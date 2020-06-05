限聚取消無期 演出受阻 網上開show音樂人覓新路

【明報專訊】「你問我們想要一個什麼世界，不如問我們在做一個如何的世界。」本地樂團Life Was All Silence成員於網上音樂節說。在此場疫情中，樂隊表演曾被衛生防護中心指為「高危活動」，限聚令一再延長，大大打擊本地音樂生態，活動紛紛轉投網上。近來，有單位嘗試收費網上表演模式，剛剛過去的周末更舉行了一場由日到夜的音樂節，演出者包括RubberBand、Serrini等，而反響實為「意料之外」。作為一個案，這次實驗對音樂生態走向有何參考？

今年2月，本地音樂場地中流砥柱之一This Town Needs（TTN）公布，受疫情影響，因零收入、欠租、幾乎全數場次取消或改期，場地無法繼續營運。TTN前身Hidden Agenda經歷多次搬遷，被多次「放蛇」後搬至商廈。惟一浪疫情，讓平時已經生存困難的音樂場地無力招架。許多音樂人、表演及製作單位亦然，此半年「無工開」、「無表演發生」。大約1個月前，幾個音樂單位的工作者聚在一起，包括TTN、Zuk Studio、Detuned Radio Festival、Daymaker Creatives、OC2S Music，決定舉辦一場網上串流音樂節Tone Online Music Festival。最實際的目標很簡單——「有糧出」，希望表演生態「慢慢回到正常模式的軌迹」。

當然，搞show是要成本的。你會花多少錢買一張網上音樂節的門票？綜觀TTN以前一般的大台表演，多數正價約$300至$400，預售門票有折扣至$200多，當然要視乎是否為海外樂隊、表演規模及性質等。疫情爆發以來，由何卓彥、黃家正等組成的Music Lab於4月舉行收費網上表演Show Must Go On-Line，以一鏡到底呈現，由20多名音樂人接力演出。觀眾可獲得Zoom或facebook連結收看直播，門票為$65。劇團方面，同流亦推出網上錄播讀劇《毒》，$100可於48小時內重溫。今次Tone Online Music Festival門票以$100起跳，最多可付$5000，即以接近自由定價的方式購票。團隊坦言本地沒有例子參考，不知觀眾接受程度，「都係試吓」。團隊成員之一、唱片及製作公司Daymaker Creatives負責人Alex說：「$100起跳是基本吧，但其實開始時不預期以門票可以回本，因為都不知會有幾多人看，跟你平時做現場不同，都是輸少當贏，幫補吓。」

參考外國頻道 不斷嘗試

直播能有截然不同的成本及表達方式，簡單至一部手機、腳架、圓圈燈、背景布，已可以成事，亦有外國音樂節Pickathon用上80個鏡頭拍攝各表演的一彈一唱。Tone Online Music Festival共有9個演出單位，由下午4時表演至晚上11時。節目採用半錄製、半即時直播的方式，望有更佳的視聽效果。團隊在直播前約兩星期，分別拍攝不同單位的演出，到直播日播放。為保留跟觀眾互動，每個單位表演之間則夾着音樂人跟主持細so的即時訪談，亦會讓在看直播的觀眾留言。Alex解釋，一般現場表演均有音控工程人員在場調整效果，今次更有一隊專業錄音團隊，並加入後製混音工作以確保質素，鏡頭剪接亦再雕琢，「有如演唱會DVD的方式去做」，成本比全直播高。

「我們也有個共識，想啲嘢出來是『靚仔』的！」Alex說，團隊成員一直有留意外國一些表演頻道，包括NPR Music Tiny Desk、KEXP、Audiotree。例如Tiny Desk邀請過Adele、Coldplay、Cigarettes After Sex等表演，場景為辦公室，具親切感覺，質素亦有保證。網上直播場域更為流動，其實開放了更多表演可能，他續道：「喂，別人為何做得如此好，不一定加很多『味精』（後製效果），就有點粗糙，但感覺依然正。」音樂節的表演拍攝部分，團隊分別到細場、獨樂地盤、MOM Livehouse 3個音樂場地及唱片店White Noise Records取景，希望可以帶觀眾認識不同音樂場地，視覺上亦較有新鮮感。

演出單位多元 票房收支平衡

「重要是把平時很多人可能沒有聽過的音樂，帶給大家。很多東西你未必是不想去接觸，而是你不知有什麼渠道接觸。」TTN負責人陳爾正（阿正）說，今次演出單位類型盡量多元化，例如邀請到跳唱舞團BubbleVirus演出，女團為日本發源及蓬勃的Idol風格，有觀眾留言說之前不清楚本港有此圈子存在，反應比預期熱烈。另外，樂隊Life Was All Silence則為純音樂樂隊，為實驗搖滾風格，一首歌可達10多分鐘，阿正形容為「較需要時間去消化的一些音樂」，讓人沉醉於電子合成器的廣闊感覺。團隊表示，全天音樂節的收視成績令人鼓舞，亦相當平均，YouTube、facebook、KKBOX、谷live等平台最高峰觀看人數共有約4100人。阿正指出，網上的捷便有助推廣不同類型音樂，觸及層面更廣：「要觀眾去現場看表演，困難較高，人們可能不會花如此大氣力去試新嘢，網上可以大膽一點。」

加入「特備節目」解釋行業困難

放眼世界，Rolling Stone近日有報道提及美國音樂單位由3月起主辦的數碼音樂節Live From Out There。主辦單位利用一個慈善團體緊急援助金，籌備及開展工作。門票分別為50美元訂閱6星期的節目，20美元訂閱1星期節目，或5美元收看單一直播表演，以訂閱形式鞏固觀眾群。由於需求龐大，首周成功賺取100,000美元。而今次Tone Online Music Festival票房報喜，團隊透露成本為6位數字（外國樂隊來港的中型現場表演亦多為6位數字），各單位均收較低的友情價，幸而最後成功回本，達收支平衡。然而，團隊亦認為因為很多疫時特殊條件才能成就此事，未來去向包括定位、節目內容及舉行周期等細節，亦要加以討論。阿正說：「由始至終，我們不是當此為商業模式，而是好純粹認為是一個平台，令音樂人有些事發生。」

「網上表演絕不會是替代品，它不可能替代到實體現場的東西。它有它的意義，而我們就思考，之後恢復現場表演，網上表演及串流可以發揮到什麼不同的角色？」阿正續指。團隊摸着石頭過河，一開始本來想以表演、對談梅花間竹式地安排，穩打穩紮。之後，他們意識到觀眾的專注力比現場表演鬆散，決定每個單位負責加入一些「特備節目」。這種思維跟一向搞show經驗不同，團隊認為是較接近電視台的廣播做法。當中，「細Show經濟學」環節拆解舉辦音樂表演的成本，另有影片分析網上串流對未來音樂圈之影響，不約而同介紹行業的運作及困難。最初沒有明確意圖，但團隊後來歸納認為網上表演或可加入更多元素，如市場推廣，更甚教育至學術討論等元素。阿正接道：「你認識一件事，才會知道可以如何幫助它吧。」

「其實是破解一些迷思，例如一張門票背後包含什麼？是環環相扣的，這個行業的生態有賴各人的參與。你不去保育、不去珍惜這個表演市場，市場就會消失，就因為你去不去買一張票，影響後面的發展。」Alex表示，樂迷經此一「疫」似乎對現場表演渴求有增無減，希望盡快可以現場見：「始終沒有東西可以取代現場看show的質感，就算你對喇叭幾靚，你沒有那溫度，沒有身邊的觀眾，跟你一起去跳、去玩、去共同經歷每首歌的情緒，都是不一樣的事情。」而向阿正打聽TTN狀况，他只說「都要一直努力找新場地，未知」。

在此場試水溫的網上經驗，音樂場地、音樂品牌、音樂人、主辦方、觀眾都在探索不同角色的可能，嘗試令本地音樂生態堅壯。就似文章開初樂隊所說，動手建造一個自己想要的世界尤其重要。對於這個世界的模樣，阿正有以下一種詮釋：「音樂此東西是給人options（選擇）的，有人喜歡此個，有人喜歡那個，你喜歡就多找一些來聽，有選擇很重要。」（重溫及查詢：http://www.facebook.com/Thistownneeds）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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