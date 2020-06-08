專家札記：病發初期服藥 助延緩衰退

【明報專訊】有很多時候，認知障礙症患者很遲才去求診，或許有很多原因，有些人認為年長後記憶力衰退很正常；亦有人認為，認知障礙症與絕症無異，做什麼也沒有用處。但事實上，像陳氏一家這樣局面所造成的傷害是完全可以減輕。

準備《持久授權書》 動用儲蓄

如果在病發初期，陳小姐注意到爸爸不斷漏帶鎖匙、遺忘回家路線等和以往很「不一樣」的情况，響起應該檢查的警號，繼而求醫、診症及服藥，現有藥物如膽鹼酯酶抑制劑（Cholinesterase inhibitors）證實可以幫助病人延緩認知能力衰退，減輕病徵的影響，陳伯或許可以享受更多和家人相處的美好時光。另一方面，若陳伯家人及早知道陳伯患病及其後遺症，可以防患於未然，例如讓陳伯預先簽立《持久授權書》，在他日後沒有能力時，容許家人動用他銀行戶口的錢解燃眉之急。

43.6%照顧者患焦慮症

2015年新加坡國立大學發表了一個綜合研究，分析不同地區10,825名阿茲海默症照顧者的精神狀况，估計當中患有抑鬱症的有34%、焦慮症有43.6%之多。想說的是，如果一個人患病，所影響的往往不止是自己，患者家人同樣面對旁人難以明白的壓力，而認知障礙症的家人要面對，是一個「不一樣」的親人，加上病情往往持續數年，照顧者所付出的心力和時間是以年去計算，苦况實在不足為外人道。

面對有家人疑似患上認知障礙症，想真正安心地共處珍貴的溫馨時光，有下列3個小貼士提醒大家：

1.若懷疑患有認知障礙症，應盡快求醫，有助找出病因和改善病情

2.照顧者的壓力和情緒問題很普遍，應該多與別人分憂及好好照顧自己

3.當自己還有精神行為能力時，應該為自己未來的事務作計劃和安排