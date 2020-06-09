瞄準西邊 帶備濾光片 6．21迎65年最大日偏食

日環食——6 月21 日下午2:44 起，台灣澎湖、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區可看見壯觀的日環食，其他台灣地區則可見食分甚大的日偏食。圖為去年12月26日新加坡出現的日環食。（許浩強提供）

日偏食——6月21日香港可見日偏食，在下午4:08，太陽近九成面積被月球遮蓋。圖攝於美國俄勒岡州，因安裝了太陽濾鏡拍攝，周邊顯得漆黑。（彭栩怡提供）

月球太陽地球連成一線——當月球運行至太陽與地球之間，三者連成一直線時，日食就會出現。若月球離地球較近，完全遮蓋太陽，便會出現日全食；否則月球無法完全遮蓋太陽，則會出現日環食。今次日環食在月球影子內的「環食帶」（橙線）可看到，環食帶南北部分地方，可看到日偏食。（參考香港太空館網頁，明報製圖）

半世紀一遇——6月21日的日偏食，太陽近九成面積被月球遮蓋，下次要在本港遇上更大「食分」的日偏食要等到2070年。圖為2008年新疆日全食前的日偏食過程，最右的太陽食分約0.85，跟今次香港將看到的太陽面積相若。拍攝時加入太陽濾光鏡，視乎物料及品牌，太陽會呈橙色或灰白色。（許浩強提供）

【明報專訊】香港光污染嚴重，觀星者難以像身處外國般擁抱滿天繁星，或看到像是伸手可及的銀河。不過，本港6月21日下午將出現逾半世紀以來最大的日偏食現象，屆時太陽近九成面積會被月球遮蓋。專家教路戴上「太陽濾光片」，可欣賞這難得一見的天文現象。若有興趣繼續沉醉星河，夏夜的天空正是探索眾星的最佳時機。

四川廈門嘉義現日環食

日食，在古代稱「天狗食日」，被認為是不祥之兆。但其實這個天文現象並不罕見，每年也會出現。據香港太空館介紹，當月球運行至太陽與地球之間，三者排成一直線時，在月球影子下的人就會看到太陽被月球遮蓋。日食分3種，包括日偏食（太陽被月球遮蔽了一部分）、日環食（太陽被遮蓋至只剩下一個光環）及日全食（太陽被完全遮蓋）。6月21日，在內地四川、廈門，以及台灣嘉義等地將可看到日環食，但香港不在「環食帶」上，因此只能看到日偏食。

太陽九成被遮 錯過再等50年

日食「食分」愈大，太陽被遮蓋的比例愈高。日全食的食分為「1」，即太陽被完全遮蓋；今次食分接近0.9，在當日香港下午4:08，太陽表面近九成（86％）面積將會被月球遮蓋，只剩下如娥眉月般的形狀。本地天文組織「天文匯」主席彭栩怡表示：「今次是香港逾60年來的日偏食中，食分最大的一次（對上一次是1955年的日偏食，食分約0.9），如要在本港看到更大食分的日偏食，要多等50年（2070年）。」

12月南美日全食 數分鐘內變暗

日食類別中，以日全食景象最壯觀，整個太陽被遮蓋，數分鐘內天色由光變暗，氣溫隨之下降。可惜如要在香港看到，要等到2881年；日環食也要等到2685年才出現。不過我們要親眼觀看奇景，亦並非不可能。彭補充：「日全食或日環食每年也會出現，只要前往全食帶或環食帶覆蓋的地方便看到。」今年日全食將在12月14日出現，在南美洲及南太平洋部分國家可見。

直觀傷眼 黑超未能擋強光

日食時雖然部分太陽被遮蓋，但陽光仍然猛烈，直觀太陽或導致眼睛永久受傷，一般太陽眼鏡亦不能將陽光減至安全水平，彭建議添置觀測日食用的太陽濾光片（solar filter），可阻隔最少99.99%陽光、紅外線和紫外線。可觀自然教育中心暨天文館天文統籌許浩強補充：「在外國每次日食發生過後，都有很多人懷疑眼睛受傷而到醫院求醫。觀測及拍攝太陽，務必使用合規格的太陽濾光片。」太陽濾光片可於天文儀器用品店購買。

鏡頭焦距至少100mm 對焦無限遠

如要拍攝日食，無論使用任何類型相機，也要配備相機專用的太陽濾光片減光，一般減光鏡（ND filter）都不足以減弱陽光來拍攝。許浩強教路：「如要拍攝大小適中的太陽特寫，鏡頭焦距至少要100mm，300mm或500mm效果更佳，拍攝時對焦至無限遠；若要記錄日偏食過程，則可將相機配上廣角鏡頭固定在腳架上，日偏食開始後，每隔5至10分鐘拍攝一張，經電腦合併，便可呈現日偏食過程。至於手機，可將觀測日食用的太陽濾光片置於鏡頭前，正確對焦後，嘗試運用不同光暗值拍攝，拍出理想效果。」

■日偏食詳情

日期：6月21日

時間：下午2:37至5:24

觀測地點：在下午2:30至5:30能看見太陽的地方，面向西或西北方沒高樓阻檔的地點更佳，如尖沙嘴碼頭、西九文化區、鰂魚涌公園、西環碼頭等

初虧（偏食開始）：下午2:37

食甚（月球遮蓋太陽近九成面積）：下午4:08

復圓（偏食結束）：下午5:24

註：可觀自然教育中心暨天文館當日會在網上直播香港日偏食過程，亦提供台灣日環食直播片段，網址：www.hokoon.edu.hk

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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