創作人何海藍 堅守最後的創作自由

謝安琪歌曲《雞蛋與羔羊》的MV由Leecat執導，以香港少見的藝術及抽象手法拍攝，當時播映後在網上曾引起不少迴響。（受訪者提供）

【明報專訊】作為創作人，最重視的是創作自由。身兼製作公司老闆、導演及攝影師的何海藍（Leecat），入行多年曾製作不少商業廣告、電視節目、MV及獨立短片等，他有感近年香港創作自由日漸收窄，期望創作人不要輕易讓步，一起堅守到最後一刻。

畢業於香港浸會大學傳理學院的Leecat，本立志於廣告創作，畢業後卻輾轉進了電視台品牌傳播科，擔任助理編導，「工作內容和廣告公司都有點相似，主要是為劇集和節目拍攝宣傳片，做了兩年便升為導演。雖然在電視台可以見識和學到很多東西，但做到第3年時，因為覺得是時候做些新嘗試，便辭職離去」。

離開電視台後，Leecat曾於大專院校設計系當講師，教授攝影及錄像課程，但幾年後卻決定開設自己的製作公司，全身投入創作事業，「當時傳理學院有不少同學在公關、市場推廣及傳媒界工作，這人脈為我帶來不同的客戶。無論是品牌的廣告宣傳片，還是媒體的網絡短片，甚至MV都有機會接拍，創作作品很多元化」。

執導謝安琪MV 抽象手法引迴響

在眾多類型的創作中，Leecat自言很喜歡拍攝MV，雖然預算不多，但創作空間較大。談到最為人熟悉的作品，要數他為謝安琪的歌曲《雞蛋與羔羊》及《山林道》執導的MV，尤其《雞蛋與羔羊》因為表達手法特別，當時播映後在網上曾引起不少迴響，「MV中我用了香港少見的藝術抽象手法表達，《雞蛋與羔羊》中有10多名藝術工作者演出，有粵劇演員、舞者甚至火炬手，全部都是我親自邀請合作。他們在MV中演繹不同的行為和情緒，表達當不同的人面對社會不公平時，會如何反應及自處。謝安琪也一改美女形象，為自己設計了被封口及面有裂痕的造型，令畫面表達的意思更強烈。MV出來效果特別，我自己也很喜歡」。

創作自由被收窄 不要太容易讓步

開設自己的製作公司至今已9年，Leecat坦言雖然公司規模不大，只有7名全職員工，但由度橋、製作甚至後期，都能一手包辦，收費也較彈性。除了商業合作，他們也樂於與非牟利團體合作，有時甚至自資製作拍攝獨立短片。其中，2012年製作的短片《盛放永恆的陽光》就是為了紀念李旺陽而創作，「當時已計劃和一舞蹈團體合作，構思題材時，剛好發生了李旺陽事件。我很記得自己看完新聞之後，感覺很無助，便想到可以art piece的形式記錄和紀念這件事」。

由於預算不多，Leecat自己一手包辦導演、攝影及燈光，與一名舞蹈表演者於舊工廈拍攝，「我們將載貨升降機當作監倉，以較藝術和唯美的手法，拍攝舞者在細小狹窄的環境內獨舞，以表達李旺陽被滅絕自由、嘗盡痛楚和失去軀體的過程，紀念他以自己的一生堅守信念」。短片在2013年成為法國康城影展短片角落（Short Film Corner）的入圍作品，更曾於台灣及北京播映，「創作這短片時，沒有想過會有打壓，沒有自我審查。來到近年，香港創作自由被收窄，這對創作人來說影響很大，因為我深信創作需要的是面向觀眾，而不是政府審查。希望香港創作人不要太容易讓步，堅守創作自由至最後一刻」。

文：Sabrina Au

編輯/ Ann Chan

美術/謝偉豪、SIUKI

電郵/lifestyle@mingpao.com