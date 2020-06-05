職場News：遙距工作小幫手 一鍵開會私隱度高

【明報專訊】本地疫情反覆，雖然大部分公司已經回復正常上班，但大家也開始熟習work from home的遙距工作模式。隨着企業對工作效率、團隊合作和私隱度的要求與日遞增，他們更需借助商業通訊技術改善傳統會議方式。

香港創新科技署最近推出「遙距營商計劃」，以支援企業在疫情期間繼續營運。該計劃資助企業採用資訊科技方案，開拓遙距業務，並實行線上或遙距工作，包括網上會議等。但在各大企業重新構思辦公室內外環境的同時，他們也面臨加強私隱保護和資料保密的挑戰。Lenovo最近便推出專為會議和其他合作需求而設的全新個人商務通訊設備ThinkSmart View（$2698），讓員工在任何工作環境下與同事保持安全緊密的聯繫。

可配對藍牙耳機 消除背景雜音

ThinkSmart View由Qualcomm APQ8053單晶片系統（SoC）支援，幫助用戶協調和管理會議。其內置8吋高清觸控顯示屏幕，提供一鍵啟動會議功能，方便用戶快速加入會議。它亦配備一對設有靜音按鈕的360度咪高峰組合、一對1.75吋10W全音域喇叭（備有被動式高音揚聲器）及500萬像素720p廣角鏡頭。獨立屏幕的設計讓用戶在語音或視像通訊時，可同步利用個人電腦維持日常工作，還可以透過ThinkSmart View與藍牙耳機配對，消除背景雜音。設備亦內置Trueblock私隱鏡頭蓋和咪高峰靜音功能，有效保障用戶私隱。在非使用情况下，設備會保持鎖定狀態，用戶需輸入4位個人識別碼才能解鎖，確保私隱安全。

整理：Tung Cheung