練平衡力。步行樓梯亦可訓練下肢肌力，提高下肢平衡。她亦建議以下訓練：

（A）一字步訓練（Tandem Gait Training）

1. 設3米直線

2.以一字步，即腳尖碰腳跟來回行走

3. 來回1次為1組，每日3至5組

備註：感困難者，初期可張開雙手或將手放於腰部，幫助平衡

（B）重心轉移

1. 雙腳與肩同寬，左右轉移重心

2. 兩側設固定物品作依傍

3. 雙腳合攏及閉上雙目，加強難度

4. 每組為時5分鐘，每日做2至3組

（C）Y平衡訓練（Y-balance training）

1. 站立，分別為前方、後右方及後左方設3點

2. 左腳單腳站於中央

3. 右腳觸碰3點，盡量不碰地面

4. 完成觸碰3點為1組

5. 換邊重複動作，每日做3至5組

備註：訓練前，須先按腿長設定原點與其餘3點的距離。原點與前方點距離為腿長的七成，後方兩點為腿長的九成；訓練時眼宜直視前方，不望雙腳

示範：註冊物理治療師翁頴桐

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