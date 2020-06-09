3孩之母追夢 赴英學刺繡 凱特婚紗 我都有份織

工具先利其器——工欲善其事，必先利其器。簡單如穿針引線，和將布料平整地架在繡架上，亦有其竅門。（黃志東攝）

立體刺繡——Mimi以兒子最喜愛的蜘蛛俠為題材，製作立體刺繡。為了令蜘蛛俠看起來擁有強健肌肉而非一團腫瘤，她需在布料下鋪墊厚度不一的戟絨，為此花了不少工夫。（受訪者提供）

【明報專訊】誰說追尋夢想是年輕人的專利？刺繡師陳慧嫻（Mimi）當上3孩之母後才重拾兒時興趣，逐步實踐開設工作室的理想。從她的經歷，可見擁有及追求愛好帶來的滿足和樂趣，以及在成就機遇時，憑藉的不是一時運氣，而是跟自身實力和性格息息相關。

1960、70年代，幾乎家家戶戶皆有腳踏衣車，總有親友在工廠上班，或承接「外發」在家加工以掙取外快。Mimi家也不例外，她成長在香港和澳門紡織業最發達的年代。「我們5兄弟姊妹的校服都是媽媽親手縫製，她還收藏了不少有關縫紉刺繡的書呢！」

耳濡目染之下，Mimi在小學時已經對針黹產生莫大興趣，不但愛跟婆婆學鈎針編織，更試過拿着紙樣，依樣畫葫蘆偷偷縫製。「結果那件衣服看起來像樣，卻穿不上身。」她笑說。

長大後，Mimi成為3個小孩的媽媽，同時兼顧家庭和文職工作，生活非常忙碌。她趁着周末接送子女往返興趣班的空閒，上課跟刺繡導師學習；又利用晚上就寢前一點時光，練習各樣技巧。當時的她，大概也預計不到自己日後可將兒時興趣發展為事業，成立刺繡工作室。

湊仔餘暇學習 自覺不足赴英拜師

在旁人看來，手執針線反覆穿梭於布料之間，或許是費神耗時、沉悶重複。「刺繡其實是種『慢活』，無論技巧如何純熟，仍需要很多時間去完成一幅作品。」她舉例，新近與學生合作製成的兩幅約半米闊繡作，「先不算前期構思及試做的時間，正式刺繡已用了近400小時」。不過，對公私兩忙的Mimi來說，刺繡其實是難得的「me time」，讓自己放鬆心神，歇息一回。投入興趣的光陰，雖是稍縱即逝，卻又自得其樂。「有時候，會覺得針線是好朋友，它像在跟我交流說話、閒話家常，指導我完成作品。」

對刺繡的興趣愈濃，Mimi愈感到自己技巧的不足。只是這門手藝在香港並不流行，資源良師難尋，她萌生往海外學藝的想法。「既然認定刺繡是自己的終身興趣，也相信自己能力，何不坐言起行？」外表溫文嫻靜的Mimi直言自己性格較急進，有了想法後便急不及待找尋資料、聯繫學校，希望早日實踐夢想。「當時已打算學成回來開設工作室，跟別人分享刺繡的樂趣。」

結果她找到於1872年成立的英國皇家刺繡學院（The Royal School of Needlework，RSN），學院教學歷史悠久，多年來為世界各地刺繡愛好者提供不同課程，除了證書文憑、學位課程，更多人喜歡趁公司年假前往修讀短期課程。Mimi在2010年成行赴英一年，成為該學院首個取錄的中國學生。

Mimi在英國學習了10多種刺繡技巧。留學生活對她來說，縱愉快卻忙碌；每逢一三五上課，二四六則整天做習作。「很多時候，一早起來坐下開始刺繡，一晃眼便下午茶時間了。」根據不同課程的要求，她要運用所學的刺繡技巧，製作一幅作品，然後裝裱起來，才算大功告成。她笑說，即使在同學和老師之間，Mimi的綽號叫speedy（快手），「但要在兩星期完成一幅繡作，還是挺趕的」。

創開校最佳畢業成績

在稍為空閒的周末，Mimi會遊覽英國和附近國家的布行和博物館，她喜歡參觀有關紡織的展區，林林總總的展品及背後的故事，為她提供源源不絕的創作養分；3個兒女亦是Mimi的靈感繆思，她曾以兒子最喜愛的卡通人物蜘蛛俠為題材，完成一幅難度頗高的立體刺繡（stumpwork）。為了呈現蜘蛛俠起伏的肌肉紋理，Mimi需在布料下鋪墊厚度不一的戟絨。她笑指，為了避免繡成一團腫瘤，花了不少工夫，「連老師們也擔心我完成不了如此複雜的效果，天天走來查閱進度」！

這份精益求精的拼勁，除了令Mimi以開校以來最優異的成績畢業，更獲得一次神秘而寶貴的刺繡經驗——成為凱特和威廉王子結婚時婚紗刺繡團隊的一員。「直至婚禮當天，有關新聞全球發布之後，我才可以告訴老公和朋友自己有幸參與其中呢！」寶貴是因為機會難逢，能夠體會製作高級訂製手工婚紗的嚴謹，「為了令薄紗不易被勾破，繡針要保持鋒利，用3小時便要換上新的。繡線更以30厘米為限，避免因穿梭來回布料太多次而磨損起毛」。雙手亦要時刻清潔，避免沾上汗液油污，弄髒象牙白色的物料。為了方便刺繡，Mimi多年來不但放棄美甲，更犧牲嬌嫩雙手，無法好好護理手部。她解釋，潤膚霜通常含有油分，沾上布料後不易清理，故平日情願減少塗抹，以保持雙手「乾爽」。

刺繡千變萬化 黑繡最富挑戰

刺繡工藝千變萬化，從選擇每件繡作的用料、針步，以至貼花圖案，皆蘊藏着刺繡者的心思。例如黑繡、白繡和金繡，便是使用單一顏色的繡線完成作品。「因為在染色技術未盛行的年代，棉線可選的顏色不多。」Mimi說。至於抽紗刺繡（drawn thread embroidery）和蕾絲刺繡，則講究展現針法，「當時人們喜歡設計圖案，將之刺繡於衫領衣襟或桌布手帕上，作為點綴裝飾」。而立體刺繡和緞帶刺繡（ribbon embroidery）在物料應用時有較多變化，常見於觀賞用的繡作。

刺繡是一門見微知著、講究仔細的工藝。即使簡單如穿針，手指怎樣握針擺放，繡線如何摺疊，亦有其秘訣竅門。布料是否平整地架設在繡架上，對作品是否美觀也有舉足輕重的影響。「試想想，如布料在繡架上拉得太緊，刺繡時手勢卻過分放鬆，出來效果也不會好。」如何長時間在一針一線，一拉一放之間保持平均穩定的力度，相當考驗刺繡者的耐心和技巧。

在眾多刺繡技巧之中，Mimi認為黑繡最富挑戰。她以刺繡女兒頭像為例，便要先在布上描繪初稿，然後根據光暗比例，考慮使用什麼粗度的黑色繡線，方能突顯人像的五官輪廓。在刺繡時更要高度集中精神、專心一志，才可進入狀態，一邊在腦海比照相片，一邊手執針線刺繡。因為稍不留神，便很容易出錯，在原本陰影淺淡之處，錯用粗身黑線，令整體效果變得突兀。記者問：不是可以修補嗎？「別忘了穿線會在布上留下針孔，很難完全不留痕迹啊。」

開班授徒 以刺繡鍛煉耐性

近年對蕾絲刺繡情有獨鍾的Mimi，在搜尋相關作品和歷史時，更被以往基層婦女憑藉刺繡自立自強的故事深深觸動。「例如歐洲中世紀時，國家戰爭饑荒，修道院修女找到從前的古董繡作，琢磨出當中的刺繡技法，再將手藝授予婦女，好讓她們能為有錢人家和貴族縫製各式布製品，謀得溫飽。」

回港後，Mimi如願實踐理想，開設「遊走刺繡」工作室。她更曾籌辦青年刺繡師計劃，義務教授一班對刺繡感興趣的少年人，盼望將自己所學盡力傳授開去。投入興趣多年，Mimi認為刺繡是鍛煉耐性的上佳方法。「愈急躁愈易出錯，如因此要重新再做，豈非因快得慢、得不償失？」大概就是這份因刺繡習得的耐性，加上本身堅定積極的執行力，讓當初已屆中年的Mimi，在背負工作及家庭的責任下，仍能重拾兒時興趣；在面對人生轉捩點之時，具備足夠韌性逐步開拓發展，成就自己一番事業。

■給香港的話

「好好準備自己，當時機到來時，相信自己的感覺和實力，用勇氣創造自己的真正人生。」

■Profile

陳慧嫻 Mimi Chan

刺繡師，3孩之母。2010年遠赴英國皇家刺繡學院進修，回港後成立工作室「遊走刺繡」（Tour Embroidery），分享刺繡的樂趣。

（facebook：Tour Embroidery 遊走刺繡）

文：陳芷寧

編輯：梁小玲

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