智能風扇吹散悶熱 搭配冷氣精明慳電
文章日期：2020年06月06日
【明報專訊】近期天氣轉熱，很多人難以忍受高溫，家中冷氣機已正式「復工」。將冷氣機溫度調節至約25℃，既省電也可減少對生態環境的破壞，但這個溫度卻未必人人合意。其實，只要以風扇配合冷氣，家中便可變得更涼快，也能省下一大筆電費。
電風扇×空氣淨化 送上清風
疫情反覆，斷斷續續的本地感染個案，不斷提醒我們不能掉以輕心，更多人注意家居的清潔，甚至是空氣質素。如果家中有空氣淨化器，感覺會多一重保障。Dyson新推出的Pure Cool Cryptomic TP06二合一空氣清新機和風扇，設計與上一代的TP04接近，同樣具有360度密封HEPA濾網，聲稱能夠過濾及淨化99.95%小至PM0.1的有害微粒，令室內空氣潔淨。另外，亦設有HP06的Cryptomic濾網，據稱可將甲醛有效分解成無害的二氧化碳及水氣。
底座350度旋轉 多角度送風
作為一部二合一風扇，其送風能力當然重要，TP06具有Air Multiplier氣流倍增技術，標榜能將空氣吹送到全屋，而內置的擴散模式，將過濾後的空氣吹送，令送出的風更清新。此外，底座設有350度自動旋轉功能，不同角度都能感受涼風。
■Dyson Pure Cool Cryptomic TP06規格