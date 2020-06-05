鮮浪潮今日開幕 短片靜觀在囚少年 光影流瀉台式溫暖

【明報專訊】第14屆鮮浪潮國際短片節今日開幕，這個影人的修煉場，除放映11部本地競賽短片，及《男人真命苦》導演真利子哲也（日本）一系列拳拳到肉的作品，亦帶來新銳導演梁秀紅（馬來西亞）及林亞佑（台灣）之作。其中林亞佑採集當兵時在監獄的經歷、有口難言的台語、家鄉山與田為故事，以溫暖作為本能，讓人一睹台灣人文風景。講人情味，他說：「在此邊短短的交集，未來不知會長到哪裏去。」

文：劉彤茵

跟林亞佑在網上視像訪問，因受疫情影響，他未能親身來港出席本屆鮮浪潮，卻被記者見到其房間牆上貼着親手繪畫音樂人Eric Clapton的肖像畫。他說話有親和力，直率聊及創作過程與喜愛的電影。林亞佑修讀台北藝術大學電影創作學系導演組碩士班，本屆將放映其6部短片作品。當中《丟垃圾》（2016年）由Netflix劇集《極道千金》主角劉奕兒擔綱，二人時為課程同班同學，合力創作此男女分手的故事；另一部作品《不停地，跑吧》（2015年）則是蔡思韵有份演出。

活在牢籠更快樂？

生活是創作的原點，林亞佑1年「替代役」經驗，驅使他創作《主管再見》（2019年），講述少觀所（即如男童院）內故事。當時他抽到「大家比較不想去的監獄服役1年」，協助管理及處理工務，由不一樣角度感受內裏的人。林亞佑憶述，有次見到少觀所的少年們上體育課，一個弟弟體型尤其細小，看起來像個小學生，讓他驚訝。後來才得知該名男童受到家暴，逃家及偷竊而被送進來：「那小弟弟看起來很有精神，就有點太開心，讓你覺得怪怪的。聽完主管說他的故事，因為這裏的哥哥都不會欺負他，並照顧有加。讓我想到，他會否真的在此處比外面開心？」

靜靜觀察少年們所內日常，他抓緊一份又重又輕的感情。作品圍繞寡言的筌仔初來甫到，跟Yamaha及小弟弟共住同一囚室，3人建立微妙關係。Yamaha經常牙詀詀，但照顧室友不乏義氣，讓筌仔學習所內的規矩，惟筌仔即將面對判刑。林亞佑解釋，學員不時提及出冊後的生活，亦說將會互相去找對方，然而多數離開牢籠後都各有狀况，「有時更有壞消息」。他們萍水相逢，可曾一起經歷時光，之後將在對方生命留下什麼？導演接道：「少年好像一直想照顧別人，但他最後可能什麼都照顧不了。此邊短短的交集，他們可能變朋友或是敵人，出去又是另一件事。到底，有什麼會影響到他們呢？本來我想拍的比較悲傷，但拍出來好像仍帶點溫暖。」

溫暖，的確是看畢林亞佑作品第一感覺，他笑笑說：「我也不知道，那種東西是很本能的。」溫暖作為本能，其作品也自自然流露台灣文化風景。除了上述關於當兵、社會結構等背景，《一直騎呀一直騎》（2016年）則內化地滲透創作者跟成長的關係。作品講述哥哥想要把簽名棒球送給一個女生，惟弟弟把球弄丟了。作品獲台中市政府資助並在該市拍攝，導演卻想「拍成有如自己家鄉的感覺」。他在南投埔里成長，該處「大概只有山跟田」，作品據此取景，呈現對成長環境的思念。同時，故事設定女生要搬往台北，或亦反映導演往城市投奔走向的心情。

「說台語又不是騎馬」

說及打正旗號很「台」的一部短片可數《隨片登台》（2019年），為國家電影中心與公共電視一個企劃，邀請新晉導演利用典藏的台語片，活化及重新創作。林亞佑選了被稱為當地cult片鼻祖之一的《大俠梅花鹿》（1961年），及主角白虹的另一作品《天字第一號》（1964年）。然而，劇本及預算等困難重重，林亞佑決定加入「導演」角色，由其視野講述如何排除萬難拍一部台語懷舊片。諷刺的是，最大挑戰卻是台語，他說：「徵臨時演員時要寫明要求他們有什麼技能，如要演親密戲、駕車、騎馬等。我當下終猛然意識到不是人人會說台語啊，而我要特別的註明。說台語是一個特別技能嗎，說台語又不是騎馬。就好像香港如果有一天，找本地臨演還要說，此人要懂說廣東話，要特別打剔，不就很怪嗎？」

理所當然的台灣電影

近年許多本地影人說要「拍一部香港的電影」，然而如果這個是出發點，不知會否成為重擔。問及林亞佑有否想過「要拍一部台灣的電影」，他頓了一頓說：「我腦中還未出現（此句話）呢，可能一直覺得，那一定就是台灣的電影，理所當然的。」在這個令人窒息的社會環境，就任光影佔據些少時間，向他借來點點溫暖及純粹。

第14屆鮮浪潮國際短片節

日期：即日至6月28日（林亞佑作品於6月13日放映）

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編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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